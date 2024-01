Cu câteva luni înainte ca "pandemia" de coronavirus Wuhan (COVID-19) să fie anunțată oficial lumii la începutul anului 2020, oamenii de știință din China lucrau la o armă biologică "SARS-CoV" modificată sintetic, cu o proteină spike modificată, după cum arată înregistrările recent descoperite.

Făcând aproape certă "teoria scurgerii de informații din laboratoare", documentele în cauză, care au fost obținute prin intermediul unei solicitări în temeiul Freedom of Information Act (FOIA), conțin planurile de dezvoltare a acestor "proteine spike" modificate, a căror sarcină era de a infecta celulele umane și de a deveni "inserate în coloana vertebrală SARS-Covid".

Toate acestea au avut loc la infamul Institut de Virusologie Wuhan (WIV) începând cu luna decembrie 2018. Aproximativ un an mai târziu, primele "cazuri" de injectare a C#VID au fost raportate în China, urmate de mai multe cazuri în Statele Unite și nu numai.

La sfârșitul anului 2019 a fost momentul în care "pandemia" a început să devină un eveniment global, și nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil în afara finanțării guvernului american, care a fost direcționată către EcoHealth Alliance, o organizație non-profit cu sediul în New York care, timp de mulți ani, a finanțat dezvoltarea și experimentarea armelor biologice.

"Documentele arată, de asemenea, cum EcoHealth a încercat să inducă în mod deliberat Pentagonul în eroare cu privire la cât de riscante erau experimentele pentru a asigura finanțarea", a scris pe Twitter senatorul Gerard Rennick (Queensland, Australia).

"Echipa a căutat să sintetizeze proteine spike cu situsuri de clivaj furin care au fost concepute pentru a se lega mai ușor de receptorii umani ... Furina a fost unul dintre punctele centrale ale dezbaterii privind originea Covid-19, unii experți susținând că ar fi putut fi dobândită doar prin experimente de laborator."

Proiectul propus în cauză a fost în cele din urmă refuzat de către Departamentul Apărării al Statelor Unite (DoD), dar ceea ce conținea a fost totuși folosit ca plan în altă parte pentru a crea arma biologică care, în cele din urmă, va fi supranumită "COVID-19".

Același document expune EcoHealth pentru că a încercat în mod deliberat să inducă în eroare Pentagonul cu privire la cât de riscante erau cu adevărat experimentele propuse în cadrul acestuia. Această înșelăciune este modul în care EcoHealth a asigurat finanțarea contribuabililor americani pentru crearea ulterioară a COVID.

De atunci, EcoHealth a răspuns acuzațiilor, numindu-le "incomplete" și "false". Organizația nonprofit insistă că toate acestea se bazează "pe o înțelegere greșită a editărilor și comentariilor asupra documentului și pe citate înșelătoare, scoase din context, precum și pe o lipsă de înțelegere a procesului prin care se acordă subvențiile federale".

Senatorul Rand Paul (R-Ky.) nu este de acord. Un susținător vocal de mult timp al teoriei scurgerii de informații din laborator, Paul spune că documentele scoase la iveală întăresc "înșelăciunea" care a fost folosită de EcoHealth și de alți actori-cheie direct legați de laboratorul din Wuhan care ar fi declanșat arma biologică.

"Această ultimă scurgere [de documente] face aproape sigur cazul unei scurgeri de laborator", a declarat Matt Ridley, un biolog și scriitor științific care a scris pe larg despre teoria scurgerii de laborator.

"Un experiment nesăbuit, cunoscut la momentul respectiv ca fiind nesăbuit, a cauzat probabil moartea a milioane de oameni. Oamenii de știință și mass-media au conspirat pentru a ascunde dovezile. Lăsați asta să se scufunde".

U.S. Right to Know este din nou creditat cu descoperirea documentelor. Documentele respective prezintă natura propunerii de subvenție, care se numea "Proiectul DEFUSE: Defeating the Threat of Bat-borne Coronaviruses". Întregul document vorbește despre ingineria deliberată a coronavirusurilor cu risc ridicat, care sunt capabile să se răspândească de la animale la oameni - și exact asta pare să se fi întâmplat cu ingineria deliberată și "scurgerea" de COVID din laboratorul Wuhan.