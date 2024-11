Un val puternic de inundații a lovit Spania, o țară care a adoptat recent o poziție fermă împotriva Israelului prin anularea unui contract de armament ca răspuns la acțiunile Israelului în Gaza. Această schimbare drastică a vremii a stârnit o teorie: ar putea fi la mijloc tehnologia de manipulare a vremii, în special HAARP?

In urma cu o saptamana, Spania - care a criticat de mai multe ori interventia Israel in fasia Gaza, sau atacurile din Liban, impotriva populatiilor civile - a refuzat sa mai deruleze un contract de armament de mai multe zeci de milioane de dolari in favoarea statului Israel, dupa seria de atacuri impotriva populatiilor civile. Spania a mai denuntat politica agresiva a Israelului in mai multe randuri, dupa atacul hamas din 7 octombrie 2023.

La numai cateva zile de la anularea contractului, ca din senin se formeaza nori amenintatori de ploaie, care se transforma rapid intr-o tornada apocaliptica si imediat inepe un potop cu 300 de litri pe mp/pe oră, ceea ce conduce la inundatii masive, cu imagini incredibile, ca si cum un tsunami a lovit zona. Nimic nu ar fi anticipat in urma cu 24 de ore acest potop, ciudat, cu toate ca sistemele meteorologice avansate din satelit ar fi trebuit sa anticipeze.

O a doua chestiune incredibila este ca potopul ar fi fost "prevazut" de un serial popular, in ultimul sau episod difuzat in august, care arata exact ceea ce s-a intamplat la Valcencia cu furtuna DANA, cu precipitatii masive intre 350-400 de litri pe mp/pe oră. Ca si cum cineva, sau ceva, ar fi reprodus in realitate ceea ce aparea ca fictiune in serialul Respira (Breathless).

Cele doua fapte remarcate mai sus au condus la teorii ale conspiratiei care au devenit virale in mediul online. Spania ar fi fost pedepsita - deci - prin sistemul HAARP de catre industria de armament, care a pierdut zeci de milioane de dolari in urma anularii contractului militar, dar si a faptului ca Spania a facut un apel international ca israelul sa nu mai fie ajutat in actiunile genocidale din Orientul Mijlociu. Asa ca s-a trecut al retaliere, dar, mai mult s-au folosit ca secventele din serialul amintit sa devina realitate - un fel de "semnatura" ca sa fie clar din ce directie vine pedeapsa.

Spania a ținut prima pagină a ziarelor prin opoziția deschisă față de acțiunile recente ale Israelului în Gaza, mergând chiar până la anularea unui contract de apărare. Această decizie nu a fost o poziție politică izolată; ea a urmat unei serii de măsuri luate de guvernul spaniol și, posibil, sub influența regalității.

Din punct de vedere istoric, Spania a menținut o atitudine prudentă în conflictul israeliano-palestinian. Cu toate acestea, având în vedere evenimentele recente din Gaza, guvernul spaniol - probabil cu un sprijin public semnificativ - a făcut un pas înainte pentru a anula un contract de armament profitabil cu Israelul, denunțând în esență rolul acestuia în conflict. Alte țări europene și-au exprimat îngrijorarea cu privire la acțiunile Israelului, dar puține au mers atât de departe ca Spania în a face o declarație atât de directă.

Mai multe state membre ale Uniunii Europene (UE) și-au exprimat îngrijorarea, dar niciuna nu a luat o măsură atât de îndrăzneață precum Spania, prin oprirea sprijinului militar. Această acțiune puternică a ridicat semne de întrebare cu privire la faptul că Spania ar putea fi ținta unor represalii și cu privire la măsura în care alte națiuni ar putea sprijini drepturile omului fără teama unor repercusiuni ascunse.

HAARP sau High-Frequency Active Auroral Research Program (Programul de cercetare a aurorei active de înaltă frecvență) este o inițiativă americană de cercetare înființată în anii 1990, în principal pentru a studia ionosfera. Oficial, este un proiect științific care explorează potențialul sistemelor avansate de comunicații și navigație. HAARP trimite unde radio de înaltă frecvență în ionosferă, o regiune din atmosfera superioară a Pământului, pentru a observa modul în care aceasta afectează comunicațiile. Totuși, teoriile conspirației sugerează că HAARP are aplicații dincolo de cercetare, susținând că ar putea manipula vremea.

Imaginați-vă o armă care poate controla furtunile, inundațiile și seceta, lăsând puține sau deloc dovezi directe. Spre deosebire de armele nucleare, acțiunile HAARP sunt invizibile și ar putea fi considerate în mod plauzibil drept dezastre naturale. Deși oamenii de știință resping în mare măsură aceste teorii, susținătorii susțin că HAARP ar putea fi folosit ca armă, transformând vremea într-un instrument de război tăcut. Spre deosebire de atacurile nucleare, care produc distrugeri vizibile și sunt condamnate la nivel mondial, HAARP ar permite utilizatorului să rămână nevinovat, manipulând adversarii pe ascuns, fără consecințe juridice.

Teoretic, țările afectate de HAARP ar avea acces la informații despre efectele sale, însă dovedirea utilizării sale este o cu totul altă problemă. Într-o lume în care „negarea plauzibilă” guvernează operațiunile secrete, HAARP ar putea funcționa ca o armă a noii ere, fără stigmatul atașat altor forme de război.

Spania nu este singura țară în care fenomenele meteorologice neașteptate au stârnit suspiciuni privind influența HAARP. Au existat acuzații similare în țări precum Iran, Venezuela și chiar în unele părți ale Rusiei, unde fenomene meteorologice bruște și extreme au perturbat infrastructura, au slăbit economiile și au creat instabilitate. Chiar si acum se vorbeste de faptul ca inundatiile masive din Mexic din octombrie ar fi provocate tot de sistemul HAARP.

De exemplu, în 2010, Moscova s-a confruntat cu una dintre cele mai fierbinți veri înregistrate vreodată, ceea ce a dus la incendii de vegetație și la o creștere a ratei mortalității. În timp ce experții atribuie acest lucru schimbărilor climatice, alții suspectează HAARP.

Aceste schimbări meteorologice inexplicabile ar putea servi cu ușurință drept „atacuri” secrete cu consecințe dezastruoase pentru națiunile victime. Dacă o țară poate exploata o tehnologie asemănătoare HAARP și să țintească alte țări fără a lăsa urme, se creează un dezechilibru de putere în favoarea națiunilor cu superioritate tehnologică.

În timp ce puterea militară a măsurat în mod tradițional puterea, o tehnologie capabilă să manipuleze vremea în mod subtil ar putea remodela alianțele, submina economiile și schimba echilibrele de putere globale, toate acestea menținând o negare plauzibilă.

Ideea manipulării vremii, deși în mare parte nedovedită, prezintă un viitor înfricoșător în care dezastrele naturale ar putea să nu fie întotdeauna „naturale”. Pe măsură ce schimbările climatice continuă să exacerbeze fenomenele meteorologice extreme, granițele dintre fenomenele climatice reale și potențialele războaie secrete se estompează, permițând națiunilor puternice să folosească tehnologii precum HAARP în scopuri politice.

Lumea este martora unei transformări a modului în care se exercită puterea, în care națiunile cu tehnologie avansată au avantajul nu numai în ceea ce privește capacitățile militare tradiționale, ci și în ceea ce privește controlul asupra naturii însăși. Dacă HAARP este într-adevăr utilizat pentru a influența vremea, acesta ar putea modela în tăcere relațiile internaționale, devenind cea mai nedetectabilă și mai lipsită de vină armă a timpurilor noastre.