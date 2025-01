Geanina Hagima: Reîmpărțirea Lumii prin Războiul Nano prin presiunea injectării oamenilor cu interfață Bio-Cyber

Foarte important acest articol al doctoritei Ana Mihalcea! Practic este o concluzie la tot ce s-a intamplat pana acum. Ar trebui larg diseminat, iar aceste intrebari sa ajunga la autoritatile din intreaga lume. Si eu m-am gandit ca prin injectarea asa-ziselor vaccinuri covid, de fapt interfete bio-ciber , lumea a fost reîmpărțită între cei care dețin controlul asupra nanoehnologiei din aceste vaccinuri - chinezi, americani, ruși, indieni etc., scrie medicul Geanina Hagima pe pagina de Facebook.

Totul s-a intamplat cu complicitatea guvernelor si prin manipularea oamenilor, a medicilor (unii orbiti si de indemnizatiile financiare), prin tacerea vinovata a cercetatorilor din aceste domenii tehnologice. Mafia globala a nanotehnologiei a fost sustinuta din contributiile oamenilor care nu au fost informati despre aceste tehnologii. Cercetatorii din aceste domenii , bine finantati nu s-au gandit sau nu au vrut sa gandeasca la ce lucreaza de fapt. Iata cum am ajuns intr-o situatie ca cea de fata.

Traducere Google translate:

Ar trebui ca oamenii injectați cu COVID19 să fie declarați drept infrastructură critică de către Departamentul Securității Interne? Cum protejăm oamenii sporiți de a fi piratați de adversari/teroriști străini?

Ana Maria Mihalcea, MD, PhD

29 ianuarie 2025

Purdue Engineering lansează primul Centru pentru Internetul Corpurilor (C-IoB) din lume. Dar este absolut vital să ne asigurăm că înțelegem pe deplin cine va proteja omul de piratare, mai ales că inovațiile biometrice sunt introduse literalmente în fiecare aspect al vieții noastre. - Toffler Associates 2016. Pe măsură ce internetul corpurilor devine o realitate din ce în ce mai mare, există câteva întrebări provocatoare care trebuie puse. Colegiul de Inginerie al Institutului Perdue și-a lansat Centrul pentru Internetul Corpurilor (C-IoB) , un domeniu nou, în curs de dezvoltare, care a câștigat popularitate globală în 2021.

Pregătirile pentru gestionarea internetului corpurilor sunt în desfășurare de ani de zile și se fac peste tot. Acești oameni vorbesc despre noi și despre nanotehnologia accesată în corpurile noastre pentru internetul lucrurilor bio nano. Am scris despre declarațiile WEF 2020 privind internetul corpurilor aici:

WEF 2020: Internetul corpurilor - Progresele recente în Internetul obiectelor transformă corpul uman într-o nouă platformă tehnologică

În 2016, Toffler Associates a publicat o lucrare în care se discută despre umanul augmentat ca o entitate hackabilă care ar trebui protejată de securitatea națională ca infrastructură națională critică. De ce ar trebui reconsiderat acest lucru acum?

Știm de la Melissa McAtee, denunțătoarea Pfizer, care a lucrat la Pfizer ca manager de calitate și ea însăși a asistat la aceste evenimente - că pungi neetichetate cu substanțe chimice au venit din China și au fost introduse în armele biologice Pfizer COVID19. Puteți asculta interviul nostru și mărturia ei în acest sens aici:

Știri de ultimă oră: fotografii strălucitoare C19 și nanotehnologie fluorescentă - Conversație cu denunțătoarea Pfizer Melissa McAtee - Adevăr, știință și spirit, ep 26

Este o întrebare demnă să ne întrebăm unde se duc exact datele colectate de la ființele umane care au rețeaua de biosenzori în sânge. A fost acesta un act de război din partea unui adversar străin precum China? Au introdus ingredientele secrete ale auto-asamblarii microcipului sau echipa lui Ido Balanchet din Israel a colaborat cu Pfizer și a discutat că poate pune o mie de miliarde de nanoroboți într-o seringă? Datele SUA ajung în Israel? China? Corporații private?

Echipa Dr. Pedro Chavez de la COMUSAV din Mexic a pus ofițerilor de informații să urmărească semnalul de frecvență emis de la adresele MAC de la persoanele vaccinate cu COVID 19, iar aceștia mergeau la o firmă privată de inteligență artificială. Am urmărit semnalul de frecvență de la microcipurile implantate în Indivizii vizați, iar unii mergeau către un avion spion al CIA. Am văzut semnătura de frecvență de la persoanele vizate care duce la conturi în monedă Crypto în cazul în care produceau dividende pentru corporații mari, numele cărora le-ai recunoaște - și sume de bani generate de persoană care ți-ar face capul învârtit. Acesta este faimosul brevet Microsoft 060606 care este activ verificabil.

Sistem de criptomonede folosind datele despre activitatea corpului

Activitatea corpului uman asociată cu o sarcină furnizată unui utilizator poate fi utilizată într-un proces de extragere a unui sistem de criptomonede. Un server poate furniza o sarcină unui dispozitiv al unui utilizator care este cuplat comunicativ la server. Un senzor cuplat comunicativ la sau cuprins în dispozitivul utilizatorului poate detecta activitatea corpului utilizatorului. Datele despre activitatea corpului pot fi generate pe baza activității corporale detectate a utilizatorului. Sistemul de criptomonede cuplat comunicativ la dispozitivul utilizatorului poate verifica dacă datele despre activitatea corpului îndeplinesc una sau mai multe condiții stabilite de sistemul de criptomonedă și poate acorda criptomonede utilizatorului ale cărui date despre activitatea corpului sunt verificate.

Datele biometrice ale populației vaccinate din SUA sunt utilizate în prezent pentru minerit de criptomonede? Ce amenințare la adresa securității naționale reprezintă dacă indivizi-cheie au WBAN hackabil în ele? Știu acești indivizi că pot fi piratați sau nu sunt atenți la tehnologia desfășurată în corpul lor?

Știm că eforturile de a utiliza WBAN pentru a monitoriza pacienții cu COVID au avut loc la nivel internațional.

Monitorizarea de la distanță a pacienților cu COVID-19 care utilizează un sistem inovator de rețea de zonă corporală multisenzoră

Provocările de securitate ale utilizării WBAN sunt recunoscute în literatură - s-a sugerat supravegherea cu drone pentru captarea datelor - cine deține spațiile de stocare a datelor?

O revizuire în perspectivă a provocărilor de securitate în rețelele de zonă corporală pentru aplicații de asistență medicală

Body area network (BAN) conectează senzori și dispozitive de acționare la corpul uman pentru a colecta informațiile pacientului și a le transmite medicilor într-un spațiu restrâns cu utilizatori limitati. Rețeaua wireless a zonei corporale (WBAN) este derivată din rețelele de senzori fără fir (WSN) și permite transferul informațiilor pacientului cu o gamă largă de comunicații datorită limitărilor rețelei cu fir de zonă corporală. Joacă un rol vital în monitorizarea asistenței medicale, sistemelor de sănătate, domeniul medical, domeniul sportiv și comunicarea multimedia. Senzorii și actuatoarele duc la un consum mare de energie datorită dimensiunilor lor mici. WBAN facilitează stocarea în siguranță a informațiilor despre pacient și transmiterea acestora către medic fără pierderi de date la un moment dat. Această analiză examinează și rezumă abordările metodologice din WBAN referitoare la securitate, siguranță, fiabilitate și cea mai rapidă transmisie. Rețelele de suprafață a corpului zburător (FBAN) care utilizează vehicule aeriene fără pilot pentru transmiterea datelor sunt recomandate pentru a promova comunicarea rapidă și sigură în WBAN. FBAN îmbunătățește securitatea, scalabilitatea și viteza pentru a transmite informațiile pacientului către medic datorită mobilității ridicate.

Supravegherea Nanorobot RFID a fost discutată cu zeci de ani în urmă în scopuri de apărare „medicală" militară. Dar ar putea fi folosit în moduri ofensive?

Articolul „Nanorobot Hardware Architecture for Medical Defense" din 2008 și comparație cu Darkfield Live Blood Analysis of C19 Unvaccinated Blood Now

Știm, de asemenea, că injecțiile cu COVID19 au conținut nanotehnologie de auto-asamblare pentru rețeaua de zonă intracorpară fără fir cu adrese MAC care au fost injectate în populația din SUA și știm că această tehnologie le transmite celor nevaccinați. Tocmai am aflat de la colega mea dr Geanina Hagima că IEEE vinde adrese MAC. Au vândut adresele MAC ale populațiilor? Dacă nu ei, cine a făcut-o? De unde a știut profesorul Akyldiz că ARNm-urile COVID19 sunt nano mașini bio? Cine a programat mașina?

Mulți experți în securitate cibernetică sunt îngrijorați de preluarea globală de către China a infrastructurii internetului lucrurilor prin drone și senzori. Acest lucru a fost discutat recent în legătură cu tehnologiile agricole. Impactul geopolitic și riscul este enorm:

Strategia digitală a Chinei: spionaj cibernetic și supraveghere biometrică în expansiunea tehnologică globală

Infiltrarea Chinei în rețelele agricole IoT (Internet of Things) reprezintă o dimensiune critică, dar subexploatată a strategiei sale tehnologice globale. Prin jucători cheie precum Huawei și Alibaba Cloud, Beijingul a integrat tehnologiile IoT în sistemele agricole din America Latină, Africa și Asia. Aceste inițiative, adesea încadrate ca parteneriate de dezvoltare menite să îmbunătățească producția de alimente și reziliența lanțului de aprovizionare, permit în același timp colectarea de date extinse despre agricultură și mediu cu implicații strategice și geopolitice profunde.

Ce a intrat exact în acele pungi nemarcate din China și a fost nanotehnologia de auto-asamblare de supraveghere?

Dacă medicii nu vor să abordeze nanotehnologia de autoasamblare din sângele uman, ar trebui guvernul SUA să investigheze un posibil scenariu de război în care tehnologia de bio și neuromodulație a fost injectată în americani? Ce se întâmplă dacă puteți manipula jucători cheie, politicieni, personal guvernamental și militar prin această tehnologie implantată - despre care știm că este absolut posibilă datorită capacității sale de telemetrie bidirecțională - ceea ce înseamnă că puteți citi datele biometrice și puteți scrie prin modificarea frecvenței și programați nanoboții? Știm că activitatea undelor cerebrale poate fi monitorizată și de acești nanoboți și poate fi modificată. Dacă AI colectează datele biometrice ale populației din SUA - cine deține și a programat acel AI? Este ostil sau binevoitor? Dacă pot găsi acești microroboți la oamenii obișnuiți, care sunt implicațiile securității naționale?

Video: Sânge nevaccinat COVID19 afectat de vărsare - roi de microroboți construind microcipuri mezogen. AM Medical

Acesta este motivul pentru care vreau să împărtășesc această lucrare din 2016 a Asociației Technocratic Toffler - dacă atunci ei au sugerat că această tehnologie din corpul popoarelor merită protecția infrastructurii de securitate națională, nu ar trebui să ne îngrijorăm cine ne poate sparge populația?

Convergența bio-digitală: Omul ca infrastructură critică?

Cine sunt Tofflerii? Sunt transumaniști tehnocrați, se numesc futuriști, care au deschis calea viziunii viitoare a umanității. Am scris despre cărțile lor aici:

Înțelegerea șocului viitor și după șoc - Predicția tehnocratică că omul obișnuit nu va mai înțelege realitatea din cauza ritmului exponențial al progreselor tehnologice

Ana Maria Mihalcea, MD, PhD

16 iunie 2024

De când asociații Toffler discutau despre oameni ca infrastructură critică hackabilă, acum, în 2025, am atins punctul de vârf al celei de-a patra revoluții industriale a transumanismului - și acest articol redevine semnificativ. Orice terorist poate pătrunde în rețeaua din interiorul corpului controlată de inteligență artificială.

Video: Sânge nevaccinat COVID19 - microroboții auto-asamblează un microcip mezogen Mărire 2000x. AM Medical

Puteți citi mai multe despre pericolele colectării enorme de date prin intermediul acestui sistem conectat la telefonul dvs. inteligent:

Dezvoltare digitală gemeni prin sistemul de sănătate - Supraveghere totală prin telefoane inteligente și WBAN?

Acesta este articolul Toffler:

Sunt oamenii următorul sector de infrastructură critică?

În prezent, umanitatea este mărită sau conectată în rețea de undeva în jur de 14 miliarde de dispozitive conectate , iar acest număr crește într-un ritm accelerat. Rata de creștere implică un confort în creștere cu dispozitivele conectate în rețea, purtabile și implantate - și conectivitatea noastră cu acestea.

În ultimul deceniu, munca noastră ne-a expus unor progrese uimitoare ale tehnologiei integrate de oameni într-o serie de industrii. Am văzut nevoia și dorința pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă, conducând multe dintre evoluțiile bio-digitale care au evoluat rapid de la inovația de vârf la utilizarea omniprezentă. Dispozitivele implantabile Internet of Things (IoT) precum stimulatoarele cardiace, defibrilatoarele și pompele de insulină sunt exemple perfecte - fiecare dispozitiv electronic extern are potențialul de a suplimenta sau repara o deficiență care altfel ar scurta sau chiar ar pune capăt vieții cuiva.

Într-o perioadă scurtă de timp, dispozitivele implantabile și purtabile au progresat cu mult dincolo de aceste tehnologii acum obișnuite. În acest moment al progresului nostru, ne-am mutat la un nou punct al celui de-al treilea val - Internetul oamenilor (IoH). Acum ne gândim mai puțin la ce forme poate lua IoT și mai mult la modul în care aceste instrumente au remodelat modul în care funcționăm, interacționăm și chiar existăm.

În următorul deceniu, inovațiile vor continua să ne simplifice viața, să creeze o perspectivă mai bună asupra cine suntem noi ca oameni și să ne ajute să știm ce se întâmplă sub pielea noastră și în mintea noastră. Și toate ne vor aprofunda integrarea cu tehnologia, conectându-ne și mai ferm într-o rețea bio-digitală.

Organele artificiale pot fi monitorizate și controlate de la distanță.

Tehnologii de unde cerebrale care permit oamenilor să-și controleze dispozitivele, pur și simplu gândindu-se la ele.

E-skin de înaltă tehnologie (piele artificială) permite utilizatorilor să-și proiecteze și să-și controleze smartphone-ul pe corpul lor.

Tatuajele inteligente și cipurile RFID implantabile citesc și proiectează temperatura corpului și chiar emoțiile.

Deja, ne bazăm pe securitate biometrică îmbunătățită pentru a ne conecta la elemente IoT, smartphone-uri și computere. Odată cu acest progres incredibil și posibilitatea ca tehnologia conectată umană să îmbunătățească și să prelungească viețile, vine și un potențial și mai mare pentru o amenințare precum capacitatea adversarilor de a manipula aceste tehnologii.

Pentru a învinge amenințarea de mâine, nu ne putem permite să fim reactivi.

Tindem să ne concentrăm pe beneficiile inovațiilor tehnologice - în special pe cele care rezolvă problemele fundamentale ale omului. Dar este absolut vital să ne asigurăm că înțelegem pe deplin cine va proteja omul de piratare, mai ales că inovațiile biometrice sunt introduse literalmente în fiecare aspect al vieții noastre.

Prin conferințe și întâlniri cu clienții, Toffler Associates s-a angajat în conversații cu o varietate de experți relevanți din industrie, mediul academic și guvern cu privire la potențialul și riscul tehnologiilor implantabile și purtătoare. Ceea ce am auzit este o lipsă generală de consecvență în ceea ce privește cum să cântărim potențialele beneficii și riscuri ale inovării.

Într-o conferință, reprezentanți din mediul academic și din industria tehnologiei medicale au discutat despre tehnologiile medicale implantabile pe care le dezvoltau. Acești reprezentanți au explicat că de obicei nu iau în considerare posibilele vulnerabilități (adică, hacking) care ar putea însoți aceste dispozitive emergente, deoarece s-au concentrat asupra rolurilor salvatoare pe care aceste inovații le-au promis.

Într-o altă, am discutat despre capacitatea infractorilor și teroriștilor de a ataca părți ale mediilor urbane controlând sau șocând de la distanță stimulatoarele cardiace și defibrilatoarele oamenilor. Am examinat, de asemenea, amenințarea dispozitivelor cu impulsuri electromagnetice (EMP) care pot bloca toate semnalele sau pot distruge toate componentele electronice, inclusiv dispozitivele purtabile și implantabile, la distanțe stabilite.

Pentru a combate inamicul de mâine, trebuie să dezvoltăm o abordare proactivă care să includă privirea omului ca infrastructură critică.

Astăzi, Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) definește 16 sectoare drept infrastructură critică, inclusiv baraje, sisteme de apă și apă uzată, comunicații și energie. Pe măsură ce oamenii și tehnologia devin mai profund împletite, ar trebui să luăm în considerare includerea celui de-al 17-lea sector al infrastructurii critice axat pe protejarea cetățenilor împotriva hackingului și a altor manipulări care ar putea pune vieți în pericol.

Întrucât societatea noastră se bazează pe o fundație cibernetică pentru viața noastră de zi cu zi, ne supunem riscurilor periculoase, care pot pune viața în pericol. Pe măsură ce ne legăm literalmente corpurile de această fundație cibernetică, trebuie să privim mai departe decât promisiunea care a determinat inovația pentru a ne îmbunătăți înțelegerea potențialelor implicații negative.

Infrastructura digitală a fost construită în ultimii ani și în spațiu: - despre care știm că armele cu energie direcționată torturează persoane vizate din stațiile spațiale. Știm că sistemul global de supraveghere a oamenilor este legat de această infrastructură:

„Viața ta ca fantomă digitală" și cursa pentru sateliți și lasere spațiale pentru infrastructura metaversă a gemenilor digitali

Știm că nanoroboții/ biosenzorii/ praful inteligent pot fi aerosolizați, de unde digitizarea întregii vieți:

LITERAL IMPLICABIL: Putem AEROZIZA NANOBOȚII pentru a-ți aglomera sângele sau pentru a-ți neuromodula masele - prelegeri experților DARPA

Există și o latură criminală în impulsul nanotehnologiei:

Trebuie citit: Nanomafia: Rețeaua globală a criminalității organizate a nanotehnologiei de profesorul David Salinas Flores, Universitatea San Marcos, Peru

Ana Maria Mihalcea, MD, PhD·

14 iunie 2024

Trebuie citit: Nanomafia: Rețeaua globală a criminalității organizate a nanotehnologiei de profesorul David Salinas Flores, Universitatea San Marcos, Peru

Nanomafia: rețeaua globală a criminalității organizate a nanotehnologiei

Există cineva o poziție de putere care poate pune această întrebare?

Cine se asigură că WBAN-ul american care a fost implementat pentru toată lumea nu este piratat? Oamenii care au dezvoltat asta nu sunt. Dacă oamenii ignoră problema, cum putem menține oamenii în siguranță în timp ce promovăm Internetul Corpurilor peste tot?

Aceste întrebări au nevoie de un răspuns. Unul mai întâi ar trebui să admită că nanotehnologia de autoasamblare a fost implementată în arma biologică COVID19.

Atunci ar trebui pusă întrebarea: dacă desfășurarea armelor biologice COVID19 a fost un act de război - cine deține acum controlul asupra populației SUA și a lumii?

Și cine deține controlul acum, a câștigat războiul despre care majoritatea oamenilor nu știau că s-a întâmplat la un nivel nano?

Nu ar trebui „cineva" să investigheze asta?