Trăim în Cel de-al Treilea Razboi Mondial din Scrisoarea lui Albert Pike catre Giuseppe Mazzini

Albert Pike, cel care a pus bazele unei miscari sataniste "luciferiene" i-a scris o scrisoare politicianului italian Giuseppe Mazzini la 1871 in care descrie Noua Ordine Mondială ce trebuie instaurata, care vor fi pasii necesari pentru a se implementa, dar si razboaiele si revolutiile ce vor trebui declansate pentru a pune la comanda un Guvern Mondial.

Scrisoarea a fost publicata initial intr-o carte in 1954, dupa ce primele doua războaie mondiale avusesera loc, asa ca a fost imediat catalogata drept o "facatura", care promova o teorie a conspiratiei. Descrierea Primului si mai apoi a celui De-al Doilea Razboi Mondial se facea cu o acuratete prea mare ca sa nu se presupuna ca era vorba despre un fake al vremii, cu toate ca mai apoi o asa zisa copie a scrisorii a fost expusa pana in 1977 la British Museum, dupa care a disparut. Culmea, a fost negata existenta ei chiar daca erau numerosi martori care o vazusera expusa.

Problema apare in ce priveste cel de-al Treilea Razboi Mondial, pentru ca in 1954 cand a aparut pentru prima oara public documentul nici nu se vorbea despre asa ceva la modul generic, darmaite cu o astfel de acuratete. Practic, in scrisoare se descrie cum lumea sionismului instaurat in Palestina prin infiintarea statului Israel (in 1947, deci tot anterior anului 1954) se va ciocni de lumea musulmana iar in urma acestei coliziuni toti liderii mondiali vor cere un guvern unic si o noua ordine mondiala. Dupa izbucnirea razboilui din Israel cu Hamas si dupa ce liderii comunistatilor musulmane au inceput sa protesteze, pare ca ne aflam in scenariul lui Pike, care acum nu mai poate fi considerat un fake, dupa ce citim scrisoarea și constatam ca faptele tind sa se petreaca intocmai.

Albert Pike [1809-1891], Haut Franc Macon gradul 33, mare comandant al Ritului Scoțian al Sudului, și-a întemeiat propria ascultare luciferiană: „Noul Rit Palladian Reformat" destinat să sprijine Mișcarea Revoluționară Mondială (Jean Lombard, „La face cachée al istoriei moderne").

Scrisoarea generalului Albert Pike către Giuseppe Mazzini din 15.08.1871 a fost dezvăluită de comodorul William Guy Carr (1895-1959) în cartea sa „Pioni în joc" („Des Pions sur l'Échiquier", ediția canadiană publicată în 1954 de către „ Federația Națională a Mirenilor Creștini"). Acest ofițer de marină canadian a făcut parte din echipa formată de amiralul britanic Sir Barry Domville, fost șef al „Intelligence Navale", retras în 1936 și întemnițat ulterior de W. Churchill ca antigerman.

Acesta tratează schema „Criză, Război, Revoluție" a celor 3 războaie mondiale urmate de cele 3 mari revoluții care trebuie să marcheze secolul XX. Obiectivul din spatele implementării celor trei războaie mondiale Jean Lombard, istoric, a scris în 1984:

„Dacă declanșarea celui de-al treilea război mondial va fi permisă, devastarea va fi atât de mare încât internaționaliștii vor ajunge să susțină că doar un guvern mondial susținut de o forță internațională de poliție va rezolva diversele probleme naționale și internaționale, făcând imposibile noi războaie. Argumentul va părea logic pentru mulți oameni..." (Fața ascunsă a istoriei moderne, p. 553)

Întregul plan vizează acest singur scop: să impună o nouă ordine mondială cu religia ei universală... cultul lui Lucifer! La 14 iulie 1889, Albert Pike a declarat, de exemplu, celor 23 de Consilii Supreme ale lumii (șefii francmasoneriei universale): „adevărata și pură religie filozofică este credința în Lucifer" („Francmasonul" din 19.1.1935)

Primul Război Mondial urma să permită Illuminati să răstoarne puterea țarilor din Rusia și să transforme această țară prin stăpânirea comunismului ateu. Diferențele „naturale" alimentate de agenții Illuminati între Imperiul Britanic și cel German urmau să fie folosite pentru a stimula acest război. Când conflictul s-a terminat, comunismul urma să fie format și folosit pentru a distruge alte guverne și a slăbi religiile.

Al Doilea Război Mondial urma să fie stimulat jucând pe diferențele dintre fasciști și sioniști politici. Acest război urma să permită distrugerea nazismului și să mărească puterea sionismului politic, astfel încât statul suveran al Israelului să se poată stabili în Palestina. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, puterea comunismului internațional avea să atingă nivelul întregii creștinătăți. În acest moment, a trebuit să fie cuprins și pus în rezervă până la folosirea lui pentru ultimul cataclism social. Cine știe ar putea nega că Roosevelt și Churchill au dus la îndeplinire această politică?

Al Treilea Război Mondial trebuie stimulat folosind diferențele pe care agenții Illuminati le vor stârni între sioniștii politici și conducătorii lumii musulmane. Războiul trebuie purtat în așa fel încât islamul (lumea arabă inclusiv religia lui Mahomed) și sionismul politic (inclusiv statul Israel) să se distrugă reciproc. În același timp, celelalte națiuni, împărțite încă o dată între ele pe această chestiune, vor fi nevoite să lupte între ele până la o stare de epuizare completă, fizică, morală, spirituală și economică.

Pe 15 august 1871, Pike i-a spus lui Mazzini că, după al treilea război mondial, cei care aspiră să conducă lumea fără îndoială vor produce cel mai mare cataclism social pe care l-a cunoscut vreodată lumea .

Cităm propriile sale cuvinte împrumutate din scrisoarea catalogată la British Museum Library din Londra: „Vom renunța la nihiliști și atei și vom produce un formidabil cataclism social care, în toată oroarea sa, va arăta limpede națiunile. efectele ateismului absolut, originea sălbăticiei și a celei mai sângeroase răsturnări. Atunci toți cetățenii, obligați să se apere de minoritatea revoluționară mondială, vor extermina pe cei demolatori ai civilizației și masele dezamăgite de creștinătate ale căror minți deiste vor fi din acel moment fără busolă, în căutarea unui ideal, fără să știe unde să stea. Întoarce-i adorația,va primi adevărata lumină datorită manifestării universale a doctrinei pure a lui Lucifer, dezvăluită în cele din urmă ochilor tuturor, manifestare care va urma distrugerii creștinătății și ateismului, supuse și exterminate în același timp . "

