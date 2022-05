Bill Gates creează o forță globală de intervenție rapidă în caz de pandemie: GERM va fi bratul militarizat al OMS. Modelul a fost gandit și de Raed Arafat!

Bill Gates i-a îndemnat pe liderii globali să pună la dispoziie fonduri ca să creeze o echipă de prim răspuns la pandemii care să ajute la identificarea și urmărirea virușilor emergenți. Team-ul se va intitula GERM si va fi un fel de "brat inarmat al OMS", capabil de o interventie rapida in teren, indiferent de situatie si de masurile care trebuie luate.

În 2015, Bill Gates a ținut o conferință TEDx despre faptul că nu eram pregătiți pentru următoarea pandemie și despre cum trebuie să ne pregătim. "Nu am făcut-o", a spus Gates, vorbind marțea trebuta la o nouă conferința TEDx-2022. "Acel discurs a fost urmărit de o mulțime de oameni, dar 90% dintre vizualizări au fost după ce a fost prea târziu. COVID-19 a fost următoarea pandemie, dar nu va fi ultima; experții au avertizat deja despre cum, în lipsa unor măsuri, epidemiile pandemice ar putea apărea mai des." În discursul său din acest an, Gates a spus că COVID-19 ar putea fi ultima pandemie a omenirii "dacă luăm măsurile potrivite". (ceea ce sustine și in ultima sa cartea lansata pe 7 mai 2022: "How to Prevent the Next Pandemic" - Cum sa prevenim următoarea pandemie).

Acești pași implică o investiție inițială de minimum 1 miliard de dolari în primul an într-un grup de intervenienți "de tip pompier" pe care el îl numește echipa GERM - pentru răspuns și mobilizare la nivel mondial în caz de epidemie - precum și mai multe investiții în cercetare și dezvoltare pentru diagnosticare și în sistemele de sănătate din întreaga lume. GERM va avea prioritate absoluta de interventie, va fi securizata inclusiv militar de trupe de interventie rapidă, care vor actiona la ordinele celor 5.000 de agenti speciali ai OMS, un serviciu international.

In viziunea lui Gates, care probabil va deveni realitate odata cu viitorul Tratat International al OMS privind Pandemiile, GERM ar fi o echipă de intervenție a cărei singură prioritate este prevenirea pandemiei, indiferent de consedintele colaterale, de daune, sau de sacrificii. În viziunea sa, echipele GERM ar fi alcătuite dintr-o serie de specialiști, de la epidemiologi și oameni de știință în domeniul datelor la experți în logistică, precum și din cei cu abilități de comunicare și diplomație. Acestia vor actiona unitar, echipele lucrand "in celule" pe teren, sprijinite de structuri militare de protectie si de ordine. Partea armata a GERM ar putea sa fie constituita din aproximativ 50.000 de agenti operationali la nivel global, sprijiniti de structurile de specialitate ale tarilor pe al caror teritorii actioneaza.

Gates speră că, în lunile următoare, va obține un fel de consens global. "La fel ca pompierii (n.r. - cum ar fi echivalentul SMURD al lui Raed Arafat), echipa GERM ar face exerciții. Când vrem să avem un răspuns rapid, vrem să ne asigurăm că avem toate piesele acolo și că ne putem mișca foarte repede. Practica este esențială. Dacă nu există un focar imediat în jurul căruia echipa GERM ar trebui să se mobilizeze, s-ar putea concentra pe alte boli infecțioase ca o a doua prioritate", a sugerat el. Coincidenta sau nu și Raed Arafat avea un proiect aproape similar pentru Romania - vezi AICI.

Dar el își imaginează GERM ca pe o echipă pregătită să răspundă rapid la orice semn de epidemie, lucrând cu diferite țări pentru a consolida sistemele locale de sănătate. "Trebuie să știm dacă o mulțime de oameni apar cu un nou tip de tuse", spune el. Echipele GERM ar analiza acest lucru și ar fi capabile să identifice rapid un nou agent patogen. Din cauza modului exponențial în care se răspândesc virușii, primele 100 de zile sunt esențiale pentru a menține rata de infectare scăzută. "Misiunea este de a opri focarele înainte ca acestea să devină pandemii", a spus el. Această rapiditate este crucială: dacă guvernele ar fi reușit să oprească răspândirea COVID-19 în primele 100 de zile, a spus el, ar fi salvat peste 98% din viețile pierdute. "Când COVID-19 a lovit, eram ca Roma înainte ca aceasta să aibă găleți de incendiu și pompieri".

Investițiile în diagnostice precum dispozitivele de testare LumiraDx, care oferă o detecție directă și calitativă, și în fabrici pentru a desfășura rapid producția de vaccinuri sunt, de asemenea, necesare - deși Gates a subliniat că vaccinurile, "miracolul" pandemiei COVID-19, nu ar trebui să joace rolul principal. "Vrem să oprim o epidemie înainte de a fi nevoiți să facem o campanie globală de vaccinare", a spus el.

Această pregătire ar fi costisitoare - numai crearea echipelor GERM, pe care Gates propune ca Organizația Mondială a Sănătății să le găzduiască, ar costa, conform estimărilor, functie de treptele de dezvoltare, in jur de 5-10 miliarde de dolari pe an -, dar dacă nu s-ar preveni următoarea pandemie ar fi și mai costisitor. Fondul Monetar Internațional (FMI) estimează că COVID a costat guvernele mondiale aproape 14 trilioane de dolari. "Trebuie să cheltuim miliarde pentru a salva trilioane", a declarat Gates.

Bill Gates îi îndeamnă pe liderii mondiali să crească cheltuielile pentru a îmbunătăți pregătirea pentru amenințările la adresa sănătății. Echipă de experți ar urma sa se bazeze si pe tehnologii de ultima oră, pe inteligenta artificiala de top, avand la dispozitie non-stop și "modelatori de calculatoare", pentru a identifica rapid amenințările globale la adresa sănătății și pentru a îmbunătăți coordonarea între țări.

În timp ce războiul din Ucraina domină agenda internațională, Gates i-a îndemnat pe liderii mondiali să nu piardă din vedere criza din domeniul sănătății. El a cerut investiții mai mari pentru a preveni viitoarele pandemii. "Mi se pare o nebunie că am putea să nu privim această tragedie și să nu facem, în numele cetățenilor lumii, aceste investiții", a declarat el. "Suma de bani implicată este foarte mică în comparație cu beneficiile: instituțiile globale își asumă noi responsabilități într-un mod excelent, chiar și într-o perioadă în care relațiile SUA-China sunt dure, SUA-Rusia sunt extrem de dure!", a spus Gates.

"Finanțarea actuală a OMS nu este deloc serioasă în ceea ce privește pandemiile", a mai spus el, susținând că există o nevoie urgentă de vaccinuri cu durată de viață mai lungă care să blocheze infecția. Miliardarul a subliniat că actuala pandemie reprezintă încă o amenințare. "Încă există riscul ca această pandemie să genereze o variantă care ar fi și mai transmisibilă și chiar mai fatală", a spus el. "Nu este probabil, nu vreau să fiu o voce de rău augur, dar este mult peste un risc de 5% că această pandemie, nici măcar nu am văzut ce este mai rău în ea".