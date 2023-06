Cum va functiona cenzura totală pe internet cu ajutorul inteligentei artificiale care va fi impusa la nivel global

Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a propus zilele trecute implementarea unui sistem global de combatere a „urii şi dezinformării" care să aducă un „internet mai sigur". De fapt avem de-a face cu o tentativă de instaurare a unui sistem global de cenzură. După modelul în care OMS vrea să gestioneze pandemiile la nivel mondial, ONU doreşte să creeze mecanisme globale de cenzură.

In acelasi timp, Rusia a anuntat ca va da drumul „internetului rusesc", un sistem „sigur şi transparent". Numai că accesul la internetul rusesc se face pe bază de paşaport unic, astfel încât orice activitate pe care-o faci e perfect controlabilă. Paşaportul tău e in toate dispozitivele electronice pe care le deţii, astfel încât internetul devine o puşcărie digitală. Rusia spune că prin actualul sistem vrea să se asigure că-şi protejează cetăţenii.

O asemenea variantă de internet funcţionează şi în Coreea de Nord. În China, protocolul NewIP propus de Huawei e în implementare şi este gândit, de asemenea, tot pentru „protecţia spaţiului cibernetic chinezesc". Ce înseamnă asta? Extrem de rapid vom vedea iniţiative de protecţie a spaţiului nostru cibernetic similare celor pe care vi le-am enumerat. Şi uite-aşa, pas cu pas, se implementează societatea multilateral cenzurată la care visează inutilul de la vârful ONU.

Revenind la cenzura de pe internet, in aceste zile se desfasoara la Viena o conferinta media despre viitorul presei si despre simbioza cu inteligenta artificială pentru combaterea fake-news. Am relatat ca la eveniment se afla principalele trusturi de presa globale ca si unele personalitati din mass-media, urmand ca la final sa se publice o rezolutie comuna despre cum va evolua in viitor media atat mainstream cat si cea asa-zis independenta, de pe retelele de socializare. Nimic insa despre ingradirea presei alternative, cea care refuza sa propage informatii "din surse oficiale".

O parte din concluziile conferintei de la Viena s-au structurat in felul urmator:

"Inteligenta Artificiala (IA) poate juca un rol semnificativ în oprirea manipulării în presă. Deși IA nu poate fi considerată o soluție completă sau infailibilă, poate contribui în mod pozitiv prin identificarea și combaterea dezinformării și manipulării în mai multe moduri:

Verificarea faptelor: IA poate fi folosită pentru a analiza și verifica rapid informațiile și faptele prezentate în articolele de știri. Algoritmi de învățare automată pot analiza datele și pot detecta incoerențe, contradicții sau informații neconfirmate. Aceasta poate ajuta la identificarea informațiilor incorecte și la stoparea propagării lor.

Monitorizarea social media: IA poate fi utilizată pentru a monitoriza activitatea pe platformele de socializare și pentru a identifica tendințe și modele care ar putea indica propagarea informațiilor false sau manipulative. Algoritmi de analiză a sentimentelor pot evalua reacțiile utilizatorilor și pot identifica mesajele care generează dezinformare sau manipulare.

Filtrarea automată a conținutului: IA poate fi folosită pentru a filtra conținutul generat de utilizatori, precum comentariile și postările, în căutarea informațiilor false sau manipulative. Algoritmi de detecție a limbajului pot identifica discursul agresiv, dezinformarea sau utilizarea manipulativă a argumentelor.

Generarea de conținut verificat: IA poate fi utilizată pentru a genera conținut de știri verificat și autentic. Algoritmi de generare a limbajului pot crea articole sau rapoarte bazate pe fapte și surse de încredere, reducând astfel dependența de informațiile nesigure sau manipulative.

Colaborarea umană-IA: Colaborarea între jurnaliști și sistemele de IA poate fi benefică. Jurnaliștii pot folosi instrumente IA pentru a îmbunătăți procesul lor de cercetare și verificare a informațiilor, reducând astfel riscul de propagare a manipulării. În același timp, experiența și discernământul uman rămân esențiale în evaluarea contextului și a motivațiilor manipulatoare.

Este important să ne amintim că IA nu este perfectă și că poate exista un risc de erori și de utilizare neetică. Este necesară o monitorizare și reglementare adecvată pentru a asigura utilizarea responsabilă și etică a IA în domeniul presei. Colaborarea dintre experți în IA, jurnaliști și factori de decizie poate contribui la dezvoltarea unor soluții eficiente și echilibrate pentru a combate manipularea în presă".