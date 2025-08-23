Pacea lui Trump nu mai are obiect: Ucraina continuă să piardă teren în Donețk - Rușii își croiesc drum spre bastionul de la Kostiantinivka
Postat la: 23.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Rusia a revendicat, sâmbătă, cucerirea a două sate din regiunea Doneţk, în estul Ucrainei, intensificând presiunea militară pe teren în momentul în care eforturile diplomatice se accelerează pentru a găsi o soluţie la conflict. Într-un comunicat publicat pe Telegram, Ministerul Apărării rus a afirmat că a capturat localităţile Sredneïe şi Kleban-Byk din această regiune.
Capturarea celei din urmă reprezintă un pas înainte către oraşul Kostiantinivka, un bastion important pe drumul spre Kramatorsk, care găzduieşte o importantă bază logistică a armatei ucrainene. Armata rusă şi-a extins câştigurile teritoriale în ultimele luni, în faţa forţelor ucrainene mai puţin numeroase şi mai slab echipate. Aceste avansuri au loc în momentul în care perspectiva unei întâlniri între preşedinţii rus şi ucrainean, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, anunţată de liderul american Donald Trump şi menită să găsească o soluţie paşnică a conflictului, se îndepărtează.
Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, l-a acuzat vineri pe preşedintele ucrainean că blochează organizarea unei eventuale întâlniri cu omologul său rus, la o zi după critici similare ale liderului ucrainean la adresa Moscovei. La rândul său, Donald Trump, care doreşte să găsească rapid o soluţie la atacul rus împotriva Ucrainei lansat în 2022 şi care a realizat o apropiere spectaculoasă de Moscova în ultimele luni pentru a ajunge la acest rezultat, a anunţat vineri că îşi acordă „două săptămâni" pentru a decide poziţia sa cu privire la acest conflict. Armata rusă ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.
Regiunea Donbas, epicentrul confruntărilor, rămâne prioritatea strategică a forțelor ruse, care avansează lent, dar constant în zona Pokrovsk, în estul regiunii Donețk. Potrivit grupului ucrainean de monitorizare DeepState, trupele ruse încearcă să închidă un arc ofensiv în jurul orașului Pokrovsk, odinioară un nod logistic important cu aproximativ 60.000 de locuitori. Zona vizată are o deschidere de circa 16 kilometri. Potrivit unei evaluări a Ministerului britanic al Apărării, publicată în august, forțele ruse au înregistrat în iulie un ritm de avans mai rapid decât în lunile anterioare, reușind să ocupe aproximativ 500-550 km² de teritoriu ucrainean.
Aceste evoluții militare coincid cu apelurile repetate ale președintelui american Donald Trump pentru inițierea unor negocieri de pace „cu orice preț". Trump, care a avut o întâlnire cu Putin pe 15 august în Alaska, pare să susțină o înțelegere politică pe termen lung, mai curând decât o încetare imediată a focului. „Suntem pregătiți pentru orice format de dialog la nivel de lideri, pentru că doar la acest nivel pot fi rezolvate problemele cele mai complicate și dureroase", a declarat Zelenski în fața presei, la Washington.
Totuși, analiștii politici avertizează că Rusia nu vizează o pace veritabilă, ci doar o simulare de disponibilitate, în paralel cu consolidarea propriilor poziții pe teren. „Obiectivul Moscovei rămâne dominarea politică a Ucrainei. Negocierile ar putea fi folosite doar pentru a câștiga timp și a obține concesii suplimentare", a declarat Konrad Muzyka, analist militar polonez, pentru publicația Kyiv Independent.
Potrivit lui Muzyka, trupele ruse au avansat recent cu aproximativ 10 kilometri către axa strategică Dobropillia-Kramatorsk, accentuând riscurile pentru orașul Dobropillia. Deși forțele ucrainene au reacționat rapid prin mobilizarea de trupe suplimentare, contraofensiva s-a lovit de dificultăți, iar unele teritorii au fost pierdute. „Capacitatea Ucrainei de a apăra terenul pare să fie în declin", afirmă Muzyka, directorul companiei de consultanță militară Rochan Consulting.
Pe altă axă, trupele ruse au pătruns în luna iunie în regiunea Dnipropetrovsk, la vest de Donețk, cu scopul de a securiza flancul sudic al Pokrovskului și de a crea condițiile pentru o eventuală încercuire a orașului. Armata ucraineană a anunțat la 21 august că a recucerit unele sate de la granița administrativă. Pe lângă Pokrovsk și Dobropillia, forțele ruse își concentrează atacurile asupra orașului Kostiantinivka, situat la circa 50 de kilometri nord-est de Pokrovsk. Atacurile sunt lansate din trei direcții, dinspre localitățile ocupate Ciasiv Iar și Toretsk, într-o manevră clasică de încercuire.
O problemă structurală majoră a Ucrainei rămâne densitatea scăzută a trupelor pe unele segmente ale frontului. Potrivit analistului militar finlandez Emil Kastehelmi, de la grupul de cercetare Black Bird Group, liniile ucrainene sunt „poroase", ceea ce facilitează pătrunderea inamicului. În același timp, campania de recrutare a Rusiei continuă într-un ritm susținut, cu un aport lunar de aproximativ 9.000 de noi militari, potrivit datelor furnizate de comandantul-șef al forțelor armate ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski.
„Deși se vorbește mult despre pace, nu am observat nicio schimbare în modul de acțiune al trupelor ruse. Ofensiva lor rămâne agresivă și constantă", a concluzionat Kastehelmi. Potrivit evaluărilor specialiștilor, căderea Pokrovskului în următoarele luni nu este exclusă, ceea ce ar putea oferi Rusiei un avantaj major în orice negociere viitoare. Totuși, experții subliniază că un colaps general al frontului ucrainean în Donbas este puțin probabil pe termen scurt, dacă Kievul reușește să își mențină capacitatea de reacție și să desfășoare noi unități în zonele critice.
