Cuc-ul lui Arsene umbla cu cioara vopsită! Vrea cu orice pret numirea definitiva a lui Dorobantu la CFR Calatori

Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, gireaza dezastrul de la CFR Calatori, prin mentinerea controversatului Valentin Dorobantu la conducere. Din informatiile noastre la minister s-a declansat procedura de finalizare a numirii directorului general CFR Calatori, numire pe patru ani. Valentin Dorobantu era pana acum director interimar. Numai ca Razvan Cuc a dat dispozitie ca acesta sa fie numit definitiv pe post.

Numele lui Valentin Dorobantu apare in multe scandaluri de presa, iar Ziuanews a dezvaluit numeroase matrapazlacuri ale acestui personaj negativ. Numele lui Dorobantu a aparut in celebrele inregistrari din biroul lui Cuc, cand se faceau presiuni ca acesta sa fie numit in locul lui Iosif Szentes, cand se insinua o mita de 500.000 de euro. Aceasta procedura de a-l pune pe Dorobantu la CFR n-a mai putut fi finalizata deoarece premierul de atunci, Mihai Tudose, dupa aparitia stenogramelor mentionate a cerut demisia lui Cuc si, dupa ce acesta din urma "s-a facut ca ploua", l-a si demis.

Intre timp, Razvan Cuc s-a "vopsit", devenind din Cuc-ul lui Bădălau (baronul local de Giurgiu) un soi de Cuc-ul lui Ionel Asene (baronul local de Neamt). In 2019 odata cu revenirea la Ministerul Transporturilor, Cuc a finalizat aceasta procedura de numire la CFR ce o lasase nerezolvată cu demisia din timpul guvernului Tudose. L-a numit, deci, pe Dorobantu interimar, fiind la vremea aceea consemnata de presa, ca o numire scandaloasa, punerea pe post a unui individ care a devalizat CFR.

Drept dovada, in 2017 numele lui Dorobantu a fost legat de scrisoarea care a fost trimisa de operatorii privati din feroviar catre DIGI Competition pentru deschiderea unei investigatii catre CFR Marfa, el fiind la vremea respectiva angajat in privat (Ziuanews a consemnat la acea vreme acest episod). Azi, CFR Marfa se afla in postura de a primi o decizie negativa in urma anchetei, decizie ce ar putea duce la falimentul companiei.

In plus fata de aceste dezvaluiri ce-l vizeaza pe Dorobantu, trebuie sa mentionam ca Ion Iordachescu, secretar de stat pe domeniul feroviar din MT, a semnat 140 de milioane de lei plati din subcompensare, cu toate ca hotararea de guvern privind aprobarea bugetului spune ca banii pot fi atribuiti CFR Calatori dupa parcurgerea pasilor procedurii ajutorului de stat, cu asumarea Ministerului Transporturilor. Din informatiile noastre, auditul nu corespunde cerintelor hotararii de guvern pentru aprobarea bugetului. Cel care face presiuni pentru finantarea nestatutara, presiuni pe directia economica si pe directia feroviara, este Valentin Dorobantu, persoana numita si girata prin prelungirea repetata a mandatului de director general interimar de catre CA al CFR, condus de mana dreapta a lui Cuc, Silvia Popeanga (eminenta cenusie din MT despre care Ziuanews a mai scris).