Articolul "Beneficiile foametei în lume" publicat de ONU devine viral. Internauții se întreabă dacă este real sau satiră!

Un articol publicat de Organizația Națiunilor Unite (si sters ulterior, dupa declansarea scandalului, la adresa de AICI) care salută beneficiile foametei a devenit viral în câteva ore pe rețelele de socializare, internauții exprimându-și șocul cu privire la afirmațiile făcute în textul intitulat "Beneficiile foametei în lume".

Scris de profesorul pensionar hawaiian George Kent, articolul explică faptul că foametea este necesară pentru a obține muncitori pentru locuri de muncă manuale de nivel scăzut. Acesta a fost publicat pe UN Chronicle, revista emblematică a ONU.

Articolul argumentează că oamenii muncesc pentru a lupta împotriva foametei, iar dacă nu există foamete, nu va fi nimeni care să facă muncile manuale. Kent spune în mod șocant: "Pentru cei care se află la capătul superior al scării sociale, eliminarea foametei la nivel global ar fi un dezastru. Dacă nu ar exista foamete în lume, cine ar mai ara câmpurile? Cine ne-ar mai recolta legumele? Cine ar lucra în fabricile de prelucrare? Cine ne-ar curăța toaletele? Ar trebui să ne producem singuri mâncarea și să ne curățăm singuri toaletele."

George Kent susține, de asemenea, că doar oamenii înfometați muncesc din greu, în timp ce oamenii bine hrăniți sunt mult mai puțin dispuși să facă o astfel de muncă. El a calificat drept "nonsens" ideea că oamenii ar trebui să fie hrăniți bine pentru a-i face mai productivi, spunând că "Nimeni nu muncește mai mult decât oamenii înfometați".

Articolul a provocat o mare indignare pe rețelele de socializare din întreaga lume, internauți obișnuiți și oameni cunoscuți reproșându-i că glorifică foamea în beneficiul celor bogați.

Deși articolul a devenit viral, de fapt, acesta a fost publicat în urmă cu mai bine de un deceniu. Articolul a fost publicat inițial în UN Chronicle, revista emblematică a Organizației Națiunilor Unite, cu mult timp în urmă, în 2008, în format tipărit. Ulterior, articolul a fost republicat pe site-ul ONU în 2019, iar mai apoi, acum nici 24 de ore a fost republicat a doua oară, prilej cu care a devenit viral.

Același articol este disponibil și pe researchgate (pentru cine doreste sa-l lectureze), depozitarul de documente de cercetare, care spune că a fost scris în iunie 2008. Totusi e interesant de ce ONU a simtit nevoia ca periodica sa reia acest articol, deși premisa articolului este într-adevăr absurdă, pare să fie de fapt o lucrare de satiră.

George Kent, care a fost profesor în cadrul Departamentului de Științe Politice al Universității din Hawaii și care în prezent este profesor emerit la universitate, a scris de fapt articolul pentru a susține că bogații îi țin pe cei săraci în foame pentru ca aceștia să muncească pentru confortul celor bogați.

De fapt, a adăugat el în articol, "oamenii de la limita superioară nu se grăbesc să rezolve problema foametei. Pentru mulți dintre noi, foametea nu este o problemă, ci un avantaj". În articol, George Kent a mai susținut că oamenii din segmentul superior nu se grăbesc să rezolve problema foametei din acest motiv. Deși subtil, acest lucru sugerează că articolul avea un caracter satiric.

În timp ce majoritatea oamenilor au fost indignați de articol, unii oameni au afirmat că acesta era o satiră. George Kent a scris pe larg despre problema foametei la nivel mondial, inclusiv o carte intitulată "Freedom from Want: The Human Right to Adequate Food". Prin urmare, este puțin probabil ca el să scrie ceva pozitiv despre această problemă și, prin urmare, se poate spune că articolul este satiric.