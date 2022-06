Cozmin Gușă: ”Cele 97 de ferme care au ars misterios in SUA conduc la prezumția ca o mână criminală își dorește criza alimentară globală!” (document)

Publicam lista cu cele 97 de ferme din SUA ce au ars în mod misterios chiar in perioada in care criza globala alimentara este din ce in ce mai vizibilă. În aceasta privință, consultantul politic Cozmin Gușă a apreciat in cadrul unei emisiuni de la Radio Gold FM:

”Fireste ca e ciudat ca intr-o asemenea conjunctură globală sa constatam ca in SUA ard in mod misterios aproape 100 de ferme mari, deci nu vorbim de accidente la unitati mici, ci la mari producatori din agricultura si zootehnie. Te duce cu gandul la o mana criminala. Te face sa crezi ca este un plan ocult, al producatorilor, al grupurilor de interese de tip multinational si globalist, pentru a creste artificial preturile la produse prin provocarea penuriei de alimente. Si asta in conditiile in care trei din cei patru traderi mondiali agricoli sunt din SUA. La fel cum in criza petrolului, a declarat-o chiar presedintele Biden, in SUA sunt 9.000 de licente de forare si exploatare, dar nimeni de acolo nu extrage titei. Fireste, tot ca sa creasca preturile si sa se intretina artificial criza globala...”