Depopularea ca plan: Un studiu al lui Bill Gates "prezice" o prăbușire bruscă și ireversibilă a populației globale DOCUMENTE

Un nou studiu important finanțat de Fundația Bill și Melinda Gates a constatat că populația globală este pe cale să se prăbușească din cauza "ratelor reduse de fertilitate" din țările occidentale.

Studiul, publicat în revista medicală The Lancet, a constatat că 155 din 204 țări vor cunoaște un colaps demografic până în anul 2050, deoarece ratele de fertilitate continuă să scadă.

Studiul finanțat de Gates notează că, începând din 2021, "rata totală de fertilitate" la nivel mondial a fost de 2,23, situându-se doar puțin peste nivelul de 2,1 copii pe femeie necesar pentru a menține creșterea populației.

Cu toate acestea, această cifră a scăzut de la o cifră sănătoasă de 4,84 în 1950, iar cercetătorii prevăd că numărul va continua să scadă până la 1,83 în 2050 și va coborî până la 1,59 până în 2100.

Studiul notează că, până la acea dată, doar 26 de țări vor avea rate de natalitate care vor depăși numărul de persoane care mor, "cea mai mare parte a lumii urmând să treacă la un declin natural al populației".

O scădere a populației ar marca pentru prima dată în șapte secole un astfel de eveniment.

