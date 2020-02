Bogdan Huțuca a sarit ca ars ca presa il saboteaza. Carieristul liberal joaca rolul "porumbelului pacii" avand insa un trecut dubios, cu oameni penali!

Bogdan Huțucă, seful PNL Constanta, si unul care se viseaza primar al municipiului, desi in sondajul propriu al liberalilor ocupa o pozitie rusinoasa, avand doar 5% din optiunile electoratului, are un tupeu maxim, atacandu-si chiar colegii de partid, spunand in presa locala ca a fost sabotat.

Pe scurt, dupa publicarea sondajului amintit, despre care a relatat si Ziuanews, Huțuca a sarit ca ars ca i se insceneaza "ceva murdar si oribil, de la Bucuresti". Deputatul liberal cu cele mai slabe realizari considera "ca e sabotat de presa locala si centrala, pentru a fi inlaturat de pe lista candidatilor liberali la alegerile locale", mai precis pentru postul de primar al minicipiului Constanta. In realitate, pe Huțuca nu-l saboteaza nimeni, asta e scorul la care poate sa ajunga fiind un cvasi-necunoscut in zona, lumea auzind de el sporadic, ba ca a fost ceva timp prefect de Constanta, dar fara realizari, ba ca e deputat, ba ca e sef al liberalilor de la malul marii, dar informatiile fiind mai mult controversate, ale unui carierist politic si afacerist ocult.

Asa am aflat si noi ca Huțucă și-a început activitatea politică sub apripa ocrotitoare a lui Puiu Hașotti, iar fratele său a fost primar la Eforie. Prin fratele său, încă din anul 2006, când a fost numit vicepreședinte la ANAF - Inspecție Fiscală sub conducerea lui Sebastian Bodu și, ulterior, la prietenul său și colegul său de facultate Daniel Chițoiu. Omul nostru vopsit liberal derulează toate activitățile de afaceri cu care își face primii bani, plățile fiind făcute de fratele său. Acesta intra puternic în "zona machidonilor" locali, cu care derulează afaceri de construcții hoteluri, terenuri și alte afaceri.

Intre timp Bogdan Huțucă relationează bine la București și devine bun prieten cu fostul secretar general al Ministerului Finanțelor (decedat acum) Ioan Nicolaescu și, implicit, cu prietenii si "copiii" acestuia: Cătălin Doică, Daniela Șițoiu (director personal MFP), Ciprian Badea (director juridic), Valentin Mavrodin (trezorier MFP). Apoi, Huțucă își promovează la Constanța (în perioada 2006-2008) toți apropiatii lui (unii fiind chiar angajați de pe bancile școlii): Ionuț Mișa, Bogdan Moroșanu (rămas pe plan local), Raul Petrescu și numește tot personalul de la Inspecția Fiscală la Regiunea "Mari Contribuabili" cu ajutorul lui Marius Vorniceanu.

În perioada 2009-2011, când este președinte la ANAF, Sorin Blejnar, cu ajutorul structurii create pe plan local la Constanța unde este șef la Poliție - Economic, Toader Filipescu Buzabrici (socrul lui Sorin Blejanr) rămâne director general la Constanța, unde cedează toate posturile din Vamă sub coordonarea lui Viorel Comăniță (omul lui Blejnar). Tot în acestă perioada mulți dintre tinerii colaboratori ai lui Bogdan Huțucă, din zona Constanța, ajung la București în funcții de conducere la Garda Fianciară. Cel mai mportant personaj este Sorin Florea fostul sef suprem al Garzii Financiare.

Soția lui Sorin Blejnar este din Constanța, cum am spus, din celebra familie Buzabrici, și ea a promovat foarte multe persoane din Judetul Constanța cu ajutorul soțului sau și prin tatăl sau prin Huțucă. După plecarea lui Sorin Blejnar din functie si-a consolidat ceea ce avea. În 2012 vine președinte ANAF bunul sau prieten Serban Pop, cunoscut pe filiera Nicolaescu. Hutuca are mare noroc si o perioada este numit prefect al Constantei, dar rusinos, fara nicio realizare ca reprezentant al guvernului in teritoriu, in afara ca juca si el din cand in cand in "cartile" lui radu Mazare.

Dupa ce termina cu prefectura, isi aduce aminte de Serban Pop. Acesta îl numește în 2013 Director Mari Contribuabili pe Ionuț Mișa la solicitarea Cătălin Doică și Bogdan Huțucă. In acelasi moment, Huțucă revine la București, ocupând aici poziția de director general al Ministerului Finantelor - Legislație. Ca atare, vorbim despre un carierist facut numai prin pile si relatii, care acum ar vrea sa ajunga si primar la Constanta, fiind propulsat si de Ludovic Orban, seful suprem al liberalilor. Noroc ca si constantenii nu se mai lasa fraieriti asa cu una, cu doua.