După ce a adus Garda nationala la Washington, Donald Trump vrea să desfăşoare forţe federale la Chicago şi New York

Preşedintele american Donald Trump şi-a anunţat intenţia de a desfăşura forţe federale de ordine la Chicago şi New York, două megalopolisuri democrate, oficial pentru a combate criminalitatea, despre care afirmă că este endemică. Simultan, un oficial al Pentagonului a precizat că cei peste 1.900 de soldaţi ai Gărzii Naţionale desfăşuraţi în ultimele zece zile în capitala federală, Washington, vor fi în curând „înarmaţi".

Pe 11 august, preşedintele american, ales pe o platformă de combatere a imigraţiei şi criminalităţii, a anunţat că plasează forţele de ordine din Washington sub autoritatea administraţiei sale şi că desfăşoară Garda Naţională, o forţă militară de rezervă. Potrivit preşedintelui republican, capitala federală, care nu este parte a niciunui stat şi se bucură de un statut instituţional unic, este „copleşită de bande violente" şi trebuie „curăţată".

Primăriţa democrată Muriel Bowser, care guvernează o populaţie de aproximativ 700.000 de locuitori, a trebuit să permită acest lucru, dar a negat o creştere a violenţei, afirmând în schimb că rata criminalităţii din acest an a fost „la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani", lucru cu care Donald Trump nu este de acord. Într-un discurs lung din Biroul Oval, consacrat într-o primă instanţă Cupei Mondiale de fotbal din 2026 din America de Nord, el a promis că guvernul său conservator va continua să „facă oraşele noastre foarte, foarte sigure".

„Chicago este o harababură", oraşul este condus de „un primar deosebit de incompetent", a acuzat Trump, referindu-se la metropola din nordul statului Illinois, pe malurile Marilor Lacuri, condus de edilul democrat Brandon Johnson. „Oamenii din Chicago ţipă după noi să venim. Poartă pălării roşii ca aceasta. Femei afro-americane magnifice spun: ‘Vă rugăm, preşedinte Trump, veniţi la Chicago'", a adăugat miliardarul în vârstă de 79 de ani, care purta o pălărie roşie cu sloganul „Trump a avut dreptate în privinţa tuturor lucrurilor".

„Chicago va fi următorul oraş, iar apoi vom ajuta New Yorkul", a promis preşedintele american. În replică, guvernatorul democrat al statului Illinois, JB Pritzker, a scris pe contul său de pe platforma X că „oamenii NU cer ca o putere autoritară să preia controlul asupra principalelor oraşe" din Statele Unite. La Washington, „la ordinul secretarului apărării (Pete Hegseth), membrii Gărzii Naţionale, care susţin misiunea de reducere a criminalităţii în capitala naţiunii noastre, vor fi în curând la datorie cu armele lor de serviciu", a anunţat un oficial al Pentagonului sub rezerva anonimatului.

El a mai declarat că comandamentul Gărzii Naţionale din Washington „îşi păstrează autoritatea asupra forţelor de ordine în coordonare cu poliţia municipală şi cu forţele de ordine federale". În prezent, peste 1.900 de soldaţi ai Gărzii Naţionale sunt desfăşuraţi la Washington. Pe lângă cei 800 de soldaţi desfăşuraţi iniţial, statele republicane au trimis recent trupe la Washington, la cererea lui Donald Trump, între care Virginia de Vest, Carolina de Sud, Ohio, Mississippi, Louisiana şi Tennessee.

Înainte de Washington, preşedintele SUA a desfăşurat Garda Naţională şi puşcaşii marini la Los Angeles, în California, stat condus de guvernatorul democrat Gavin Newsom, ca răspuns la protestele ample împotriva politicilor antiimigraţie ale administraţiei republicane. Aceasta a fost prima astfel de desfăşurare împotriva voinţei unui guvernator local din 1965 încoace.