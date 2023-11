Dr. Ana-Maria Mihalcea: Vaccinurile noi pentru copii împotriva bolilor comune conțin roiuri de nanoboți, puncte cuantice, filamente și hidrogel cu autoasamblare!

Dr. Ana-Maria Mihalcea a postat o serie de videouri pe blogul său cu analiza vaccinurilor noi pentru copii împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei și varicelei, vaccinuri care se administrează copiilor la 9 luni, 15 luni și 6 ani.

Cercetarea realizată de dr. Mihalcea arată că aceste vaccinuri, în versiunea nouă, conțin nanoboți, puncte cuantice și hidrogel cu autoasamblare, după cum se poate vedea și în imaginile video șocante postate pe blogul său. Activenews.ro redă un fragment din postarea doctoriței:

Vaccinul ROR pentru copii este încărcat cu nanoboți. Sunt atât de mici încât și la puterea maximă de mărire pe care am folosit-o abia se pot vedea, dar sunt clar acolo. Am încercat să merg până la 4000x cu obiectivul meu Oil, dar nu i-am putut vizualiza. Am făcut multe videoclipuri și, dacă vă uitați la întreaga documentație, este un lucru șocant. Vaccinul RORV ar trebui să fie stocat la -56F. Dezghețat, arată exact ca arma biologică C19.

Filamentele se asamblează, iar suprafețe mari de hidrogel formează cheaguri. Fără lamelă, autoasamblarea este mult mai vizibilă. Aceste [vaccinuri] se administrează copiilor de 9 luni, apoi din nou la 15 luni și iar la 6 ani. Este al 5-lea vaccin pentru copii pe care l-am analizat. Toate îmi apar la fel, sunt încărcate cu nanotehnologie autoasamblantă. Aproape că mă întreb dacă folosesc aceleași ingrediente și doar pun etichete diferite.

Orice medic sau orice persoană care a fost etichetată vreodată drept „antivaxxer" trebuie să vadă aceste articole (pe care le voi pune într-o singură postare, mai am câteva „vaccinuri" de analizat) și să dea în judecată pe oricine i-a acuzat - pe criminalii din Big Pharma, societățile medicale, consiliile medicale, medicii și furnizorii de asistență medicală care primesc mită denumită drept „plată pentru performanță" - pentru „performanța" de a injecta cât mai mulți copii cu așa ceva.

Școlile și alte agenții care impun acest lucru sunt complice la otrăvirea viitoarei noastre generații. Este literalmente o faptă criminală. În aceste vaccinuri se află nanotehnologie și substanțe chimice nedezvăluite care formează cheaguri. Orice medic cu conștiință trebuie să obțină un microscop de analiză în câmp întunecat și să repete această cercetare. Dacă v-a mai rămas suflet, nu puteți să mai otrăviți nici un singur copil cu așa ceva. Niciodată! Părinții care își iubesc copiii nu se mai pot lăsa păcăliți din nou de această propagandă pro-vaccin. NIMENI nu poate justifica injectarea acestui material în bebeluși.

Puteți vedea că lichidul este dens și se văd multe straturi de activitate, inclusiv bucăți mai mari de hidrogel. Am vrut să arăt minusculele roiuri din fundal, care sunt în mod clar implicate în autoasamblare. O globulă roșie umană are un diametru de aproximativ 6,8 micrometri. Aș spune că acești nanoboți sunt de cel puțin 1000 de ori mai mici.

Materialele video postate de dr. Ana-Maria Mihalcea pot fi vizionate AICI.