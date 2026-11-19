Un moment extrem de important al istoriei recente, întâlnirea celor trei mari lideri ai lumii, Donald Trump. Vladimir Putin și Xi Jinping este motiv de amuzament pe rețelele sociale.

Internauți din toată lumea s-au întrecut în a crea meme-uri cu ajutorul inteligenței artificiale. Și nu au ratat comparațiile cu întâlnirea de la Yalta, din 1945, când Franklin Roosevelt, Winston Churchill și Iosif Stalin au stabilit ordinea mondială postbelică

La festivalul de imaginație debordantă au participat și românii. În imaginile cu cei trei lideri s-a strecurat și Călin Georgescu, căruia cei trei grei ai planetei i-au cerut nu numai eliberarea ci si rdarea turului doi pentru alegeri.