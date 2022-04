Sfârșitul dolarului: Rusia și-a transformat moneda în marfă iar China a facut stocuri de materii prime. SUA, UE si Marea Britanie se afla în afara jocului!

Vom privi înapoi la evenimentele actuale și ne vom da seama că acestea au marcat trecerea de la o economie globală bazată pe dolar, subscrisă de active financiare, la monedele bazate pe mărfuri. Ne confruntăm cu o schimbare de la garanțiile de natură pur financiară la cele bazate pe mărfuri. Garanțiile sunt cele care asigură întregul sistem financiar.

Sfârșitul sistemului bazat pe finanțe este grăbit de evoluțiile geopolitice. Occidentul încearcă cu disperare să sancționeze Rusia pentru a o supune din punct de vedere economic, dar nu reușește decât să determine creșterea prețurilor la energie, mărfuri și alimente împotriva sa. Băncile centrale nu vor avea altă opțiune decât să își umfle monedele pentru a plăti pentru toate acestea. În schimb, Rusia leagă rubla de prețurile materiilor prime prin intermediul unei parități mobile cu aurul, iar China a demonstrat deja că înțelege jocul inflaționist al Occidentului prin faptul că a făcut stocuri de materii prime și cereale esențiale în ultimii doi ani și a permis ca moneda sa să crească în raport cu dolarul.

China și Rusia nu merg pe calea monedelor inflaționiste ale Occidentului. În schimb, ele se îndreaptă spre o strategie monetară mai solidă, cu perspectiva unor rate ale dobânzii și prețuri stabile, în timp ce Occidentul accelerează în direcția opusă. Analistul de la Credit Suisse, Zoltan Pozsar, o numește Bretton Woods III. Acest articol analizează modul în care este posibil să se desfășoare, concluzionând că dolarul și monedele occidentale, și nu rubla, vor avea cele mai mari dificultăți în a face față sfârșitului a cincizeci de ani de financiarizare economică.

Finanțarea pură este înlocuită cu finanțarea materiilor prime

Nu a ajuns încă în presa mainstream. Dar, în martie, administrația americană a pronunțat o sentință de condamnare la moarte a propriei hegemonii, într-o ultimă aruncare disperată a zarurilor dolarului. Nu numai că a interpretat greșit situația Rusiei în ceea ce privește economia sa, dar America a crezut în mod eronat în propria putere, sancționând Rusia și oligarhii lui Putin. Este posibil să fi reușit o blocadă parțială a volumelor de export ale Rusiei, dar compensația a venit din prețurile unitare mai mari, în beneficiul Rusiei și în detrimentul alianței occidentale.

Consecința este o bătălie finală în războiul financiar care se pregătește de zeci de ani. Nu poți să sancționezi cea mai importantă sursă de exporturi de energie din lume și furnizorul marginal al unei game largi de mărfuri și materii prime, inclusiv cereale și îngrășăminte, fără să dăunezi tuturor, cu excepția țintei vizate. Și mai rău, ținta vizată are în China un prieten extrem de puternic, cu care Rusia este partener în cel mai mare bloc economic din lume - Organizația de Cooperare de la Shanghai - care controlează o piață în curs de dezvoltare de peste 40% din populația lumii.

Acesta este viitorul, nu trecutul: trecutul este reprezentat de "wokeria" occidentală, de impozitarea punitivă, de economii dominate de stat și de birocrația acestuia, de socialismul anticapitalist și de copaci magici de bani care să ajute la plata tuturor acestor lucruri. În ciuda acestei găuri uriașe în plasa de sancțiuni, Occidentul nu și-a dat altă opțiune politică decât să încerce să înăsprească și mai mult sancțiunile. Dar răspunsul Rusiei este devastator pentru sistemul financiar occidental. Prin două anunțuri simple, legând rubla de aur pentru instituțiile de credit naționale și insistând că plățile pentru energie vor fi acceptate numai în ruble, aceasta pune capăt erei dolarului fiat care a condus lumea de la suspendarea Bretton Woods în 1971 până în prezent.

Cu puțin peste cinci decenii în urmă, dolarul a preluat de la aur rolul de activ de rezervă la nivel mondial. După anii '70, care a fost un deceniu de volatilitate a monedei, a ratelor dobânzii și a activelor financiare, ne-am așezat cu toții într-o lume a financiarizării crescânde. Big bang-ul de la Londra de la începutul anilor 1980 a deschis calea pentru instrumentele derivate reglementate, iar anii 1990 au fost martorii creșterii fondurilor speculative și a dotcom-urilor. Aceasta a fost urmată de o explozie a instrumentelor financiare derivate nereglementate extrabursiere de sute de mii de miliarde de euro și de securitizări care au fost afectate de eșecul Lehman. De atunci, expansiunea creditului global pentru activități pur financiare a fost remarcabilă, creând o bulă a activelor financiare care rivalizează cu orice altceva văzut în istoria exceselor financiare. Și, împreună cu suprimarea statistică a efectului asupra prețurilor de consum, trecerea resurselor economice de pe Main Street pe Wall Street a ascuns publicului dovezile inflaționiste ale expansiunii creditului.

Toate acestea se apropie de sfârșit odată cu o nouă comoditizare - ceea ce Zoltan Pozsar, respectat analist de fluxuri de la Credit Suisse, numește Bretton Woods III. În enumerarea sa, primul a fost suspendat de președintele Nixon în 1971, iar cel de-al doilea s-a desfășurat de atunci și până în prezent, când dolarul a domnit incontestabil. Asta ne aduce la Bretton Woods III.

Insistența Rusiei ca importatorii energiei sale să plătească în ruble și nu în dolari sau euro este o evoluție semnificativă, o provocare directă la adresa rolului dolarului. Nu există opțiuni pentru "neprietenii" Rusiei, descrierea pe care Rusia o dă alianței unite împotriva ei. UE, care este cel mai mare importator de gaze naturale rusești, fie mușcă glonțul, fie se agită pentru alternative insuficiente. Opțiunea este să cumpere gaze naturale și petrol la prețuri rezonabile în ruble sau să crească prețurile în euro și totuși să nu obțină suficient pentru a-și menține economiile în funcțiune și cetățenii la căldură și mobilitate. Oricum ar fi, se pare că Rusia câștigă, iar într-un fel UE pierde.

În ceea ce privește convingerea lui Pozsar că ne aflăm în pragul Bretton Woods III, se poate vedea logica argumentului său. Balonul financiar foarte umflat marchează sfârșitul unei epoci, care a durat cincizeci de ani. Ratele negative ale dobânzii în UE și Japonia nu sunt doar o anomalie, ci și ultima aruncare de zaruri pentru yen și euro. BCE și Banca Japoniei au portofolii de obligațiuni care le-au șters capitalurile proprii, și încă ceva. Toate băncile centrale occidentale care s-au dedat la QE au aceeași problemă. În schimb, banca centrală a Rusiei și Banca Populară Chineză nu au efectuat niciun QE și au bilanțuri curate. Creșterea ratelor dobânzilor în monedele occidentale este mai sigură, iar înălțimea lor este și mai mare, datorită răspunsului agresiv al Rusiei la sancțiunile occidentale. Aceasta grăbește falimentul întregului sistem bancar occidental și, prin spargerea bulei financiare extrem de umflate, nu va lăsa decât economii golite de conținut.

Putin a luat ca model acordul Nixon/Kissinger din 1973 cu saudiții de a accepta numai dolari americani ca plată pentru petrol și de a se folosi de rolul său dominant în OPEC pentru a-i forța pe ceilalți membri să urmeze același lucru. În calitate de cel mai mare exportator de energie din lume, Rusia spune acum că va accepta doar ruble, repetând pentru ruble strategia petrodolarului. Și chiar și Arabia Saudită se apleacă acum în fața vântului și acceptă renminbi-ul chinezesc pentru petrolul său, punând simbolic capăt acordului petrodolar Nixon/Kissinger.

Occidentul, și prin aceasta înțelegem America, UE, Marea Britanie, Japonia, Coreea de Sud și alte câteva țări, s-au pregătit să fie țapul ispășitor. Această afirmație abia descrie prostia strategică - un Premiu Ignobil este mai aproape de adevăr. Prin eliminarea treptată a combustibililor fosili înainte ca aceștia să poată fi înlocuiți în totalitate cu surse de energie verde, a apărut un deficit enorm de energie. Cu un zel aproape religios, Germania a eliminat producția de energie nucleară. Și chiar și luna trecută a exclus în continuare prelungirea duratei de viață a instalațiilor sale nucleare. Toți membrii G7 nu numai că nu au fost pregătiți pentru ca Rusia să întoarcă situația împotriva membrilor săi, dar, până în prezent, încă nu au venit cu un răspuns adecvat.

Rusia și-a transformat efectiv moneda în marfă, în special în ceea ce privește energia, aurul și alimentele. Ea urmează China pe o cale similară. În acest fel, a subminat hegemonia dolarului, poate în mod fatal. În calitate de forță motrice a valorilor valutare, mărfurile vor fi garanția care va înlocui activele financiare. Este interesant de observat puterea peso-ului mexican față de dolar (cu 9,7% mai mult din noiembrie 2021) și a realului brazilian (cu 21% mai mult într-un an) Și chiar și randul sud-african a crescut cu 11% în ultimele cinci luni. Faptul că aceste valute sunt în creștere ne spune că suportul de resurse pentru monede are atracțiile sale dincolo de ruble și renminbi.

Dar, după ce au întors spatele aurului, americanii și epigonii lor occidentali nu au un răspuns adecvat. În orice caz, este probabil ca ei să continue lupta pentru hegemonia dolarului, mai degrabă decât să accepte realitatea. Și cu cât America se luptă mai mult să își afirme autoritatea, cu atât mai mare este probabilitatea unei divizări în parteneriatul occidental. Europa are nevoie disperată de energia rusă, iar America nu. Europa nu își poate permite să sprijine necondiționat politica americană. Acesta este, bineînțeles, pariul Rusiei.

Punctul de vedere al Rusiei

Pentru a doua oară în opt ani, Rusia și-a văzut moneda subminată de acțiunile Occidentului cu privire la Ucraina. După ce a experimentat acest lucru în 2014, de data aceasta banca centrală rusă a fost mai bine pregătită. Ea își diversificase din dolari adăugând rezervele oficiale de aur. Sistemul bancar comercial a fost revizuit, iar guvernatorul Bancii Centrale a Rusiei (BCR), Elvira Nabiullina, urmând politici monetare clasice în locul keynesianismului contemporanilor săi occidentali, a conținut consecințele războiului din Ucraina. Rubla s-a înjumătățit față de dolar într-o reacție impulsivă, înainte de a reveni la nivelurile de dinainte de război.

Legătura cu materiile prime este aurul, iar BCR a anunțat că până la sfârșitul lunii iunie este gata să cumpere aur de la băncile rusești la 5.000 de ruble pe gram. Scopul declarat a fost acela de a permite băncilor să acorde împrumuturi contra producției miniere, având în vedere că aurul de proveniență rusă este inclus în sancțiuni. Dar această mișcare a încurajat speculațiile conform cărora rubla va intra într-un cvasi-standard aur; nu contează că un standard aur funcționează invers, utilizatorii monedei putând să o schimbe pe aur.

Pe lângă faptul că este, alături de argint, definiția juridică internațională a banilor (restul fiind moneda și creditul), aurul este un bun indicator pentru mărfuri. Evaluat în grame de aur, țițeiul este astăzi cu 30% mai mic decât era în 1950, cu mult înainte ca Nixon să suspende Acordul de la Bretton Woods. Între timp, măsurat în monede fiat în curs de depreciere, prețul a crescut vertiginos și a fost extrem de volatil pe parcurs.

Este o poveste similară pentru prețurile altor mărfuri, în care stabilitatea maximă se regăsește în prețurile măsurate în grame de aur. Reluând punctul de vedere al lui Pozsar cu privire la faptul că monedele sunt din ce în ce mai mult legate de mărfuri în cadrul Bretton Woods III, se pare că Rusia intenționează să folosească aurul ca substitut al mărfurilor pentru a stabiliza rubla. În loc de un curs de schimb fix al aurului, BCR și-a lăsat, în mod înțelept, opțiunea de a revizui periodic prețul pe care îl va plăti pentru aur după 1 iulie.

Deși instituțiile de credit din afara Rusiei nu au acces la această facilitate, se pare că nimic nu împiedică o bancă rusă să cumpere aur într-un alt centru, cum ar fi Dubai, pentru a-l vinde băncii centrale rusești în ruble. Tot ceea ce este necesar este ca rata dolar/rubla să fie favorabilă pentru arbitraj și capacitatea de a deconta într-o monedă nesancționată, cum ar fi renminbi, sau de a avea acces la eurodolari pe care îi poate schimba în euroruble de la o bancă din afara jurisdicțiilor "neprietenoase".

Cursul dolar/rubla poate fi acum controlat cu ușurință de către BCR, deoarece modul în care este gestionată cererea de ruble în lipsă devine o chestiune de politică. Brațul de plăți al Gazprom (Gazprombank) este în prezent scuzat de sancțiunile Occidentului, iar plățile UE pentru gaz și petrol vor fi canalizate prin intermediul acestuia.

În linii mari, există patru moduri în care un consumator occidental poate achiziționa ruble:

Cumpărând ruble pe bursele străine; Prin depunerea de euro, dolari sau lire sterline la Gazprombank și prin faptul că aceștia fac conversia în calitate de agenți; Prin creșterea bilanțului Gazprombank pentru a oferi credite, dar ar fi necesare garanții care nu sunt sancționate; Prin crearea de către băncile străine a unor credite în ruble care pot fi plătite către Gazprombank contra livrării de energie.

Ultima dintre aceste patru variante este cu siguranță posibilă, deoarece aceasta este baza eurodolarilor, care circulă în afara sistemului monetar de la New York și au devenit un element central al lichidității internaționale. Pentru a înțelege crearea eurodolarilor și, prin urmare, posibilitatea dezvoltării unei piețe de eurodolari, trebuie să pătrundem în lumea creării de credite.

Există două modalități prin care străinii pot deține solduri în dolari. Modalitatea înțeleasă în mod obișnuit este prin intermediul sistemului de bănci corespondente. Banca dumneavoastră, să zicem în Europa, va avea conturi de depozit la băncile corespondente din New York (JPMorgan, Citi etc.). Astfel, dacă faceți un depozit în dolari, creditul din contul dumneavoastră se va reconcilia cu modificarea din contul corespondentului băncii dumneavoastră din New York.

Să presupunem acum că vă adresați băncii dumneavoastră europene pentru un împrumut în dolari. În cazul în care împrumutul este acceptat, acesta apare ca un activ în dolari în bilanțul băncii dumneavoastră, care, prin contabilitatea în partidă dublă, este compensat de un pasiv în dolari în favoarea dumneavoastră, împrumutatul. Nu poate fi altfel și reprezintă baza întregii creații de credite bancare. Rețineți însă că, în crearea acestor solduri, sistemul bancar american nu este implicat în niciun fel, motiv pentru care eurodolarii circulă, fiind fungibili, dar având o origine diferită de cea a dolarilor din SUA.

Prin aceeași metodă, am putea asista la nașterea și extinderea rapidă a unei piețe de eurodolari. Tot ce este necesar este ca o bancă să creeze un împrumut în ruble, care să corespundă, în cadrul unei evidențe contabile cu partidă dublă, cu un depozit care poate fi utilizat pentru plăți. Nu contează în ce monedă își gestionează banca bilanțul, ci doar faptul că are spațiu în bilanț, acces la lichiditatea în ruble și că este o contraparte credibilă.

Acest lucru sugerează că băncile din zona euro și cele japoneze pot avea o participare limitată, deoarece sunt deja foarte puternic îndatorate. Băncile cele mai în măsură să gestioneze solduri în euro sunt cele americane și chinezești, deoarece au un raport mai conservator între active și capitaluri proprii. În plus, marile bănci chineze sunt deținute majoritar de stat și au deja interese comerciale și valutare în Rusia, ceea ce le oferă un avantaj în ceea ce privește lichiditatea rublei.

Am observat că marile bănci americane nu se sfiesc să trateze cu chinezii, în ciuda politicii, așa că, probabil, ar dori să aibă ocazia de a participa la Euroruble. Însă, chiar în această săptămână, guvernul american le-a interzis să plătească deținătorilor de datorie suverană a Rusiei peste 600 de milioane de dolari. Așadar, ar trebui să presupunem că băncile americane nu pot participa, ceea ce lasă câmpul deschis pentru mega-bancile chinezești. Iar orice încercare de a spori sancțiunile impuse Rusiei, poate prin adăugarea Gazprombank pe lista sancțiunilor, nu obține nimic, scoate definitiv băncile americane din acțiune și sporește integrarea financiară dintre Rusia și China. Prăpastia dintre monedele susținute de mărfuri și fiatul financiar de altădată se lărgește pur și simplu.

Deocamdată, sancțiunile ulterioare sunt o chestiune de speculații. Dar Gazprombank, cu ajutorul băncii centrale rusești, va avea un rol cheie în furnizarea de lichidități angro pe piața internațională a rublei, cel puțin până când piața va dobândi lichidități mai mari. În schimb, Gazprombank poate acționa ca un reciclator al dolarilor și euro obținuți prin excedentele comerciale, fără ca aceștia să intre în rezervele oficiale. Dolarii, euro yenul și lira sterlină sunt monedele neprietenoase, așa că singurele rețineri vor fi probabil renminbi și aurul.

În acest fel, ne-am putea aștepta ca rublele, aurul și materiile prime să tindă să crească în tandem. Putem vedea procesul prin care, după cum spunea Zoltan Pozsar, Bretton Woods III, un regim monetar global bazat pe mărfuri, poate lua locul lui Bretton Woods II, care a fost caracterizat de financiarizarea monedelor. Și nu este vorba doar de Rusia și de rublele sale. Este o direcție de călătorie împărtășită de China.

Efectele economice ale unei monede puternice susținute de mărfuri sfidează convingerile monetare și economice predominante în Occident. Dar consecințele care decurg dintr-o monedă mai puternică sunt de dorit: scăderea ratelor dobânzilor, păstrarea bogăției în sectorul privat și o cale de scăpare de eșecul inevitabil al monedelor occidentale și al piețelor de capital ale acestora. Argumentele în favoarea decuplajului de la sistemul monetar dominat de dolar au devenit brusc convingătoare.

Consecințele pentru Occident

Majoritatea comentariilor occidentale sunt în favoarea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei. Relativ puțini comentatori independenți au subliniat faptul că, prin sancționarea Rusiei și înghețarea rezervelor sale valutare, America își distruge propria hegemonie. Beneficiile rezervelor de aur au fost, de asemenea, evidențiate pentru cei care le au. În plus, băncile centrale care își lasă rezervele de aur în depozite la băncile centrale occidentale le expun la sancțiuni, în cazul în care o națiune se află în conflict cu America. Fără îndoială, problema este discutată în întreaga lume și vor urma cu siguranță unele cereri de repatriere a lingourilor.

Există, de asemenea, problema contractelor de leasing și a schimburilor de aur, vitale pentru asigurarea lichidității pe piețele de lingouri, dar care duc la o numărare falsă a rezervelor. Acest lucru se datorează faptului că, în conformitate cu procedurile contabile ale FMI, soldurile de aur închiriate și schimbate sunt înregistrate ca și cum ar fi încă în proprietatea și sub controlul unei bănci centrale, în ciuda faptului că lingourile sunt transferate către o altă parte în conturi nealocate.

Nimeni nu cunoaște amploarea swap-urilor și a leasing-urilor, dar este probabil ca aceasta să fie semnificativă, având în vedere dovezile intervențiilor asupra prețului aurului din ultimii cincizeci de ani. Țările care au fost fericite să încaseze comisioane și dobânzi pentru a acoperi costurile de depozitare și să transforme depozitarea lingourilor de aur într-o activitate profitabilă (măsurată în fiat) sunt acum, la limită, susceptibile de a nu reînnoi acordurile de swap și leasing și de a cere realocarea lingourilor în conturi alocate, ceea ce ar scurge lichiditatea de pe piețele de lingouri. În acest caz, va urma cu siguranță o creștere a prețului aurului.

Încă de la suspendarea Bretton Woods în 1971, guvernul SUA a încercat să suprime aurul în raport cu dolarul, încurajând creșterea instrumentelor derivate pe aur pentru a absorbi cererea. Faptul că aurul a trecut de la 35 dolari la 1920 dolari în prezent demonstrează inutilitatea acestor politici. Dar, cel puțin din punct de vedere emoțional, establishmentul american este încă virulent împotriva aurului.

Legătura dintre prețurile materiilor prime și aur a rezistat în toate aceste condiții. Acest factor este cel care scapă complet analizei populare, fiecare analist de mărfuri presupunând în calculele sale o valoare obiectivă constantă pentru dolar și alte monede, subiectivitatea prețului fiind limitată doar la materia primă. Utilizarea graficelor și a altor metode de prognoză a prețurilor mărfurilor presupune ca o regulă de fier că modificările de preț în tranzacții provin doar din fluctuațiile valorilor mărfurilor.

Adevărul din spatele prețurilor măsurate în monede fără acoperire este demonstrat de costul petrolului evaluat în aur, care a scăzut cu aproximativ 30% din anii 1960. Acest lucru este rezonabil, având în vedere noile tehnologii de extracție și este în concordanță cu tendința prețurilor de a scădea în timp în cadrul unui standard de aur. Prețurile au crescut vertiginos doar în monedele fiduciare. În mod clar, aurul este mult mai obiectiv în scopul tranzacțiilor decât monedele fiduciare, care cu siguranță nu sunt. Prin urmare, prețul în dolari al petrolului se va dubla de aici încolo, acest lucru se va întâmpla doar pentru că, la limită, oamenii preferă petrolul în locul dolarilor - nu pentru că vor petrol dincolo de nevoile lor imediate, ci pentru că vor mai puțin dolari.

China a recunoscut această dinamică în urma politicilor monetare ale Fed din martie 2020, când a redus rata fondurilor la limita zero și a instituit QE în valoare de 120 de miliarde de dolari în fiecare lună. Semnalul privind viitoarea depreciere a dolarului a fost clar, iar China a început să stocheze petrol, mărfuri și alimente - doar pentru a scăpa de dolari. Acest lucru a contribuit la creșterea prețurilor la mărfurile în dolari, care a început din acel moment, în ciuda scăderii cererii din cauza problemelor legate de coviziuni și de lanțul de aprovizionare. Efectul deprecierii dolarului este reflectat în figura 3, care este a unui ETF popular de urmărire a mărfurilor.

O mai bună înțelegere ar fi să privim creșterea valorii acestui coș de mărfuri nu ca pe o aproape dublare din martie 2020, ci ca pe o aproape înjumătățire a puterii de cumpărare a dolarului în raport cu acesta. În plus, chinezii au fost suficient de prevăzători pentru a acumula stocuri de cereale. Rezultatul este că 20% din populația lumii are acces la 70% din stocurile mondiale de porumb, 60% din orez, 50% din grâu și 35% din soia. Celelalte 80% din populația lumii se vor confrunta aproape sigur cu penurii acute în acest an, deoarece exporturile de cereale și îngrășăminte din Ucraina/Rusia vor înceta efectiv. Acțiunile Chinei arată că aceasta și-a legat deja, într-o anumită măsură, moneda de produsele de bază, recunoscând că dolarul ar pierde putere de cumpărare. Iar acest lucru se reflectă parțial în cursul de schimb al yuanului față de dolarul american, care din mai 2020 a câștigat peste 11%.

Implicații pentru dolar, euro și yen

În acest articol a fost prezentată relația strânsă dintre aur, petrol și mărfuri mai largi. Se pare că Rusia a găsit o modalitate de a-și lega moneda nu de dolar, ci de mărfurile de bază prin intermediul aurului, iar China face efectiv același lucru de doi ani fără legătura cu aurul. Logica este aceea de a scăpa de consecințele expansiunii monetare și a creditării dolarului și a altor monede occidentale, deoarece puterea lor de cumpărare este subminată. Iar utilizarea unei legături de aur este o evoluție interesantă în acest context.

Trebuie să ținem cont de faptul că, potrivit sistemului TIC al Trezoreriei SUA, străinii dețin 33,24 trilioane de dolari în titluri financiare și active pe termen scurt, inclusiv depozite bancare. Acest lucru se adaugă la câteva trilioane, probabil, în eurodolari care nu sunt înregistrați în statisticile TIC. Aceste fonduri se află în asemenea cantități doar din cauza financiarizării monedelor occidentale, o situație care se așteaptă să se încheie în prezent. Este de așteptat ca o schimbare în ordinea valutară mondială în direcția Bretton Woods III a lui Pozsar să aibă un impact substanțial asupra acestor fonduri.

Pentru a împiedica vânzarea în străinătate a celor 6.970 de miliarde de dolari de titluri de valoare și numerar pe termen scurt, ratele dobânzilor ar trebui să fie majorate nu doar pentru a face față creșterii prețurilor de consum (o neînțelegere keynesiană cu privire la rolul economic al ratelor dobânzilor, infirmată de paradoxul lui Gibson), ci și pentru a proteja moneda pe bursele străine, în special în raport cu rubla și yuanul. Din nefericire, ratele dobânzilor suficient de ridicate pentru a încuraja banii și depozitele pe termen scurt să rămână în țară ar destabiliza valorile titlurilor de valoare pe termen lung - obligațiuni și acțiuni - deținute de străini în valoare de 26,27 trilioane de dolari.

În calitate de administrator al ratelor dobânzilor în dolari americani, dilema pentru Fed este accentuată de sancțiunile împotriva Rusiei, care expun slăbiciunea poziției dolarului. Scăderea puterii de cumpărare a acestuia este amplificată de creșterea prețurilor în dolari pentru mărfurile de bază, iar creșterea prețurilor de consum va fi mai mare și mai rapidă ca urmare. Devine posibil să se argumenteze în mod convingător că ratele dobânzilor pentru depozitele în dolari pe un an ar trebui să fie în curând de două cifre, mai degrabă decât cele aproximativ trei procente susținute de șoimii politicii monetare. Oricare ar fi cifrele, consecințele vor fi inevitabil catastrofale pentru activele financiare și pentru viitorul monedelor cu orientare financiară în care activele financiare reprezintă principala formă de garanție.

Se pare că Bretton Woods II s-a terminat. În aceste condiții, Americii îi va fi practic imposibil să păstreze fluxurile internaționale de capital care i-au permis să finanțeze deficitul dublu - deficitul bugetar și cel comercial. Și, pe măsură ce valoarea titlurilor de valoare scade odată cu creșterea ratelor dobânzilor, dacă guvernul american nu va lua un cuțit foarte ascuțit pentru a-și diminua cheltuielile într-o perioadă de stagnare sau de scădere a activității economice, Fed va trebui să intervină cu un QE sporit.

Scuza că QE stimulează economia va fi fost uzată și expusă pentru ceea ce este: deprecierea monedei ca mijloc de impozitare ascunsă. Iar capitalul străin care reușește să scape de o criză a dolarului își va căuta probabil o casă în altă parte. Dar celelalte două monede majore din tabăra dolarului, euro și yenul, pornesc dintr-o poziție și mai proastă. În condițiile în care puterea lor de cumpărare se prăbușește în mod vizibil, BCE și Banca Japoniei au încă rate negative ale dobânzii, părând prinse în capcană sub limita zero. Factorii de decizie politică se află între Scylla, inflația prețurilor de consum, și Charybda, activitatea economică în declin. O altă problemă este faptul că aceste bănci centrale au devenit investitori importanți în obligațiuni guvernamentale și de altă natură (BOJ are chiar și ETF-uri de acțiuni la bord), iar creșterea randamentelor obligațiunilor face ravagii în bilanțurile lor, reducându-le capitalul propriu și necesitând o recapitalizare sistemică.

Nu numai că BCE și BOJ sunt în faliment din punct de vedere tehnic fără injecții masive de capital, dar rețelele lor de bănci comerciale sunt extrem de supraîndatorate, băncile lor de importanță sistemică globală - G-SIB - având active în raport cu capitalul propriu de peste 20 de ori în medie. Și, spre deosebire de realul brazilian, peso-ul mexican și chiar de randul sud-african, yenul și euro alunecă în raport cu dolarul. Răspunsul BOJ este unul de a se agăța cu disperare de politicile actuale. Aceasta manipulează piața prin plafonarea randamentului JGB pe 10 ani la 0,25%, nivel la care se află în prezent.

Aceste evoluții valutare sunt un indiciu al unor mari convulsii și al apropierii unei crize. Bulele financiare sunt, fără îndoială, pe cale să se spargă, scufundând valorile financiare fiat și tot ceea ce le însoțește. Titlurile de stat vor fi de domeniul trecutului, deoarece nici China și nici Rusia, ale căror monede se poate aștepta să supraviețuiască tranziției de la orientarea financiară la cea spre mărfuri, nu au deficite bugetare mari. Aceasta va fi, într-adevăr, o parte din puterea lor.

Războiul financiar pare să ajungă la apogeu. În cele din urmă, s-a redus la cine înțelege cel mai bine banii și monedele. Condus de America, Occidentul a ignorat definiția legală a banilor, înlocuind-o cu dolari fiduciari. Politica monetară și-a pierdut ancorarea în realism, plutind în schimb pe o mare de credințe inflaționiste nebunești. Dar Rusia și China nu au făcut aceeași greșeală. China a jucat alături de jocul keynesian cât timp i-a convenit. În consecință, în timp ce Rusia se poate lupta din punct de vedere militar, dacă nu se produce un miracol, Occidentul pare să fie obligat să piardă războiul financiar și, într-adevăr, suntem în trecere spre Bretton Woods III al lui Pozsar.

Sursa si grafice AICI.