Cafeaua ar putea influența digestia mai mult decât se credea până acum. Un studiu realizat la Universitatea din Copenhaga a identificat schimbări în microbiomul intestinal și în activitatea colonului, potrivit Mediafax.

Cei 61 de participanți, adulți sănătoși din Danemarca, au înghițit o minusculă capsulă electronică. Pe drum, aceasta a măsurat cât de repede trece hrana prin corp, temperatura, aciditatea și contracțiile intestinului.

Voluntarii au fost împărțiți în două grupe. În prima au intrat cei care beau una până la cinci cești pe zi. Asta, în mai mult de trei din cele opt zile în care li s-a notat alimentația. Ceilalți beau cafea mai rar.

Consumatorii de cafea aveau o varietate mai mare de bacterii în intestin, așa cum arătaseră și alte studii.

„Dar poate mai important, consumul frecvent de cafea pare să afecteze fiziologia intestinului însuși, cu alte cuvinte felul în care funcționează intestinul", spune Francesca Bucci, prima autoare a studiului.

Intestinul subțire era mult mai acid la cei care beau des cafea. Iar cu cât oamenii beau mai multă cafea, cu atât colonul avea mai multe contracții. Aceste contracții împing hrana mai departe prin sistemul digestiv.

„Contracțiile din intestin pot susține o digestie sănătoasă, pot ajuta la prevenirea constipației și mențin mușchii intestinali în formă bună", explică Bucci.

Nu se știe deocamdată dacă aciditatea mai mare din intestinul subțire e bună sau rea pentru sănătate. Ea contează însă la digestie, pentru că influențează cât de bine este descompusă hrana.

Legătura dintre cafea și bacteriile din intestin a mai fost observată. Un studiu publicat în 2024 în Nature Microbiology a analizat datele a peste 20.000 de oameni. Cercetătorii au găsit o bacterie de până la opt ori mai frecventă la băutorii de cafea. Bacteria, încă puțin studiată, produce o substanță considerată semn al unei digestii bune.

Studiul danez arată o legătură, nu demonstrează că diferențele vin doar de la cafea. Henrik Munch Roager, coordonatorul cercetării, crede totuși că nu e o simplă coincidență.

„De exemplu, știm deja din alte studii, cafeaua poate influența o serie de procese din sistemul digestiv, inclusiv secreția de acid din stomac", spune Roager. Mulți oameni povestesc, de altfel, că o cafea le influențează digestia.

Următorul pas ar fi un experiment în care participanții beau multă cafea o perioadă, apoi renunță complet la ea. Așa s-ar putea vedea clar dacă băutura influențează direct intestinul.

„Foarte mulți oameni se confruntă cu constipația și cu un tranzit intestinal neregulat. Dacă putem înțelege cum afectează cafeaua digestia și contracțiile intestinale, ar putea fi posibil să folosim aceste cunoștințe pentru a stimula în mod natural mișcarea intestinului. Ar fi extrem de valoros", spune Roager.