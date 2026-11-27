Preotul ortodox chinez Dionisie Kenan Wang, de la Biserica "Schimbarea la Față" din Cluj-Napoca, vorbitor de engleză și română, vrea să învețe și limba maghiară. Acesta a făcut un apel la cei care îl pot ajuta să îi ofere lecții online.

"În primul rând, cred că atunci când alegi să te stabilești definitiv într-o anumită regiune, este firesc să-ți dorești să o cunoști în întreaga sa complexitate istorică, culturală și socială.

Eu însumi am avut de suferit de pe urma incapacității unor oameni de a înțelege realități personale complexe. Tocmai de aceea, am cu atât mai mult datoria de a nu avea, la rândul meu, o asemenea atitudine. (...) Am beneficiat enorm de „privilegiul" unei formări personale și intelectuale într-un context multicultural și multilingv.

Îmi doresc ca și copiii mei să aibă o asemenea experiență, iar în Transilvania, dialogul cu comunitatea maghiară este una dintre cele mai firești modalități de a realiza acest lucru", a explicat preotul chinez. El susține că îi va fi foarte dificil să învețe maghiara.

"De asemenea, maghiara, ca o limbă aglutinantă, e foarte diferită atât de limbile indo-europene, cât și de limba chineză. Pentru un vorbitor nativ de chineză, engleza este foarte dificilă - nu întâmplător, chinezii au reputația (în mod cazuri reală) de a se închide în sine - limbile romanice sunt și mai dificile, iar limbile germană sau greacă sunt aproape imposibile.

Maghiara ar fi o provocare aproape de neimaginat, dar tocmai această distanță tipologică mă atrage, că să pot spune: >", a conchis Dionisie Kenan Wang.