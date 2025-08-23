UE a virat Ucrainei 4,05 miliarde de euro. Ursula von der Leyen: „Solidaritatea UE cu Ucraina este de neclintit". De unde provin banii

Uniunea Europeană a trimis un nou sprijin financiar către Ucraina, în valoare de 4,05 miliarde de euro, cu doar câteva zile înainte de sărbătorirea Zilei Independenței acestei țări (24 august), informează agenția dpa.

„Solidaritatea UE cu Ucraina este de neclintit", a scris vineri pe platforma X președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Suma, care depășește 4 miliarde de euro, este văzută ca o dovadă a implicării ferme a Uniunii Europene în sprijinirea redresării și a viitorului Ucrainei.

Conform precizărilor Comisiei Europene, 3,05 miliarde de euro provin din Facilitatea pentru Ucraina - un mecanism de sprijin financiar în valoare de până la 50 de miliarde de euro pentru perioada 2024-2027. Restul de 1 miliard de euro reprezintă un împrumut de asistență macrofinanciară, integrat într-o inițiativă a G7 ce totalizează aproximativ 45 de miliarde de euro.

Executivul European a menționat că transferul a fost posibil după retragerea unei legi care ar fi limitat independența instituțiilor anticorupție din Ucraina. Bruxelles-ul a salutat această decizie și a subliniat că reformele privind statul de drept și combaterea corupției sunt esențiale pentru parcursul european al țării.

De la începutul invaziei ruse, în 2022, Uniunea Europeană și statele membre au pus la dispoziția Ucrainei aproape 169 de miliarde de euro, sub formă de ajutor militar, financiar și asistență pentru refugiați.