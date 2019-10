Dupa ce a aparut initial stirea ca Paul Stanescu si Dan Tudorache, primarul Sectorului 1, s-au intalnit cu Cozmin Gusa pentru a pune la cale proiecte noi, proprietarul postului Realitatea TV a afirmat ca in scurt timp revine cu amanunte.

Dupa ce stirea respectiva a facut deja inconjurul redactiilor de stiri o alta bomba a explodat in presa: Cozmin Gusa a aderat la Partidul Socila Democrat, azi, 28 octombrie 2019 (vezi adeziunea semnata mai jos). De asemenea, la acea intalnire a fost facuta si o schita de proiect, care se va dezvolta in zilele si lunile urmatoare. Cozmin Gusa a mai fost membru al PSD pana in 2003, cand a infiintat o alta formatiune politica cu ajutorulul careia a ajutat Alianta DA sa castige alegerile din 2004.

De pe fotoliul confortabil de consultant politic si strateg de campanie, Gusa revine in partid pe ultima suta de metri a alegerilor prezidentiale, in care va sprijini candidatura Vioricai Dancila pentru functia suprema in stat. Cu experienta lui Cozmin Gusa se asteapta ca aceste zile din urma ale campaniei sa capete o turnura neasteptata. Gusa revine in PSD dupa ce seful de campanie al Vioricai Dancila, Miron Mitrea a fost concediat, acuzat de tradare de interese politice.