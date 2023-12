Predicția prăbușirii pieței în 2024. Un expert avertizează asupra celui mai mare crash din generația noastră

Previziunile despre sfârșitul lumii sunt o mulțime în aceste zile, dar Harry Dent, de la firma HS Dent Investment Management, este destul de sigur că anul 2024 va fi în sfârșit anul în care se va prăbuși bula prea umflată a piețelor din Statele Unite.

Potrivit lui Dent, care a apărut săptămâna aceasta la Fox Business pentru a discuta despre previziunile sale pentru 2024, nebunia tipăririi de bani care are loc din 2009 încoace își va lua în cele din urmă tributul ca niciodată în istorie.

"Din 2009, aceasta a fost o tiparniță de bani și deficite 100% artificiale, fără precedent: 27.000 de miliarde de dolari în 15 ani, mai exact", a spus Dent. "Acest lucru a depășit orice limită, este 100 la sută artificial, ceea ce înseamnă că ne aflăm într-o stare periculoasă".

"Cred că 2024 va fi cel mai mare an de prăbușire pe care îl vom vedea în timpul vieții noastre. Trebuie să ne întoarcem la normalitate și trebuie să trimitem un mesaj băncilor centrale. Aceasta ar trebui să fie o lecție pe care nu cred că o vom revedea vreodată. Nu cred că vom mai vedea vreodată o bulă în timpul vieții noastre."

Actuala bulă a început cu adevărat să își ia zborul la sfârșitul anului 2021, pe măsură ce "pandemia" de coronavirus Wuhan (COVID-19) începea să se apropie de sfârșit. Odată ce această bulă se va sparge, mai mult ca sigur va eclipsa Marea Depresiune.

"Lucrurile nu vor reveni la normal în câțiva ani", a explicat Dent. "S-ar putea să nu mai vedem niciodată aceste niveluri. Iar această prăbușire nu va fi o corecție. Va fi mai degrabă la nivelul anilor '29 - '32. Și oricine ar fi stat la acel moment și-ar fi împușcat agentul de bursă".

Până în luna mai a anului viitor, Dent prezice că publicul larg va putea vedea clar că ceva este foarte greșit. Până atunci, Dent recomandă oamenilor să se retragă de pe piețe și să aștepte, deoarece ceea ce va urma în curând va fi mult mai rău decât o simplă corecție.

"Dacă am dreptate, va fi cea mai mare prăbușire din timpul vieții noastre, cea mai mare parte a acesteia urmând să aibă loc în 2024", a declarat Dent. "Veți vedea că va începe și va fi mai evident până în luna mai".

"Așadar, dacă ieșiți doar pentru șase până la 12 luni și lucrurile rămân la cea mai mare evaluare din istorie, poate că veți pierde un pic mai mult [sic] câștiguri dacă mă înșel. Dacă am dreptate, vei salva pierderi masive și vei putea reinvesti peste un an sau un an și jumătate la prețuri incredibil de mici și îți vei amplifica câștigurile dincolo de orice comparație."

În 2009, Dent a scris o carte intitulată "The Great Depression Ahead" (Marea Depresiune care ne așteaptă), care a prognozat o prăbușire semnificativă a pieței de genul celei despre care el spune acum că va începe în 2024. Numeroși alți analiști au făcut predicții similare în ultimii ani, inclusiv președintele Hussman Investment Trust, John Hussman, care a prezis cu exactitate prăbușirea din 2008.

"Pe baza evaluărilor predominante de pe piață, estimăm că sunt probabile randamente totale slabe pentru S&P 500 în următorii 10-12 ani, că randamentele pieței de acțiuni, în raport cu obligațiunile, vor fi probabil printre cele mai slabe din istorie și că o pierdere de piață de ordinul a [minus] 63% la sfârșitul acestui ciclu ar fi în concordanță cu evaluările predominante și cu un secol de istorie a pieței", ar fi spus Hussman.

Goldman Sachs, între timp, prezice noi maxime istorice pentru piețe anul viitor. Previziunile gigantului bancar pentru 2024 pentru S&P 500 sunt o creștere de opt procente, până la 5.100.