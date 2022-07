"Comuniștii Marii Resetări vor să ia pământul fermierilor pentru migranți!", spune Eva Vlaardingerbroek la Tucker Carlson

Eva Vlaardingerbroek, un purtător de cuvânt al fermierilor olandezi protestari din Olanda, a sintetizat la emisiunea de la Fox News a cunoscutului jurnalist american Tucker Carlson ce se află în spatele încercărilor guvernului de a controla agricultura și de a combate așa-zisele schimbări climatice:

"Este parte a planului Marii Resetări de a se confisca pământurile fermierilor autohtoni pentru a fi date migranților. Este comunism pur." Eva Vlaardingerbroek atrage atenția și asupra nivelului violenței autorităților, care au ajuns să împuște cu gloanțe reale un tânăr „terorist" de 16 ani din rândurile fermierilor pașnici, fără ca media internaționale să evidențieze acest aspect.

"Guvernul dorește să elimine 50% din emisiile de oxid de azot și amoniac din țară până în 2030. Dar acest lucru ar da o lovitură fatală agriculturii din Țările de Jos. Fermierii au blocat autostrăzi, aeroporturi și centre de distribuție a produselor sub sloganul-avertisment 'Fără fermieri = fără mâncare'. Celor peste 30.000 de fermieri li s-au alăturat și simpli cetățeni iar protestul dă semne că se extinde în Germania și Italia. Fermierii sunt oameni muncitori și cu frică de Dumnezeu și pur și simplu stau în calea planurilor globaliste ale Marii Resetări. Ce li se întâmplă fermierilor olandezi vi se va întâmpla și vouă, de aceea este nevoie de solidaritate cu ei", spune Eva Vlaardingerbroek.

It was an absolute honour being on ‘Tucker Carlson Tonight’ last night to discuss the rise of crime in Sweden as a result of mass migration. Thank you for having me on, @TuckerCarlson.



Watch the full segment here: https://t.co/BL39woUBxM pic.twitter.com/tfHPyT82OU