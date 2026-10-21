Durerea de cap care pornește de la sinusuri. Ce poți face acasă pentru a scăpa de disconfort. Durerea de cap asociată sinuzitei poate provoca disconfort puternic. Mai ales în zona frunții, în jurul ochilor și la nivelul obrajilor.

Inflamația sinusurilor este adesea însoțită de nas înfundat, secreții nazale și senzația de presiune la nivelul feței. Există câteva măsuri simple care pot ajuta la ameliorarea simptomelor acasă. Acestea nu vindecă însă toate cauzele sinuzitei și nu înlocuiesc consultul medical atunci când simptomele sunt severe sau persistente.

Hidratarea suficientă

Consumul de apă și de alte lichide poate contribui la menținerea hidratării organismului. Supele și băuturile calde pot oferi, de asemenea, o senzație temporară de confort atunci când congestia este însoțită de iritația gâtului. Hidratarea nu tratează direct inflamația sinusurilor, dar poate face perioada de recuperare mai ușor de suportat.

Compresele calde aplicate pe față

O compresă curată și călduță, aplicată pe frunte și pe obraji, poate reduce temporar senzația de presiune și disconfortul facial. Compresa nu trebuie să fie fierbinte, pentru a evita arsurile. Metoda poate ameliora simptomele, dar nu elimină cauza infecției sau a inflamației.

Odihnă și somn cu capul ușor ridicat

Odihna este importantă în timpul unei infecții. Ridicarea ușoară a capului cu ajutorul unei perne suplimentare poate face respirația mai confortabilă atunci când nasul este puternic înfundat. Dacă simptomele sunt provocate de o infecție virală, acestea se pot ameliora treptat pe măsură ce organismul se recuperează.

Un umidificator, dacă aerul este prea uscat

Aerul foarte uscat poate irita mucoasa nazală. În astfel de situații, un umidificator întreținut corespunzător poate ajuta la reducerea senzației de uscăciune. Curățarea regulată a aparatului este importantă pentru a preveni acumularea mucegaiului și a microorganismelor. O alternativă poate fi un duș cald, fără inhalarea aburului deasupra unui vas cu apă clocotită, procedură care prezintă risc de arsuri.

Remediile naturale nu înlocuiesc tratamentul

Unele persoane folosesc ceaiuri calde cu miere sau ghimbir pentru a calma disconfortul asociat răcelii. Acestea pot oferi o senzație de confort, dar nu există suficiente dovezi că tratează sinuzita sau că elimină inflamația sinusurilor. Alimentele picante pot crește temporar secrețiile nazale, însă nu tratează cauza congestiei. Uleiurile esențiale nu reprezintă un tratament dovedit pentru sinuzită și nu trebuie introduse în nas.

Când să mergi la medic

Durerea din zona frunții și a ochilor nu indică automat sinuzită. Migrena și alte tipuri de cefalee pot provoca simptome asemănătoare, iar cauza trebuie stabilită în funcție de tabloul clinic. Este recomandat să ceri sfatul medicului dacă simptomele durează mai mult de 10 zile fără ameliorare, se agravează sau reapar după o perioadă în care păreau să se fi retras. O durere de cap severă sau persistentă necesită, de asemenea, evaluare medicală, potrivit doctorulzilei.ro.

Solicită asistență medicală de urgență dacă apar umflături sau roșeață în jurul ochilor, tulburări de vedere, confuzie, rigiditate a cefei ori o durere de cap bruscă și extrem de intensă. Tratamentul depinde de cauza și de severitatea simptomelor. Măsurile aplicate acasă pot ameliora disconfortul, dar nu trebuie să întârzie evaluarea medicală atunci când există semne de alarmă.