Descoperire : Alimente contaminate cu structuri similare din cheagurile cauciucate din sângele vaccinaților!

Doi medici, dr. Ana-Maria Mihalcea, doctorița de origine română care locuiește în America, și dr. David Jernigan, cu care colaborează, au făcut descoperiri ciudate după ce au analizat diferite produse alimentare de origine animală, prin microscopie în câmp întunecat. Dr. Mihalcea a publicat imagini cu ceea ce a descoperit, într-o postare recentă pe blogul său (tradusa de Activenews.ro), pe care o redăm mai jos.

Un coleg de-al meu, dr. David Jernigan, tratează cu succes, în Tennessee, pacienții vătămați de vaccinul anti-Covid. M-a sunat după ce am postat rezultatele spectroscopiei în infraroșu și despre conductivitatea electrică în sânge în testul de microscopie în câmp întunecat și mi-a confirmat toate constatările. Mi-a spus că, cu puțin timp în urmă, unii membri ai familiei au consumat carne și s-au îmbolnăvit foarte tare din cauza ei.

Dr. Jernigan a dezvoltat o metodă de a capta frecvența dintr-un cheag cauciucat al unei persoane decedate vaccinate și o modalitate științifică de detectare a acestei frecvențe. Și-a consultat membrul bolnav al familiei, care a fost testat pozitiv. Apoi a verificat carnea pe care a consumat-o, iar carnea avea aceeași frecvență cu cheagul de sânge din persoana decedată. Ulterior, a mers la magazinul său local și a verificat produsele din carne și atât carnea de vită organică, cât și cea obișnuită aveau aceeași emisie de frecvență. El m-a rugat să mă merg să cumpăr carne de la magazinul meu alimentar local și să analizez prin microscopie în câmp întunecat diferite produse pentru a-i confirma descoperirile.

M-am mirat de ce am constatat că fiecare persoană nevaccinată din cabinetul meu avea sânge contaminat. De asemenea, am constatat un număr tot mai mare de persoane cu diaree severă persistentă, care durează luni de zile, dar persoanele sunt negative când sunt testate pentru paraziți sau pentru bacterii. Bănuiam că poate să fie vorba de fenomenul excreției vaccinale („shedding"), de pulverizarea chemtrails, de testele nazale, de măști și contaminare prin biologie sintetică denumită „Covid și Covid lung".

Mulți spun că ceea ce descoperim în sânge sunt paraziți, dar nu sunt. Sunt forme de viață sintetice bazate pe hidrogel care se autoasamblează, mai asemănătoare cu microplasticele, dar care sunt concepute biologic.

Azi dimineață am fost la un magazin alimentar local și am cumpărat diferite produse de carne care aveau urme de sânge vizibile în pachet, pe care l-am putut analiza. De asemenea, am fost curioasă să analizez și produse lactate. Acestea sunt rezultatele mele:



Și un produs lactat:

Mi se pare că hrana noastră - în special produsele de origine animală - este contaminată cu structuri similare pe care le-am găsit în sângele uman. Dr. Jernigan a făcut teste de frecvență pe fructe și legume și nu a obținut un semnal pozitiv. Îi încurajez și pe alții să efectueze aceleași cercetări pentru a-mi repeta descoperirile. Acest lucru ne-ar putea explica de ce observ aceste structuri în toți oamenii. Nu contează dacă produsele sunt organice sau nu.

Următorul pas este să găsiți o sursă locală și să faceți analize de tip microscopie în câmp întunecat pe vaci sau porci. Dacă [aceste animale] sunt contaminate chiar dacă nu sunt vaccinate, atunci problema poate fi de la mediu, probabil în urma pulverizării efectuate în geoinginerie. Implicațiile pentru omenire sunt profunde. L-am rugat pe colegul meu, dr. David Nixon din Australia, să-mi repete descoperirile și îi vom ruga același lucru pe Matt Taylor din Ecuador și Shimon Yanowitz din Israel. Trebuie să verificăm aceste constatări în întreaga lume. Voi continua să colaborez cu Dr. Jernigan.

Dr. Ana-Maria Mihalcea

