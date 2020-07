Un manager de salon de infrumusetare si service auto a fost numit sef la Romatsa

Florentin Ulmeanu a fost numit director de dezvoltare la Romatsa. El este, practic, seful controlorilor de trafic aerian. Sindicatul Romatsa a trimis o scrisoare deschisa conducerii contestand aceasta numire.

Ulmeanu a fost anterior seful controlorilor de trafic pe Bucuresti, numai ca el nu are pregatire in domeniu, fiind nevoie de profesionisti in coordonare traficului aerian. Ulmeanu a fost manager de salon de infrumusetare si de service auto, anterior acestor numiri. Acesta este un apropiat al PNL, fiind in cercul de influenta al premierului Ludovic Orban. ZIUANEWS a relatat pe larg despre numirile controversate ale lui Ulmeanu si despre jocurile politice din spatele acestora.

Sindicatul Serviciilor de Trafic Aerian din România solicită demisia întregii echipe de conducere a ROMATSA. Printr-o scrisoare deschisă, sindicatul ATSR atrage atenția că școala vieții deși apreciată de politic nu poate deveni o formulă viabilă pentru instituții de top din România. Scandalul despre numirea în funcție executivă a lui Florentin Ulmeanu, fost manager de beauty-salon, a izbucnit din aprilie 2020. În acel moment, ATSR a transmis o scrisoare ministrului liberal al Transporturilor Lucian Bode prin care i se cerea să nu să nu dea curs unui nou ciclu de decapitare și politizare a conducerii executive a ROMATSA. Semnatarii scrisorii către Lucian Bode erau de părere că starea de urgență, și apoi cea de alertă, nu reprezintă decât oportunități cinice de a-și promova interesele.

Despre Florentin Ulmeanu, potrivit CV-ului, se știe că a activat în numeroase domenii, fără nicio legătură între ele, de la beaty salon, la Ciclop, la firmă de seringi etc. Un aspect important în cariera domnului Florentin Ulmeanu este că perioade îndelungate a stat acasă pentru creșterea copilului. Ca fapt divers, vă spunem că Florentin Ulmeanu este o persoană căreia îi place sportul. A fost catcher la echipa de baseball a României, potrivit CV-ului domniei sale. ATSR constată că a devenit suficient să ai carnet de partid pentru a accede în frunte unei instituții atât de specializate ca ROMATSA. Potrivit scrisorii deschise, în timp ce controlorilor de trafic le-au fost diminuate salariile, domnul Ulmeanu s-a bucurat în plină pandemie de o majorare cu 400%.

Vă prezentăm scrisoarea deschisă a sindicatului ATSR:

"Școala vieții este atât de bine privită de puterea politică, încât nici ROMATSA nu a scăpat de o asemenea blagoslovire în conducerea executivă. Cu o experiență profesională, multilaterală în diverse domenii (conform CV-ului de pe pagina web ROMATSA, care a stat la baza promovării în funcție) ca producerea de seringi, saloanele de înfrumusețare sau reparațiile auto, dobândite în paralel cu un job full-time de meteorolog la unitatea de la Otopeni (cu excepția perioadelor de concediu pentru creștere copil), domnul Florentin Ulmeanu a fost considerat cel mai potrivit om din cei 1600 de salariați să ocupe postul de director al Direcției Regionale București.

Dacă un ospătar sau un patron de pompe funebre poate fi manager de spital, de ce nu poate un manager de salon de înfrumusețare să fie șef peste controlorii de trafic aerian? Nu putem să nu observăm că pe lângă școala vieții, ce mai au cei trei în comun este apartenența la un partid politic. Cum Directorul General carea făcut numirea și-a dat demisia lăsându-l pe domnul Ulmeanu director, a căzut în sarcina succesorului său să rezolve problema. - și a făcut-o: l-a numit Director la Direcția de Dezvoltare, fiind clar că multitudinea de aptitudini îl face pe domnul Ulmeanu calificat pentru conducerea oricărui departament sau direcție din ROMATSA. Calitatea de membru al unui partid a ajuns să fie suficientă pentru accederea în funcții cu cerințe profesionale specifice, direct în vârful piramidei - suntem tot acolo de unde am plecat în 1989.

Când toată aviația civilă este în pericol la nivel mondial, iar controlorii de trafic fac sacrificii financiare pentru a supraviețui, probabil domnul Umeanu este singurul caz din domeniu cu o creștere salarială de 400% în perioadă de criză. La fel ca toate structurile cândva eficiente și prospere din România a venit și rândul ROMATSA sî fie căpușată și distrusă de infiltrațiile politice, ghidate doar de interese personale, de lăcomie și de ignoranță.

Echipa directorului general ROMATSA l-a îmbrățișat pe domnul Ulmeanu ca pe unul de-ai lor, fără să pară deranjați că sunt puși pe picior de egalitate cu o astfel de pregătire profesională. Numirea făcută de conducătorul instituțâiei împreună cu acceptul tacit al acestei decizi de către ceilalți directori din conducerea executivă demonstrează slugărnicia politică a acestora și plasează acțiunile lor împotriva intereselor ROMATSA.

Sindicatul ATSR cere demisia întregii echipe de conducere. Salariații ROMATSA doresc un management profesionist și eficient, ghidat de loialitate și bune intenții. Poziția și imaginea ROMATSA în Europa a fost obținută cu ajutorul angajaților calificați, care au furnizat mereu servicii de cea mai înaltă calitate, iar conducătorii regiei nu trebuie să fie mai prejos.

Când un angajat din câmp, de care acum am auzit cu toții, deși până acum nu auzise niciunul dintre noi a ajuns director, ne-am revoltat. Cu toții știm de acum povestea. Era atât de imposibil de pus acolo, încât toate artificiile juridice n-au fost de ajuns să o facă măcar vag legal. Noul Director General a rezolvat problema: l-a numit director în altă parte. Contrariat că tot nu este bine, că doar nemulțumirea era că este Director la X, deci dacă l-a pus director la Y a rezolvat-o, a acuzat că Sindicatul, absurd, are o problemă personală cu angajatul din câmp. A găsit soluții și pentru creșterea salarială de 400%: a propus amânarea ei până la ieșirea din criza cauzată de pandemie - pe principiul că dacă îi dă pe toți când o să fie din nou bani nu se mai pune. Sindicatul din nou absurd, nu a fost de acord. Noul Director General, a reușit să ridiculizeze și să transforme în vendetă o solicitare simplă și corectă, că doar Sindicatul s-a plâns că îi este sete, iar el chiar i-a dat o hârtie pe care scrie 'apă'.

Tot noul Director General ajunge să spună voalat că angajatul din câmp are potențialul de a scoate ROMATSA din criză - deci este normal să fie răsplătit, ca o strategie prea fină pentru înțelegerea unor simpli angajați, care nu se ridică la nivelul scaunelor capitonate. 'Capul plecat sabia nu-l taie' - lozinca românească care a supraviețuit prin pașalâcuri, ciocoi, fanarioți, ruși și acum politicieni. Capul nu ni l-o fi tăiat, dar nici drept nu mai putem să-l ținem. Încă un director necalificat cu venitul cvadruplat, încă o picătură în ocean, nu? Că doar așa merge treaba peste tot. Cu ce ne afectează pe noi, angajații cinstiți și calificați ce fac ăia sus acolo?

Peste 700 de semnături, puncte de vedere juridice, adrese și ore întregi de ședințe l-au lăsat rece pe fericitul proaspăt director (poate cei 4 ani în creștere copil i-au mărit toleranța la țipete). Dacă angajații cinstiți și calificați își fac treaba, un director nu poate decât să triumfe, că doar tot ce semnează este bine întocmit. Dar ce se întâmplă când angajatul are nevoie de îndrumare sau de ajutor? Acum avem un singur tătic dedicat director (ca orice mamă eroină), dar ce ne facem când o să îi avem pe toți?

Achiziții? Echipamente? Proceduri? Pregătire? Toate contractate de firmele afinilor care i-au ajutat pe bunii directori să se urce pe scaun. Cu ce ne afectează pe noi, angajații cinstiți și calificați ce fac ăia sus acolo? S-a schimbat răspunsul de acum două paragrafe? 'Ce bine ar merge ROMATSA fără controlori' vă sună cunoscut? Câți tătici glorificați înțeleg că și pâinea și cozonacul Mariei Antoaneta sunt din munca și profesionalismul angajaților cinstiți și calificați? Când scaunele o să aibă prea multe căpușe de hrănit, de unde oare o să taie? Că doar achizițiile și serviciile sunt metoda de plată, alea trebuie mărite - și cu ce? Păi cu salariile angajaților cinstiți și calificați, că și așa sunt prea mari, iar din taxele plătite către stat știm deja că nu construiește nimeni spitale".