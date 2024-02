Oficial de top al FDA depune mărturie: "Știam că ARNm va cauza moartea a milioane de oameni!" VIDEO

Un oficial de top al FDA a dezvăluit modul în care agenția știa că vaccinurile cu ARNm vor provoca milioane de morți, dar a ascuns în mod deliberat această informație publicului american.

Săptămâna trecută, în timpul unei audieri a Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților privind îmbunătățirea sistemelor de despăgubire pentru leziuni și compensații pentru vaccinuri, directorul FDA la Centrul pentru evaluarea și cercetarea produselor biologice, Dr. Peter Marks, a mărturisit că FDA "probabil că nu a făcut o treabă suficient de bună" în ceea ce privește informarea americanilor cu privire la tsunami-ul de decese provocate de vaccinuri.

Reprezentanta Debbie Lasko l-a presat pe Marks pe această temă, întrebând de ce datele raportate de public diferă de numărul de decese și răniri ale FDA.

Rep. Lesko: "Am vorbit la telefon pe 10 august 2021, iar eu întrebam despre VAERS, deoarece o mulțime de alegători m-au contactat spunându-mi că au existat tone de efecte adverse, că au existat mii de decese etc. și că erau foarte îngrijorați. Și am întrebat câți au fost confirmați. Și la acel moment, ați spus patru. Au fost patru cazuri în care ați confirmat decese care au fost cauzate de vaccin. Am sugerat, la acel moment, că CDC și FDA ar trebui să facă o treabă mai bună în a spune publicului nu doar câte cazuri au fost raportate, ci și câte au fost confirmate. Și, dacă v-am auzit bine, chiar recent, ați spus: "Ei bine, nu vrem să dăm prea multe informații din cauza dreptului la intimitate". Dar, cu siguranță, am putea să facem public câte au fost decese confirmate, nu-i așa?"

relatează Infowars.com: Dr. Marks a continuat să recunoască faptul că FDA ar fi putut face o treabă mai bună în ceea ce privește statisticile privind decesele legate de injecție.

Dr. Marks: "Sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră că probabil nu am făcut o treabă suficient de bună în a comunica uneori numărul real de decese față de ceea ce este în VAERS. De fapt, aproape că am căzut pradă acestui lucru aici, la această audiere."

Reprezentantul Lesko a subliniat că, din moment ce FDA a spus publicului să nu aibă încredere în datele VAERS, ar fi trebuit să furnizeze în schimb cifre reale exacte publicului și a întrebat de ce nu s-a făcut încă acest lucru.

Rep. Lesko: "Mi se pare foarte logic că, dacă spuneți că publicul nu ar trebui să se bazeze pe VAERS pentru că oricine poate raporta la acesta, ceea ce este posibil, de ce nu ați raporta în mod activ publicului - ei bine, am confirmat acest număr foarte mic de cazuri care au fost cauzate de fapt de vaccinuri. Adică, au trecut ani de zile. De ce? De ce nu ați făcut-o?"

Marks a susținut că statisticile privind decesele au fost comunicate "în diverse medii", dar că "poate că nu au fost comunicate atât de larg".

Dr. Marks: "Am prezentat acest lucru în diverse contexte, inclusiv, cred, la Comitetul consultativ privind practicile de imunizare. A fost menționat la comitetul nostru consultativ pentru vaccinuri. Poate că nu a fost difuzat la fel de larg."

Reprezentantul Lasko a concluzionat subliniind ceea ce este evident: faptul că ascunderea datelor despre leziunile și decesele cauzate de vaccinuri nu inspiră încredere în vaccinuri.

"Dacă scopul este de a da încredere oamenilor în a se vaccina, de ce naiba nu ai spune: "Bine, ceea ce am făcut este că am investigat aceste decese, am făcut asta, am făcut asta, am făcut asta, și am găsit doar, știți, o mână de cazuri". Adică, nu are niciun sens", a spus ea.

Potrivit Subcomisiei selecte pentru pandemia de coronavirus, alte concluzii cheie ale audierii de săptămâna trecută au fost următoarele:

- Administrația Biden a impus vaccinul COVID-19 fără a exista un sistem suficient pentru a despăgubi persoanele prejudiciate de această politică.

- FDA a accelerat procesul de aprobare a vaccinului COVID-19 pentru a respecta, aparent, termenele arbitrare ale mandatului stabilit de administrația Biden.

- Oficialii din ramura executivă a CDC și FDA sunt de acord că guvernul federal nu poate garanta niciodată că un vaccin este 100% sigur.

- Sistemele de raportare a leziunilor provocate de vaccinuri și de compensare nu au fost pregătite să facă față "avalanșei" de cereri de despăgubire pentru leziuni cauzate de vaccinul COVID-19.

- Deficiențele sistemelor de raportare a leziunilor provocate de vaccinuri și de compensare a acestora, precum și mesajele ineficiente ale guvernului în timpul pandemiei au deteriorat încrederea publicului în siguranța vaccinurilor.