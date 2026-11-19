Lansarea jocului Grand Theft Auto VI (GTA VI) marchează un record istoric în industria divertismentului digital. Potrivit datelor Sensor Tower, jocul a generat încasări de 1,6 miliarde de dolari. Dincolo de impactul comercial, apariția noului titlu aduce în prim-plan mai multe mize legislative și economice pentru Uniunea Europeană.

Jocul este lansat într-un context legislativ european mult mai strict față de anul 2013, când a apărut predecesorul său. Comisia Europeană pregătește noi norme prin Legea privind echitatea digital pentru a limita sau a face mai transparente micro-tranzacțiile și monedele virtuale din jocuri, pe motiv că acestea încurajează cheltuielile impulsive, în special în rândul copiilor. Deși versiunea de lansare a GTA VI nu include aceste funcții, ele ar putea apărea într-o viitoare variantă online.

Totodată, jocul a primit clasificarea 18+ din partea sistemului paneuropean PEGI, din cauza conținutului explicit. Deși magazinele fizice și platformele digitale precum PlayStation aplică verificări ale vârstei, reprezentanții PEGI susține că rolul sistemului este de a informa părinții, nu de a impune interdicții absolute în mediul privat. Dincolo de cifrele de vânzări, povestea din spatele GTA VI scoate la iveală câteva paradoxuri ale industriei actuale.

Deși a devenit un gigant american sub umbrela Take-Two Interactive, seria a pornit inițial dintr-un mic studio din Scoția, în orașul Dundee. Totodată, noul titlu face notă discordantă într-o piață transformată radical de inteligența artificială. Într-un moment în care 40% dintre dezvoltatori folosesc deja AI pentru a crea jocuri, iar industria trece prin valuri masive de concedieri, directorul general al Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, a ținut să precizeze că această tehnologie nu a avut absolut niciun rol în dezvoltarea GTA VI, transformând jocul într-o posibilă ultimă mare producție realizată integral prin muncă umană.