Caz de extrema gravitate pentru Siguranta Nationala: Fratii Micula pot prabusi TAROM si ROMATSA si intreg sistemul aerian la 24 decembrie 2019

Desi este vorba despre un mare pericol pentru Romania, chiar putand fi vorba despre Siguranta Nationala, nimeni nu vorbește despre repercusiunile care pot deriva din blocarea conturilor ROMATSA dacă pana pe data de 24 Decembrie 2019 frații Micula nu vor trimite tribunalului de la Bruxelles - Curtea de Arbitraj - cererea de ridicare a popririi conturilor. Sau pe data data de 24 decembrie, la termen, avocații celor doi nu vor cere ei ridicare acestor popriri.

In caz contrar, Autoritatea Aeronautica va cere ROMATSA sa justifice solvabilitatea companiei pe anul 2020. Chiar dacă licența expira la sfârșitul anului 2020 autoritatea este obligată conform reglementărilor europene sa ridice licența ROMATSA. Asta înseamnă ca tot traficul aerian al Romaniei se va muta la bulgari si sârbi, iar pentru România și industria din România a aviației va fi catastrofal, adică tot traficul de pe aeroporturile din România ale CNAB, in jur de 15 milioane de pasageri, Cluj in jur de 3,5 milioane, Timișoara 1,7 milioane, Iași 1 milion și celelalte aeroporturi in jur de 2 milioane de pasageri pe an, adică aprox 24 de milioane de pasageri vor de avea de suferit. Mai mult decat atat, asta poate fi falimentul TAROM, deoarece nici un avion nu se va mai putea ridica de la sol.

Odata cu închiderea spațiului aerian, nici un avion, nici macar de mici dimensiuni, care zboară in VFR, adică avioane și elicoptere care zboară in spațiu controlat nu vor mai putea decola și ateriza. In plus, toate companiile care deservesc tot ce înseamnă domeniul Aviației plus Autoritatea Aeronautica - Cias Aeroclub nu vor mai putea sa opereze și nu vor mai avea încasări. In concluzie tot domeniul aviatic din România se blochează, ceea ce inseamna nu numai o catastrofa pentru intreaga economie a Transporturilor, ci si un caz extram de Siguranta Nationala. Daca nu au sesizat cei de la guvernare, de la presedintie, macar SRI ar trebui sa sesizeze acest caz de o gravitate extrema.

Poprirea, in valoare de aproape 400 de milioane de euro, a fost înființată încă din august anul acesta, la Curtea de Arbitraj din Bruxelles, iar de atunci compania are conturile blocate, toți banii primiți de la operatorii aerieni neputând fi utilizați de ROMATSA.Potrivit regulilor europene, ROMATSA nu poate face dovada viabilității financiare - cum suneam - în 2020 pierde licența de operare ceea ce înseamnă că nu mai poate dirija avioanele pe teritoriul României. Conducerea societatii încearcă să găsească acum o soluție cu ministrul Transporturilor Lucian Bode și cu premierul Ludovic Orban pentru a debloca activitatea companiei, din ce a aflat presa pe surse.

Cum au ajuns fratii Micula sa blocheze conturile ROMATSA si de ce s-a creat toata aceasta situatie. Totul incepe din perioada 1997-1998, din timpul ministrului liberal Traian Remeș. Acum tot liberalii trebuie sa descurce situatia. Frații Ioan și Viorel Micula au reuşit să pună sechestru și pe 27% din acţiunile uneia dintre cele mai mari şi mai profitabile companii din energie, Nuclearelectrica, în încercarea de a-şi acoperi despăgubirile pe care i le datorează statul român. Executarea este suspendată provizoriu. Fraţii Micula au câştigat la Curtea de Arbitraj internaţional un proces cu statul român şi trebuie să primească această sumă.

Iniţial, datoria era de 84,5 milioane de euro, restul până la 395 de milioane reprezentând dobânzi şi penalităţi. În încercarea de a-şi recupera banii, fraţii Micula s-au îndreptat către companiile de stat, punând popriri şi pe conturile ROMATSA. În luna septembrie 2015, ROMATSA a fost notificată de către EUROCONTROL cu privire la existenţa unui act de executare silită transmis de un executor judecătoresc belgian asupra fondurilor cuvenite regiei, obţinute din activitatea de prestare de servicii de trafic aerian, în urma procesului dintre fraţii Micula şi statul român.

În consecinţă, conturile bancare ale ROMATSA nu au mai fost alimentate cu sumele de bani aferente serviciilor deja efectuate de dirijare a traficului aerian, întrucât, în urma unei hotărâri a instanţei de judecată din Belgia, sumele colectate de EUROCONTROL în numele Romatsa au fost blocate în contul unei datorii a statului român.