Autor: Karl Haemers

Într-un recent eseu din The Occidental Observer intitulat "The Amazing Adventures of Israeli Trans-Pedophile and Tampon-Fetishist Jonathan Yaniv", autorul Tobias Langdon relatează comportamentul grotesc și pervers al acestei ființe care a avut "atenția a milioane de oameni din întreaga lume" pentru doar unul dintre actele sale josnice.

Inspirați de subiect, vom examina aici comportamentul scandalos al unui alt israelian care a atras atenția a multe milioane de oameni din întreaga lume. Yuval Noah Harari este descris ca fiind un "consilier" al cultului globalist transumanist al puterii cunoscut sub numele de Forumul Economic Mondial, al cărui președinte executiv Klaus Schwab a declarat deschis că dezvoltă "o fuziune a identităților noastre fizice, biologice și digitale" pentru întreaga omenire.

În mod surprinzător, declarațiile publice ale lui Harari, multe dintre ele făcute de pe scena principală a conferinței anuale a Forumului Economic Mondial, unde a devenit unul dintre vorbitorii principali favoriți, sunt mult mai scandaloase și mai revoltătoare chiar și decât cele ale lui Schwab. Având aproape jumătate din vârsta lui Schwab, Harari, la 46 de ani, este mai puțin probabil să fie un "consilier" decât un purtător de cuvânt al futurologiei transumaniste sociopatice pe care Forumul Economic Mondial nu numai că o preconizează, dar o impune din ce în ce mai mult asupra lumii de astăzi prin intermediul numeroșilor săi parteneri. Popularitatea și influența lui Harari sunt imense.

De pe site-ul său About: Prof. Yuval Noah Harari este istoric, filozof și autorul bestsellerului Sapiens: O scurtă istorie a omenirii, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, 21 Lessons for the 21st Century, și seriile Sapiens: A Graphic History și Unstoppable Us. Cărțile sale s-au vândut în 40 de milioane de exemplare în 65 de limbi și este considerat unul dintre cei mai influenți intelectuali publici din lume la ora actuală.

Biografia lui Harari, publicată de Forumul Economic Mondial, mai arată că a publicat în The Guardian, Financial Times, New York Times, The Atlantic, The Economist și revista Nature. New York Times este, bineînțeles, deținut de familia evreiască Sulzberger, The Economist este deținut în continuare în proporție de 21% de familia Rothschild, cu Evelyn de Rothschild președinte timp de peste cincisprezece ani, până la sfârșitul anilor '80, revista Nature a fost co-fondată de primul transumanist Thomas Huxley (bunicul lui Aldous Huxley, autorul cărții Brave New World), The Guardian "a continuat tradiția sa de lungă durată de a fi liberal [i.e, radicală] politică" (în primul rând globalistă), iar The Atlantic este în prezent deținut majoritar de Emerson Collective, care promovează imigrația non-albă, lucrează pentru "combaterea decalajului de performanță în rândul elevilor de culoare" și se implică în "filantrocapitalism". Harari a găsit piețe de desfacere potrivite pentru declamațiile sale transumaniste și/sau acestea l-au găsit pe el.

Prima carte populară a lui Harari, Sapiens, provine din prelegerile pe care le-a ținut la cursurile sale de istorie universitară. Și-a început cariera academică în cadrul programului Forțelor de Apărare israeliene cunoscut sub numele de Atuda, care permite absolvenților de liceu să amâne înrolarea obligatorie în FDI pentru a urma cursurile universitare, cu condiția să studieze subiecte aplicabile în armată. Harari a publicat lucrări precum "Strategy and Supply in Fourteenth-Century Western European Invasion Campaigns" (Strategia și aprovizionarea în campaniile de invazie vest-europene din secolul al XIV-lea) în Journal of Military History și "The Concept of 'Decisive Battles' in World History" (Conceptul de "bătălii decisive" în istoria mondială), printre multe altele. A fost scutit de serviciul în cadrul IDF din cauza unei "probleme de sănătate nedezvăluite", dar nimic "catastrofal".

Locuiește împreună cu soțul său într-un moshav, o cooperativă agricolă, în afara Ierusalimului. Faptul că este homosexual, spune el, l-a ajutat să pună la îndoială opiniile primite. "Nimic nu ar trebui să fie luat de la sine înțeles", a spus el, "chiar dacă toată lumea crede asta". Soțul lui Harari este, de asemenea, agentul și managerul său, Itzik Yahav. "Îi place să spună: "Nu înțelegeți - Yuval lucrează pentru mine!"". Yahav a refuzat o invitație ca Harari să participe la Forumul Economic Mondial, la Davos, în 2017, deoarece panourile propuse nu erau "suficient de bune". Un an mai târziu, când lui Harari i s-a oferit scena principală, într-un loc între Angela Merkel și Emmanuel Macron, Yahav a acceptat.

În cadrul discursurilor sale din 2018 de la Forumul Economic Mondial, declarațiile scandaloase ale lui Harari și-au găsit cea mai mare amploare. În acel an, a participat la patru discursuri, inclusiv la două paneluri intitulate "Questioning Our Human Future" și "Putting Jobs Out of Work". Prelegerea principală a lui Harari, "Va fi viitorul uman?", a fost cea care ar trebui să preocupe cel mai mult restul omenirii. Aceasta este declarația de deschidere a lui Harari:

"Suntem, probabil, una dintre ultimele generații de homo sapiens. Într-un secol sau două, Pământul va fi dominat de entități care sunt mai diferite de noi decât suntem noi diferiți de neanderthalieni sau de cimpanzei. Pentru că, în generațiile următoare, vom învăța cum să construim corpuri, creiere și minți." Harari vorbește cu siguranță și chiar cu entuziasm despre procese pentru care omenirea ar trebui să aibă de ales. În opinia sa, însă, acest viitor transumanist este inevitabil.

"Acest lucru va fi decis de oamenii care dețin datele. Cei care controlează datele controlează nu doar viitorul umanității, ci și viitorul vieții însăși."

"Am ajuns în punctul în care putem hack-ui... ființele umane și alte organisme."

"...ascensiunea învățării automate și a inteligenței artificiale ne oferă puterea de calcul necesară. Și, în același timp, progresele în ... știința creierului ne oferă înțelegerea biologică necesară."

"Puteți rezuma cu adevărat 150 de ani de cercetare biologică de la Charles Darwin încoace în trei cuvinte: Organismele sunt algoritmi."

"Atunci când revoluția informatică se îmbină cu revoluția biotehnologică, ceea ce se obține este capacitatea de a sparge ființe umane."

"Nu veți putea să vă ascundeți de Amazon, Ali Baba și de Poliția Socială."

"Odată ce vom avea algoritmi care mă înțeleg mai bine decât mă înțeleg eu însumi, aceștia ar putea să-mi prezică dorințele, să-mi manipuleze emoțiile și chiar să ia decizii în numele meu. Iar dacă nu suntem atenți, rezultatul ar putea fi ascensiunea dictaturilor digitale."

"Dacă democrația nu se poate adapta la aceste noi condiții, atunci oamenii vor ajunge să trăiască sub conducerea unor dictaturi digitale. Deja în prezent, asistăm la formarea unor regimuri de supraveghere din ce în ce mai sofisticate în întreaga lume."

"Prin piratarea organismelor, elitele ar putea obține puterea de a reproiecta viitorul vieții însăși. ... Aceasta va fi cea mai mare revoluție în biologie de la începutul vieții, acum patru miliarde de ani."

"Știința înlocuiește evoluția prin selecție naturală cu evoluția prin design inteligent. Nu designul inteligent al vreunui zeu de deasupra norilor, ci designul nostru inteligent. ... Acestea sunt noile forțe motrice ale evoluției."

"Dacă nu 'reglementăm' (datele), o mică elită ar putea ajunge să controleze nu doar viitorul societăților umane, ci și forma formelor de viață din viitor."

"În calitate de istoric, vă pot spune două lucruri despre trecut: ... nu a fost distractiv ... și nu se va mai întoarce. Așa că fanteziile nostalgice nu sunt cu adevărat o soluție."

"Ar fi bine să facem apel la oamenii noștri de știință, la filosofii noștri, la avocații noștri și chiar la poeții noștri - sau mai ales la poeții noștri - să își îndrepte atenția către această mare întrebare: cum se reglementează proprietatea asupra datelor? Viitorul nu doar al umanității, ci și al vieții însăși, poate depinde de răspunsul la această întrebare."

Astfel, Harari își încheie discursul ținut la WEF în 2018 cu o mare întrebare. Dar nu poate exista nicio îndoială că răspunsul la întrebarea cine va reglementa datele este reprezentat de acele "elite" despre care pare să ne avertizeze. Aceștia sunt partenerii din cadrul WEF, care includ cele mai puternice corporații din lume, guvernele celor mai multe națiuni actuale de pe glob, "grupuri de reflecție" și organizații neguvernamentale (ONG-uri) globaliste, armata și agențiile de informații din lume și, mai presus de toate, cele mai bogate și puternice dinastii familiale bancare evreiești care se află în vârful piramidei puterii. Acestea sunt "elitele" care vor deține și vor controla datele și, de aici, tot ceea ce se va întâmpla. Harari trebuie să știe acest lucru, din moment ce este purtătorul lor de cuvânt. Știind că poporul său va domina elitele, o dictatură digitală este un viitor pe care îl așteaptă cu nerăbdare.

Analizând aceste declarații cheie, vedem că Harari îl respinge pe Dumnezeu mai mult decât Nietzsche și îl înlocuiește cu "elitele" tehnocrate, printre care se numără și Harari însuși. Acesta este un concept distinct iudaic. El imprimă caracterul inevitabil al viitorului său tehnocratic și afirmă că nu ne putem întoarce la un trecut neplăcut pentru a evita provocarea. El atribuie o omnipotență în viitor celor care dețin datele și transmite o neputință a restului umanității în fața acestei puteri supreme asupra întregii vieți. "Elitele" dumnezeiești veghează și nu va exista nicio scăpare.

Harari nu permite ca programele să aibă defecțiuni, nici efecte secundare ale hacking-ului tehnologic al umanității, nici defecțiuni ale mașinilor, nici probleme, cu excepția "dictaturilor digitale". Criticile la adresa cărților sale sunt însă mai acerbe. Profesorul canadian de antropologie Christopher Robert Hallpike a declarat într-o recenzie la Sapiens că:

"Sapiens: ...a trebuit de multe ori să subliniem cât de surprinzător de puțin pare să fi citit despre un număr destul de mare de subiecte esențiale. Ar fi corect să spunem că, ori de câte ori faptele sale sunt corecte în linii mari, ele nu sunt noi, iar ori de câte ori încearcă să pornească pe cont propriu, greșește adesea, uneori grav, lucrurile. ... [N]ar trebui să îl judecăm pe Sapiens nu ca pe o contribuție serioasă la cunoaștere, ci ca pe un "infotainment", un eveniment editorial menit să își tihnească cititorii printr-o plimbare intelectuală sălbatică prin peisajul istoriei, presărată cu speculații senzaționale și încheiată cu predicții înfiorătoare despre destinul uman."

În vara anului trecut, revista Current Affairs a publicat "The Dangerous Populist Science of Yuval Noah Harari", în care se afirma: "În această vară, în revista Current Affairs a apărut "The Dangerous Populist Science of Yuval Noah Harari": "Autorul best-seller-ului este un povestitor talentat și un orator popular. Dar el sacrifică știința pentru senzaționalism, iar opera sa este plină de erori".

Luna trecută, publicația germană Frankfurter Allgemeine Zeitung l-a numit pe Harari un "brand" creat de partenerul său pentru a vinde orice, de la benzi desenate și povești pentru copii la videoclipuri (o abordare distinct evreiască), și că fanii săi îl tratează pe Harari ca pe un "pop star", în ciuda mesajului său sumbru potrivit căruia oamenii sunt învechiți și mașinile ne vor înlocui.

Harari a revenit ca vorbitor principal la Forumul Economic Mondial în 2020. El a fost prezentat de evreica israeliană Orit Gadiesh, formată în cadrul IDF, care se numește "președinte" al Bain Capital (condus cândva de Mitt Romney) și, așa cum am relatat în acest eseu TOO, face parte din Consiliul de Administrație al Forumului Economic Mondial. Harari a luat cuvântul alături de Mark Rutte, premierul de lungă durată al Olandei, pe tema "Cum să supraviețuim în secolul XXI". Este posibil ca el să-și fi depășit discursul din 2018 în citate scandaloase.

"...trei probleme reprezintă o provocare existențială pentru specia noastră... războiul nuclear, colapsul ecologic și perturbarea tehnologică."

"...tehnologia poate, de asemenea, să perturbe societatea umană și însuși sensul vieții umane în numeroase moduri, de la crearea clasei inutile globale până la apariția colonialismului de date și a dictaturilor digitale."

"...automatizarea va elimina milioane și milioane de locuri de muncă."

"...revoluția automatizării... va fi o cascadă de perturbări din ce în ce mai mari."

"În trecut, oamenii trebuiau să lupte împotriva exploatării. În secolul XXI, lupta cu adevărat mare va fi împotriva irelevanței. Și este mult mai rău să fii irelevant decât să fii exploatat. Cei care eșuează în lupta împotriva irelevanței vor constitui o nouă clasă inutilă. Oameni care sunt inutili, nu din punctul de vedere al prietenilor și al familiei lor, desigur, ci inutili din punctul de vedere al sistemului economic și politic (sic). Iar această clasă inutilă va fi separată de o prăpastie din ce în ce mai mare de elita din ce în ce mai puternică."

"...Inteligența Artificială va crea probabil o bogăție imensă în câteva centre de înaltă tehnologie, în timp ce alte țări fie vor da faliment, fie vor deveni colonii de date exploatate."

"...celălalt pericol major cu care ne confruntăm este creșterea dictaturilor digitale, care vor monitoriza pe toată lumea, tot timpul."

"Noi, oamenii, ar trebui să ne obișnuim cu ideea că nu mai suntem suflete misterioase. Suntem acum animale care pot fi piratate."

"Dacă această putere (de a hackui ființe umane) cade în mâinile unui Stalin al secolului XXI, rezultatul va fi cel mai rău regim totalitar din istoria omenirii."

"Dacă vom permite apariția unor astfel de regimuri de supraveghere totală, să nu credeți că cei bogați și puternici din locuri precum Davos vor fi în siguranță."

"...abilitatea de a hackui oamenii ar putea totuși să submineze însuși sensul libertății umane."

"...oamenii pur și simplu nu vor fi capabili să înțeleagă deciziile computerelor ... [H]umanii vor pierde probabil controlul asupra propriilor noastre vieți și, de asemenea, vor pierde capacitatea de a înțelege politicile publice."

"Care va fi sensul vieții umane atunci când majoritatea deciziilor vor fi luate de algoritmi?"

"Dacă nu reușim să conceptualizăm suficient de repede noul iad, s-ar putea să ne trezim prinși acolo fără nicio ieșire."

"...IA și biotehnologia ne vor oferi abilități asemănătoare cu cele ale unui zeu pentru a reproiecta viața și chiar pentru a crea forme de viață complet noi."

"Designul nostru inteligent va fi noua forță motrice a evoluției vieții. În utilizarea noilor noastre puteri divine de creație, am putea face greșeli la scară cosmică. "

"Bineînțeles că aceasta nu este o profeție. Acestea sunt doar posibilități. Tehnologia nu este niciodată deterministă."

"Pentru a face ceva eficient, avem nevoie de o cooperare globală. Toate cele trei provocări existențiale [războiul nuclear, colapsul ecologic și perturbarea tehnologică] cu care ne confruntăm sunt provocări globale care necesită soluții globale."

"Dacă permitem ca o astfel de cursă a înarmării să se dezvolte în domenii precum inteligența artificială și bioingineria, nu prea contează cine câștigă cursa înarmării. Învinsa va fi umanitatea."

"În secolul XXI, naționaliștii buni trebuie să fie și globaliști."

"Dacă ne întoarcem acolo acum (jungla războiului constant), specia noastră se va anihila probabil."

"Sper foarte mult că ne putem baza pe liderii reuniți aici, și nu pe șobolani."

O parte din aceste lucruri - chiar și o bună parte din ele - s-ar putea să se adeverească. Vedem deja decalaje din ce în ce mai mari între elite și toți ceilalți, supravegherea se perfecționează continuu și există deja forțe puternice care urmăresc o dictatură, digitală sau de altă natură, și care sunt dornice să scape piața publică de libertățile tradiționale, cum ar fi libertatea de exprimare. Dar cea a lui Harari este cu siguranță o viziune distopică căreia ar trebui să i se reziste cu orice preț.

Principalul tipar al discursului lui Harari este frica care cere globalismul ca soluție. Aceasta este vechea dialectică hegeliană pe care am mai văzut-o de multe ori înainte, cel mai recent cu virusul pandemic Covid ca frică (o altă amenințare invizibilă), iar închiderile și vaccinurile ca soluții. Harari admite aici posibilitatea unor greșeli, dar nu sugerează niciodată că viitorul său apropiat tehnocratic este altceva decât inevitabil. Mașinile vor prelua locurile de muncă ale oamenilor, iar "clasa inutilă" va crește. Totuși, acest lucru nu este deloc inevitabil, așa cum a arătat Germania național-socialistă prin programul său de restricționare a muncii mecanice și de promovare a muncii manuale în construcția autostrăzii, pentru a îmbunătăți și, în cele din urmă, aproape elimina șomajul. Viitorul tehnologic al lui Harari ar putea fi raiul sau ar putea fi iadul, iar chiar și "bogații și puternicii" și "liderii" de la Davos ar putea fi supuși peisajului infernal. Cu cât sunt mai aproape de vârful ierarhiei globale, cu atât vor fi mai atent supravegheați. Așa a procedat Stalin.

Stalin (Dzhugashvili) a avut și el "consilierii" săi evrei, iar, în calitate de Darling de la Davos, Harari va excela printre elitele tehnocrate alături de Klaus Schwab, care a fost, de asemenea, îndrumat de evrei precum Henry Kissinger și Hermann Kahn, și care a incitat, de asemenea, temerile de catastrofă globală. Schwab îl citează pe autorul evreu Jean-Jacques Servan-Schreiber, care a scris "The American Challenge" (Provocarea americană), ca fiind o mare influență, iar Harari îl citează ca influență literară pe autorul evreu Jared Diamond din "Guns, Germs and Steel" (Arme, germeni și oțel). În calitate de purtător de cuvânt pentru insuflarea și normalizarea celei de-a 4-a Revoluții Industriale, care va face din oameni "animale hackabile", Harari nu va deveni niciodată inutil ca mulți dintre noi. Delirurile sale nebunești sunt venerate în rândul elitelor puterii WEF ca fiind revelații venite direct de la Mașina stăpânului. Dar printre noi, restul oamenilor normali, Harari trebuie să apară ca un evreu israelian homosexual degenerat vegan bolnav și degenerat, care are iluzii sociopatice periculoase de măreție distopică.