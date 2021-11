Ciudățenia RT-PCR: De ce un test conceput să depisteze coduri ADN e folosit sa evidentieze un virus ARN?!

Inca de la inceputul pandemiei, testul RT-PCR, singurul despre care se spune ca are "o mare acuratete" in privinta depistarii Sars-Cov-2, a fost intens controversat. Chiar si inventatorul lui, dr. Kary Mullis, a afirmat ca nu trebuie folosit ca proba certa pentru virusi, ci a fost creat doar pentru scopuri de laborator in vederea efectuarii studiilor si cercetarilor si ca nu are destinatie de instrument de control pentru populatie.

"Testul nu poate depista dacă ești bolnav sau dacă te vei îmbolnăvi!", spunea Mullis. El a adaugat ca l-a inventat pentru a ajuta in "înțelegerea mai buna a virusului HIV" (n.r.. - un virus de tip ADN si nu ARN) și a precizat înainte de a muri: "Sunt zece mii de retrovirusi. Dacă interpretezi testul necorespunzator in cercetarea lor, poti obține ce rezultat vrei, chiar o iluzie!".Practic, Mullis afirma ca daca vrei si daca faci amplificarea foarte mare atunci poti sa obtii un rezultat pozitiv la orice virus vrei.

Nimeni nu a explicat insa de ce un test care e conceput pentru secventele ADN, care lucreaza cu ADN si depisteaza ADN cu marje mari de eroare totusi, este folosit sa depisteze material dintr-o secventa ARN, cum este cea din noul coronavirus de la Wuhan. In acelasi timp, e bizar ca toate celelate virusuri gripale sezoniere au "disparut" de cand a aparut Covid-19, chiar sapatamana trecuta epidemiologii au anuntat ca tulpina Yamagata a virusului gripal (una foarte agresiva) ar fi fost "eradicata" de cand a aparut noul coronavirus, ciudat, dupa ce a existat mii de ani. Asa ca foarte multi isi pun intrebarea daca nu cumva persoanele depistate ca pozitive la PCR nu sunt cumva infectate cu virusii gripali sezonieri, tinand cont de eroarea PCR.

"PCR este un proces biochimic capabil să amplifice o singură moleculă de ADN în milioane de copii într-un timp scurt. Amplificarea se realizează în 3 etape: (1) denaturare, în care șabloanele de ADN dublu catenare sunt separate; (2) aliniere, în care moleculele de ADN scurte numite primeri se leagă de regiunile complementare ale ADN-ului țintă; (3) elongare, în care ADN polimeraza extinde capătul 3′ al fiecărui primer de-a lungul catenei șablon. Acești pași se repetă de 25-35 de ori pentru a produce în mod exponențial copii exacte ale ADN-ului țintă. Principalele componente ale reacției sunt: ADN-ul matriță, o ADN polimerază termostabilă (Taq polimeraza), primeri oligonucleotidici, deoxinucleotidtrifosfați (dNTP), tamponul de reacție și ioni de Mg2+ 7.​​​"

In cazul noului coronavirus, care e un material ARN, pentru ca "simpla spirala" e la jumatate din volumul "dublei spirale", amplificarea se face de doua ori mai mult, de 40 de ori. Or, in acest caz eroarea e imensa, eroarea se propaga foarte mult si de aceea practic poti gasi pozitiv orice doresti sa iasa pozitiv, cum zicea chiar invenattorul testului, poti depista orice virus. Nu se gaseste virusul in intregimea lui in aceste teste cum crede lumea, ci secvente de virus, resturi de virus... asa ca nefiind depistat in integralitatea lui iar rata de amplificare, respectiv rata de eroare fiind atat de mari, orice rest de virus gripal de orice natura da un rezultat pozitiv. Se poate spune asadar ca expertii au preferat sa puna la gramada orice forma de virus gripal si sa intre in alerta in ideea ca e mai bine sa-i pui pe toti la un loc si sa-i tratezi decat pe niciunul. Ceea ce poate fi o explicatie numai ca nu se recunoaste public. Poate ca, asa cum spun alti experti, cazurile asimptomatice si usoare provin de la coronavirusii gripei sezoniere, pe cand cei din cazurile agresive de la noul virus care ca orice virus nou are agresivitate crescuta.

Curios în aceasta situație că dr. Mullis este unul dintre acei mulți oameni de știință care neagă existența HIV, asa cum multi altii neagă existenta Sars-Cov-2. La o conferință în anul 1994, la Toledo - Spania, Kary Mullis și-a schimbat topicul discursului sau referitor la testul PCR în ideea că HIV nu cauzează, de fapt, SIDA. Mullis a scris în cartea publicată de Dr. Duesberg „Inventing the AIDS Virus" (1997): "Nimeni nu a dovedit că HIV cauzează SIDA. Noi nu am putut înca să gasim un motiv plauzibil de ce majoritatea populației globului crede că SIDA este o boala provocată de un virus pe numele HIV."

Dovada ca nimic "nu e nou sub soare" si ca Sars-Cov-2 se comporta exact ca si alti virusi gripali de tip coronavirusi e in articole de presa publicate cu ani inaintea pandemiei actuale. Ni s-a spus ca aceasta "furtuna de citokine" ar fi o noutate in modul in care ataca virusul de la Wuhan, dar nu este asa. Intr-un articol din 2017, pe siteul CBS News apare:

"Medicii care studiază răspunsul imunitar al organismului spun că există trei motive principale (n.red. - ale decesului): coinfecția cu un alt germen, de obicei o bacterie, cum ar fi streptococul; agravarea afecțiunilor existente, cum ar fi bolile de inimă și astmul; și o așa-numită 'furtună de citokine', marcată de un răspuns copleșitor al sistemului imunitar la infecție. (...) Sistemul imunitar uman dispune de o mulțime de arme pentru a lupta împotriva infecțiilor, inclusiv citokine produse de o varietate de celule ale sistemului imunitar. 'Aceste substanțe acționează pentru a împiedica virusul să se răspândească', a declarat Dr. Amesh Adalja, specialist în boli infecțioase și cercetător principal la Centrul pentru Securitate Sanitară al Universității Johns Hopkins. Acestea provoacă 'simptomele tipice asemănătoare gripei' care aduc suferința din cauza gripei și a altor infecții. 'Durerile musculare, febra - toate acestea sunt rezultatul răspunsului sistemului imunitar la virus', a declarat Adalja. Acesta este motivul pentru care atât de multe boli provoacă simptome similare: răspunsul organismului, nu invadatorul anume, este de vină. Atunci când un virus este nou, acesta ucide de obicei mult mai multe persoane. O teorie este că sistemul imunitar poate fi copleșit de invadatorul nemaivăzut până acum și trimite atât de multe trupe pentru a-l combate încât țesutul perfect sănătos din plămâni și alte organe este și el ucis."

Intr-un alt articol, din 2018, tot de pe sietul CNBC: "În fiecare an, (n.red.- in SUA), gripa ucide între 12.000 și 49.000 de persoane și poate trimite până la 700.000 de persoane la spital, precizează CDC. Afectează atât de mulți oameni încât cazurile la adulți și decesele pot fi doar estimate." (...) "În alte cazuri, nu virusul gripal în sine este cel care declanșează un răspuns imunitar copleșitor și potențial fatal, ci mai degrabă o infecție secundară care profită de un sistem imunitar afectat. În mod obișnuit, bacteriile - adesea o specie de Streptococcus sau Staphylococcus - infectează plămânii. O infecție bacteriană în tractul respirator se poate răspândi potențial în alte părți ale corpului și în sânge, ducând chiar la șoc septic: un răspuns inflamator agresiv, care pune viața în pericol, la nivelul întregului corp, care afectează mai multe organe. Pe baza studiilor de autopsie, Kathleen Sullivan, șefa Diviziei de Alergologie și Imunologie de la Spitalul de Copii din Philadelphia, estimează că aproximativ o treime dintre persoanele care mor din cauze legate de gripă expiră din cauza faptului că virusul copleșește sistemul imunitar; o altă treime moare din cauza răspunsului imunitar la infecții bacteriene secundare, de obicei la nivelul plămânilor; iar cealaltă treime piere din cauza insuficienței unuia sau mai multor alte organe." (Scientific American 18 decembrie 2017). Aceste informatii apropo de numarul mare deinfectii nosocomiale din spitalele românești, coroborat cu metoda de raportare impusa de INSP.