Conserva cu viermi: O noua perspectiva asupra fabricarii Sars-Cov-2 si asupra dominatiei mondiale americane!

Nu "continuați o investigație privind originea COVID-19, deoarece aceasta ar "deschide o conserva cu viermi" dacă ar continua". Aceasta a fost instrucțiunea dată de Departamentul de Stat al SUA anchetatorilor săi în urmă cu mai bine de un an, după cum a relatat "Vanity Fair" într-un lung articol despre "Lab Leak" (versiunea "scaparii din laborator" a virusului Sars-Cov-2). Anchetatorii Departamentului de Stat au fost avertizați să nu "sape în locuri sensibile" și au fost sfătuiți în mod repetat să nu deschidă o "cutie a Pandorei".



De ce le era frică? Se temeau că cineva ar putea dezvălui că virusul mortal a fost preparat de "bucătari" chinezi sub îndrumarea americanilor. Mâinile erau chinezești, dar vocea care dicta era cea a "Unchiului Sam" (Gen 27:22). Cu alte cuvinte, dacă chinezii au modificat (Gain-of-Function'ed) coronavirusul natural, au făcut-o la ordinul partenerilor lor americani și în conformitate cu instrucțiunile acestora. Este chiar mai probabil ca o contribuție chineză să fi fost secundară, deoarece ei nu posedă know-how-ul necesar pentru a modifica un virus. Indiferent dacă a fost vorba de o scurgere accidentală a unei arme biologice sau de desfășurarea intenționată a bioterorismului (așa cum a expus Ron Unz), în ambele cazuri, SUA este actorul principal în această poveste.



Președintele Trump a amenințat că va da în judecată Beijingul pentru zece trilioane de dolari pentru scurgerea din laboratorul Wuhan. Bună idee! Dar această sumă princiară ar trebui să fie imputată atât Washingtonului (sau mai degrabă New York-ului cu Wall Street-ul său), cât și Beijingului. De fapt, nu a trebuit să așteptăm până la sfârșitul lunii mai 2021 pentru această dezvăluire. Faptele de bază au fost abordate în videoclipurile virale Plandemic și Plandemic II, lansate cu aproape un an în urmă și interzise cu promptitudine. Aici puteți viziona o versiune condensată (7 minute), dar foarte convingătoare, a acestor două videoclipuri lungi, publicate în august anul trecut. Creatorii își încheie povestea cu declarația "o plagă pe ambele case": "SUA ar putea spune că China a făcut-o, China ar putea spune că SUA a făcut-o. Și ambele aveau dreptate".



Videoclipul (narat de Dr. David E. Martin și publicat de London real, compania deținută de Brian Rose, un om de afaceri evreu din San Diego, California, care are legături strânse cu City of London) arată că lucrările asupra Coronavirusului au început în 1999; CDC a depus o cerere de brevet pentru SARS-CoV în 2004; acesta a fost acordat în 2007. Au continuat să modifice virusul timp de câțiva ani, încercând să-l facă mai infecțios și mai mortal. După ce cercetările de obținere a funcțiilor au fost interzise de guvernul SUA în 2014, acestea au fost rapid transferate la laboratorul Wuhan. Cercetarea a fost continuată în liniște, cu subvenții din SUA provenind (parțial) de la faimosul Dr. Fauci prin intermediul la fel de faimosului Peter Daszak și al Alianței sale EcoHealth, beneficiarul unei subvenții de 39 de milioane de dolari de la Pentagon. Pentagonul este o mare organizație umanitară cunoscută pentru dragostea sa față de omenire, nu-i așa? Dacă au trimis atât de mulți bani la Wuhan, cu siguranță au avut în vedere binele nostru. Probabil că din pură modestie au ascuns subvențiile, printr-o rețea de tranzacții multiple, trecând banii de la un ONG la altul până la destinația finală în Wuhan. În 2017, activitatea de înarmare a virusului a fost reluată în SUA, în timp ce președintele Trump a oprit subvențiile către Wuhan.



Presa unită și rețelele de socializare și-au dezlănțuit verificatorii feroce de fapte împotriva videoclipului și a concluziei sale că chinezii au făcut-o la ordinul SUA. Și pentru o lungă perioadă de timp povestea a dispărut. Dar acum că povestea Lab Leak a fost debranșată (datorită poveștii de impact a lui Nicholas Wade), putem verifica verificatorii de fapte și să constatăm că le lipsesc cu desăvârșire argumentele reale. Principalul lor raționament, în afară de etichetarea diferitelor opinii ca fiind "demascate" sau "discreditate", s-a bazat pe un articol din Lancet care a fost comandat și realizat sub îndrumarea aceluiași Peter Daszak care a recunoscut (în 2016) că a comandat și finanțat oameni de știință chinezi pentru a crea un "Coronavirus ucigaș". Astfel, demascatorii au fost demascați, iar discreditatorii au fost discreditați.



La concluzia că virusul a fost fabricat de chinezi sub instrucțiunile SUA a ajuns, de asemenea, cu mai bine de un an în urmă, în aprilie 2020, Tsarfat, un blogger franco-evreu, care a afirmat că Ralph S. Baric a fost cel care a armat virusul în 2015, "și a descris fără nicio inhibiție cum a luat ceea ce pare a fi o tulpină naturală a unui virus de liliac și i-a modificat proprietățile prin adăugarea de tulpini HIV (proteina Spike în cauză). Virusul original pe care Baric l-a manipulat în lucrarea din 2015 a echipei sale a fost furnizat de o echipă de oameni de știință chinezi care a revendicat descoperirea sa într-un articol din 2013 din Nature". Ce-ar fi să-l dăm în judecată pe Dr. Baric și Gilead Sciences pentru o parte din miliarde? Sau Facebook pentru că a blocat aceste informații importante? Sau, într-adevăr, pe Dr. Fauci, care i-a acoperit pe Baric și pe Daszak?

(Fauci a fost declarat cel mai sexy om în viață, nici mai mult nici mai puțin ca Henry Kissinger la vremea lui, și probabil de către același tip de oameni. Recent, un alt Fauci, Jacob Fauci, și-a făcut apariția în Ierusalimul de Est, unde a susținut că intenționează să fure o casă palestiniană pentru că "dacă nu o fur eu, o va fura altcineva". Jacob (sau Yaakov) Fauci este un colonist naționalist evreu fervent. Este el o rudă apropiată a lui Tony cel mai sexy? Mă întreb!).



Rușii sunt de acord cu Ron Unz. Ei cred că virusul a fost creat de oamenii de știință americani. În timp ce Putin a evitat să răspundă direct la această întrebare, Serghei Glazyev, consilier al lui Putin și ministru al Comisiei Eurasiatice, a furnizat întregul scenariu. În opinia sa,



...virusul a fost sintetizat într-un laborator american bine cunoscut, la ordinul unei fundații științifice strâns asociate cu anumite structuri ale oligarhiei financiare americane, apoi a fost mutat de etnici chinezi într-un laborator din Wuhan și eliberat în mediul înconjurător de acolo. Scopul acestei operațiuni a fost de a destabiliza situația socio-politică din RPC pentru a crea premisele unei situații revoluționare. Ea se înscrie pe deplin în logica războiului hibrid global, declanșat de oligarhia financiară americană pentru a menține dominația mondială în confruntarea cu China, aflată în creștere rapidă.



Institutul din Wuhan, spune Glazyev, a lucrat îndeaproape cu un laborator american mai avansat. Oamenii de știință chinezi care lucrau la Wuhan se pregătiseră și efectuaseră anterior cercetări în Statele Unite. Statele Unite sunt singura țară din lume care dispune de competențele necesare pentru a crea un astfel de virus. Statele Unite sunt singura țară importantă care nu a semnat Convenția internațională privind armele biologice. Specialiștii chinezi care lucrau la vremea respectivă în laboratorul Wuhan proveneau din Statele Unite, unde au efectuat experimente de sinteză a coronavirusului folosind fonduri americane cvasi-secrete.



Glazyev, un economist de renume de profesie, a explicat de ce cei care au creat un Coronavirus nou nu s-au supărat că acesta s-ar putea răspândi în întreaga lume. Aveau nevoie să dezumfle bula financiară globală care fusese umflată de Rezerva Federală a SUA, BCE, Băncile Angliei și Japoniei prin intermediul unui deceniu de relaxare cantitativă. De-a lungul deceniului, volumul masei monetare în dolari a crescut de cinci ori, iar cel al euro de patru ori. Colapsul financiar era inevitabil. Datorită pandemiei globale, bula s-a dezumflat în mod pașnic și controlabil, fără excese neplăcute. Un milion sau două milioane de morți sunt daune colaterale rezonabile în ochii super-bogaților americani.



Dacă pandemia din 2020 nu ar fi existat, ar fi trebuit să fie inventată. Și a fost inventată: încă din 2010, Fundația Rockefeller a publicat raportul Lock Step, un scenariu de desfășurare a unei pandemii; toate măsurile de izolare socială și de încălcare a drepturilor civile ale cetățenilor au fost prevăzute și efectiv puse în aplicare anul trecut, spune Glazyev.



Am căutat "fact checkers". La fel ca Wikipedia, poate fi o sursă utilă, atâta timp cât ești conștient că este o sursă ostilă. Este ca și cum ai citi o apologie nazistă bine documentată a propriilor atrocități. Nu un eseu stupid care susține că nu au existat niciodată atrocități, ci un raport inteligent și plin de jumătăți de adevăr. Verificatorii de fapte spun că acest raport (din punct de vedere tehnic, The Rockefeller Foundation, Scenarios for the Future of Technology and International Development includea o secțiune numită Lock Step) a fost eliminat de pe site-ul Fundației Rockefeller, dar l-au găsit cumva. Și, într-adevăr, au declarat că a fost



...un scenariu de control autoritar în urma unei ipotetice noi pandemii de gripă similare cu COVID-19. Lock Step preconizează "o lume cu un control guvernamental mai strict de sus în jos și o conducere mai autoritară, cu o inovație limitată și o respingere tot mai mare din partea cetățenilor", potrivit raportului. Un alt fragment referitor la "purtarea obligatorie a măștilor de protecție" și la "verificarea temperaturii corporale la intrarea în spații comune, cum ar fi gările și supermarketurile" este similar cu practicile actuale de atenuare a răspândirii COVID-19. Scenariul "Lock Step" descrie o continuare a politicilor autoritare după ce pandemia "se estompează"...



În ciuda similitudinii stranii cu realitatea zece ani mai târziu, Fact Checkers a pronunțat știrea ca fiind falsă, deoarece "Raportul nu face nicio referire la COVID-19, la un vaccin împotriva bolii sau la planurile de a introduce un stat polițienesc în timpul unei pandemii". Ei bine, sunt greu de mulțumit.

Vaccin rusesc



Rusia trăiește ca și cum nu ar exista niciun virus. Săptămâna trecută a avut loc la Sankt Petersburg Forumul Economic Internațional, SPIEF, probabil cea mai mare adunare internațională de la începutul pandemiei de oriunde în lume. Delegația SUA a fost cea mai mare dintre toate. Au făcut afaceri de sute de miliarde. Sankt-Petersburg, cu siguranță cel mai frumos și mai european dintre orașele rusești, era plin de participanți la Forum și de turiști diverși. Este o perioadă minunată de Nopți albe, când soarele abia apune în acest oraș aflat pe paralela 60 nordică, ca Alaska și Yukon. Liliacul a înflorit acum, iar orașul este plin de parfumul său dulce și încântător.



Orașul a fost înființat de țarul Petru cel Mare pe fostul teritoriu suedez din delta râului Neva și este format din mai multe insule și insulițe conectate prin poduri. Țarii ruși și-au înfrumusețat capitala cu palate și catedrale minunate, transformând-o în Veneția Nordului. Localnicii sunt calmi, predominant blonzi-închis la culoare și cu ochi albaștri; nu sunt mulți sudisti, așa cum se întâmplă în Moscova, deoarece orașul nu este la fel de prosper ca și capitala rusă și oferă mai puține oportunități celor care caută salarii decente. Cu toate acestea, este un oraș foarte plăcut, cu bărci turistice care navighează pe canalele și râurile sale, în timp ce soarele strălucește pe cupolele aurii ale bisericilor sale. Este, de asemenea, un oraș cu muzee mari și este baza Flotei Baltice. Se află la o scurtă distanță de granița finlandeză, deși aceasta este încă închisă din cauza pandemiei.



Nu există o obligație de a purta măști în aer liber, dar măștile sunt recomandate în mijloacele de transport în comun și mulți oameni aleg să le folosească. Peste câteva zile, Sankt Petersburg va găzdui șapte meciuri amânate de la UEFA EURO 2020 și sunt așteptați mulți oameni, deși probabil mai puțini decât în urmă cu doi ani - înainte de pandemie. Rușii trec prin mișcările răspunsului global la pandemie: se cer teste curente pentru vizitatorii Forumului, se verifică temperaturile; dar frica a dispărut, iar acesta este un lucru bun.



Rușii au decis să permită turismul de vaccinare: străinii în vizită vor putea să se vaccineze cu vaccinul rusesc pentru o sumă modică (pentru localnici este gratuit). Vaccinul rusesc Sputnik V NU este o terapie experimentală cu ARNm, iar acesta este un argument de vânzare puternic. vaccinurile cu ARNm există de mulți ani, dar nu au fost niciodată folosite pe oameni, deoarece ucid imediat dihorii. Sputnik V este un vaccin tradițional; este ieftin și nu trebuie păstrat la minus 70 de grade Celsius. Eficacitatea sa este de peste 90%, deci este un produs bun, la fel ca și celelalte vaccinuri rusești Covid. Nu sunt un fan al vaccinării, dar cred că vaccinurile rusești sunt cele mai sigure, dacă v-ați decis deja că vreți unul.

Dar soarta sa în afara Rusiei depinde de birocrația locală. În UE, autoritățile care acordă licențele au luat mită uriașă de la Pfizer (potrivit lui Putin la Forumul Economic de la Sankt Petersburg) și acesta este singurul motiv pentru care Sputnik V nu este recunoscut în Europa. Companiile occidentale sunt dornice să își păstreze cota de piață și doresc să țină departe toți braconierii. Americanii sunt la fel de generoși cu mita precum politicienii și experții europeni sunt dornici de șpăgi, indiferent dacă populația Europei ar dori să aibă acces la vaccinurile rusești.



"Avem un singur dezacord cu Statele Unite: dorința lor de a ne frâna dezvoltarea", a declarat Putin. Într-adevăr, refuzul UE și al OMS de a recunoaște vaccinul rusesc poate fi văzut, dincolo de mită, ca fiind mai mult din politica standard a SUA de a împiedica dezvoltarea altor țări. (Israelul are o politică similară de de-dezvoltare aplicată în Gaza). Oriunde ajung să cucerească, ei se străduiesc să mențină toate celelalte țări (inclusiv Rusia) limitate la furnizarea de materii prime, în timp ce produsele finale costisitoare sunt fabricate sub licență americană, aducând profit maxim corporațiilor americane.



După căderea URSS, consilierii americani ai președintelui de atunci, Boris Elțîn, au condus Rusia pe calea rapidă a dezindustrializării. Aceștia au prevăzut viitorul său ca un stat al pompelor de benzină. Dar rușii au respins această idee. Sunt oameni activi, bine educați; le plac știința și inovațiile tehnice; sunt buni muncitori, probabil mai puțin sârguincioși decât germanii sau suedezii, dar cu un cap și umeri peste Europa de Est. Putin vede vaccinul ca pe o modalitate de a promova modernizarea și o nouă industrializare a țării sale. Cu toate acestea, el nu vrea să-i forțeze pe ruși să "primească o injecție", cum se spune în Anglia. Există adepți ruși ai vaccinării obligatorii, printre care Dmitri Medvedev, fost președinte și prim-ministru, și Serghei Sobyanin, puternicul primar al orașului Moscova. Oferirea de vaccinuri turiștilor pare o bună modalitate de a ocoli reticența oficialilor UE de a o recunoaște.



Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, oferă, de asemenea, vaccinul rusesc cetățenilor din țările vecine. El a amplasat puncte de vaccinare la punctele de trecere a frontierei, astfel încât lituanienii, polonezii, letonii și ucrainenii să poată veni și să se vaccineze la un preț accesibil. Pentru Lukașenko, aceasta este o modalitate de a face Belarusul mai simpatic față de vecinii săi care aderă la NATO. Poate că va funcționa. Bătrâna vulpe este un politician inteligent, plin de șiretlicuri, și ar putea fi capabil să spargă blocada pe care NATO încearcă continuu să o impună acestei mici națiuni.



Cu toate acestea, Rusia are nevoie ca vaccinul său să fie recunoscut în Europa; în caz contrar, tot turismul transfrontalier va rămâne în suspensie pentru al doilea an la rând. Elveția a refuzat să lase jurnaliștii ruși vaccinați de Sputnik V să acopere summitul Putin-Biden. Acest lucru face parte integrantă din numeroasele indignări pe care Occidentul le-a dezlănțuit asupra Rusiei neascultătoare, cum ar fi interzicerea steagului și imnului său național de la evenimentele sportive. Fără să vrea, rușii recunosc că sunt în război, un război hibrid, dar tot un război. În acest război, Rusia susține poporul american împotriva autorităților americane. Aceștia se întreabă cu voce tare dacă summiturile mai au vreun sens. Vom ști răspunsul peste o săptămână, dar așteptările în Rusia sunt foarte scăzute.

Israel Shamir

Articol preluat din "The Unz Review"