Secretul pentru a mânca mai puțin fără să suferi de foame. „Hara Hachi Bu”, metoda din Okinawa, una dintre celebrele „zone albastre” ale longevității

În timp ce în lumea occidentală se numără calorii și se urmează diete drastice, într-un colț îndepărtat al lumii o simplă practică culturală ajută o întreagă populație să depășească vârsta de o sută de ani menținându-și o agilitate uimitoare.

În insula Okinawa din Japonia, una dintre celebrele „zone albastre" ale longevității, locuitorii ating frecvent vârste centenare, fiind feriți de majoritatea bolilor cronice. Secretul lor nu constă în suplimente scumpe sau antrenamente extenuante, ci într-o regulă tradițională rostită și aplicată înainte de fiecare masă: Hara Hachi Bu, scrie La Razon.

Tradusă ad-litteram, expresia înseamnă „mănâncă până ești plin în proporție de 80%". Cu alte cuvinte, secretul este să te oprești din mâncat exact în momentul în care foamea a dispărut, dar înainte de a apărea senzația de sațietate completă sau de preplin.

Mecanismul fiziologic este simplu: creierul are nevoie de aproximativ 20 de minute pentru a primi semnalele hormonale transmise de stomac prin care este anunțat că organismul a primit suficientă hrană. Dacă mâncăm rapid și ne oprim doar când simțim stomacul complet plin, în realitate am depășit deja limita necesară și ne-am suprasolicitat sistemul digestiv.

Oprirea la pragul de 80% oferă organismului intervalul optim pentru a finaliza digestia fără stări de moleșeală, menținând un nivel ridicat de energie pe parcursul întregii zile și prevenind somnolența de după masă.

Deși pare dificil să renunți la mâncare înainte de a te simți complet plin, japonezii din Okinawa folosesc câteva strategii simple pentru a respecta acest obicei:

Mănâncă mai încet: Dacă mănânci în grabă în doar 10-15 minute, privind la televizor sau la telefon, este imposibil să identifici momentul în care ai atins pragul de 80%.

Scurtează porțiile din start: Pune-ți în farfurie o cantitate puțin mai mică decât de obicei și așteaptă câteva minute înainte de a decide dacă ai într-adevăr nevoie de o a doua porție.

Ascultă semnalele corpului, nu vizualul: Schimbarea mentalității de la „trebuie să termin tot din farfurie" la „nu mai simt foame, așa că mă pot opri" este esențială pentru a evita excesele.

Unicitatea metodei Hara Hachi Bu constă în faptul că depășește sfera nutriției clasice. Nu este concepută ca o dietă punitivă sau ca o restricție dureroasă, ci ca un exercițiu de autocontrol și respect față de propriul corp. Într-o societate dominată de produse ultraprocesate și de tentația consumului excesiv, această lecție japoneză oferă o alternativă sustenabilă pentru o viață mai lungă și mai sănătoas.