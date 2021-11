Cum se explică? Miracolul pandemiei s-a inregistrat in Romania: În 2021 intre valurile Covid au "inviat" oameni conform rapoartelor INSP!

Din documentul dat publicitatii de INSP in luna mai a acestui an, romanii au aflat ca din totalul deceselor declarate Covid in 2020 doar 227 au fost cele care au avut cauza principala Covid, restul fiind decese la care coronavirusul a contribuit la agravarea comorbiditatilor, cel putin din ceea ce ne-au explicat specialistii. Asteptam cu interes si numarul de decese din 2021 avand cauza principala Covid.

Dar pana atunci un fapt interesant ne atrage atentia si e greu de explicat chiar si de specialisti. Aflam din aceeasi statistica despre numarul total de decese din 2020. Au fost aproximativ 26.100. In mai putin de 10 luni, caci primul mort a fost inregistrat la finalul lunii martie. Dar sa specificam ca in primul val pandemic, in faza de varf, mureau in jur de 70-80 de persoane pe zi, iar in valul al doilea, din toamna, nu s-au inregistrat peste 300 de morti pe zi. Perioadele de ascendenta/platou/descendenta au fost de maximum 2 luni/val, cele care au adus un numar mare de decese. Tot din documentul pe care-l prezentam mai sus aflam si despre decesele "suspecte" de Covid. Despre aceste inadvertente, Ziuanews a scris AICI.

Ca sa facem un calcul simplist ar rezulta in jur de 4.000 de decese in primul val si in jur de 15.000 de decese in cel de-al doilea, din 2020, un total de "varfuri" de 18.000 de decese, din 26.000 rezultand ca restul de 8.000 de decese s-au inregistrat constant intre valuri, in restul de 6 luni, deci cu o frecventa aproximativa de 30 de morti pe zi. Mentionam ca in 2020 nu existau vaccinuri administrate populatiei, abia dupa Craciun fiind primele vaccinari. Si oricum nu erau cu ambele doze in 2020, adica cu o eficienta foarte scazuta pentru primii, sa zicem, 10.000 de vaccinati.

Si acum vine iarasi o chestiune interesanta. Pana acum, de la inceputul pandemiei, au decedat de Covid, 52.400 de persoane. Daca scadem cei 26.100 din 2020, rezulta ca in 2021, in 11 luni de la inceputul anului, au decedat 26.300. Deci intr-un interval cu o luna in plus fata de anul trecut, numarul deceselor a ramas relativ constant (ba chiar mai mic daca facem media lunara), iar asta la o rata de vaccinare de 50% din populatia adulta - dupa cum ne-a informat colonelul Valeriu Gheorghita -, iar asta la o populatie de referinta de 19,8 milioane conform recensamantului din 2011, in realitate putin peste 14 milioane (pentru ca peste 5 milioane muncesc in strainatate si eventual s-au vaccinat acolo), ceea ce ridica acoperirea vaccinala" la peste 60%. Pai pana acum ni s-a spus ca in valul 3 si valul 4 au murit romanii pe capete (insumat in 4-5 luni cat au tinut ambele valuri), ceea ce inseamna ca intre valuri (adica in 6 luni) n-a mai murit aproape nimeni. Ba chiar, facand calculele riguros si nu simplist, am ajunge la cifre "negative", adica au mai "inviat" oameni.

Numai in astea 2-3 luni din criminalul val 4 au murit in medie 400 de persoane pe zi, ceea ce inseamna aproape 20.000 de oameni (si am socotit "in minus"). In valul 3, de asta primavara, erau 200 de morti pe zi la varful valului, care a fost si mai scurt, sa zicem ca doar o luna de ascensiune/platou/descrestere. Ceea ce inseamna 6.000 de persoane, adica un total in ambele valuri de 26.000 de persoane. Ar rezulta ca intre valuri n-a mai murit nimeni, dar tinand cont ca in ambele valuri am socotit "in minus" ar rezulta ca fata de numarul mortilor declarati de INSP am obtine cifre "negative" - cum mentionam anterior -, adica au "inviat" cel putin 2.000 de persoane - la un calcul exact pe baza cifrelor comunicate -, ceea ce, sa recunoastem tine de domeniul miracolului. Lasand la o parte ca tot nu se explica de ce numarul mortilor anuali (de fapt la un interval de referinta de 10-11 luni) ramane constant, adica media lunara e aceeasi, indiferent de cresterea numarului vaccinatilor. Poate ne explica si noua cineva cum este posibil.