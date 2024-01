Hidroelectrica merge la putere redusă în 2024. 290 MW de la hidrocentrala Porțile de Fier 1, cea mai importantă, vor fi indisponibili tot anul

Porțile de Fier 1, cea mai importantă centrală a Hidroelectrica, cel mai mare și profitabil producător de energie electrică din România, va funcționa multă vreme la capacitate redusă, din cauza problemelor la două dintre cele șase turboagregate, care trebuie remediate.

Potrivit datelor Traselectrica, unul dintre grupurile hidrocentralei de pe Dunăre va fi oprit până în febrarie 2025, motivul comunicat de producător către Transelectrica fiind "Lucrari de tip LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor". La acesta se adaugă funcționarea în continuare, la aproape jumătate din capacitate, a unui alt grup, până la sfârșitul anului care abia a început: "Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei", scrie în centralizatorul Transelectrica.

Fiecare grup de la Porțile de Fier are, după modernizările din trecut cu Sulzer Hydro/VA Tech/Andritz, o capacitate nominală de circa 194 MW. Așadar, în condițiile actuale, Hidroelectrica nu va putea folosi o putere de aproape 290 MW în centrala de la Porțile de Fier în tot acest an.

Reamintim ca de curand Ziuanews e explicat de ce s-a ajuns in aceasta situatie si care este pericolul in viitorul apropiat. In plus, site-ul e-nergia.ro a solicitat companiei explicații despre această situație. Iată răspunsurile:

"De ce este retras HA1 (hdroagregatul nr. 1) până la data de 14 februarie 2025?

HA1 este retras din august 2022 ca urmare a constatării unui defect la circuitul de reglaj al paletelor rotorului turbinei. În prezent se derulează expertiza tehnică a componentelor turbinei, fiind transportate la UCM Reșița repere ale acesteia. Termenul estimat pentru redarea în exploatare a HA 1 este de 14 februarie 2025, însă compania face toate demersurile necesare pentru reducerea timpilor de repunere în funcțiune.

De ce HA4 funcționează cu limitare de putere?

În cazul grupului 4 au fost depistate - în aceeași perioadă cu HA1, probleme de natură similară și, pentru a evita indisponibilizarea de durată a ambelor hidroagregate, s-a luat decizia ca acesta să funcționeze cu încărcare parțială și fără reglaj secundar, pentru a limita uzura. În cazul HA4 sunt în curs de derulare activitățile de pregătire a unei lucrări de mentenanță de nivel superior în vederea scurtării la minim a timpilor de intervenție, respectiv a perioadei de indisponbilitate. Lucrările urmează a fi executate în funcție de debitele afluente"

Aminim că procesul de modernizare a centralei de la Porțile de Fier, unul dintre cele mai mediatizate din România în perioada postdecembristă, și care ar fi costat în final un miliard de euro, a preupus creșterea puterii instalate pe fiecare grup, de la de la 174 la 194 MW. Ulterior, din motive tehnice (modificarea profilului palei de la rotor a generat probleme de cavitaţie), au apărut numeroase probleme, a fost nevoie de opriri ale grupurilor pentru lucrări suplimentare, și au fost foarte multe procese între Hidroelectrica și consorțiul căruia i-a fost atribuit contractul.

Acum, Hidroelectrica este în poziția de a putea rezolva probabil "in-house" problemele de la Porțile de Fier, în codițiile în care a cumpărat ce mai este viabil din fosta UCM Reșița, unitate care tradițional producea și repara turbine hidro. UCMR, cea mai veche unitate industrială din România, a intrat în insolvență, și, după ce a fost cumpărată de Hidroelectrica, a fost rebotezată și se numește "Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice S.R.L".

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie din România şi furnizează servicii tehnologice esenţiale pentru Sistemul Energetic Naţional. Compania operează 187 de centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,3 GW şi, în plus, deţine un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW.