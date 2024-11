Producătorul suedez de baterii pentru mașini electrice, Northvolt, a intrat în faliment. Volkswagen, Audi și BMW au închis sau sunt pe cale să închidă fabrici. Mașinile electrice nu se vând, iar reculul se resimte și în cazul mașinilor cu motoare termice.

Nu este exclus un faliment sau două și în acest sector foarte lucrativ pentru țări ca Germania, Franța sau Italia. Nenorocirea este că vinovații nu vor fi făcuți responsabili, iar statele vor plăti zeci ce miliarde din banii noștri pentru a ține în viață acești morți vii, care sunt prea mari să fie lăsați să falimenteze (to big too let fail).

Motivele acestor falimente:

-mașinile electrice mult mai ieftine din China, unde dumpingul e în floare,

-lipsa de fiabilitate a conceptului de mașină pe baterie,

-tăierea facilităților pentru asemenea vehicule (subvenții, alimentare gratuită cu electricitate) și

-sărăcirea populației europene, ceea ce a determinat o incredibilă întoarcere a consumatorilor către mașini rulate cu motoare termice.

Ar mai fi și aroganța și prostia managerilor progresiști din domeniu, dar astea vor fi premiate, iar nu penalizate. Ar mai, în plus, practica comercială incorectă denumită greenwashing: marile întreprinderi nu dau doi bani pe curățenia și durabilitatea lumii noastre, ele doar se prefac, pentru a atrage clienți naivi și a-și spăla imaginea cu propagandă verde.

Din nebunia mașinuțelor pe baterii (extrem de poluante și, deocamdată, imposibil de reciclat în mod sănătos și durabil) a câștigat doar Elon Musk.

În orice caz, eu sunt foarte, foarte curios: există cineva pe lumea asta care să ne explice ca unor copii de clasa a cincea cum se face creștere economică și cum intri realmente în competiție cu China, SUA și Rusia exclusiv prin reducerea amprentei de carbon până la neutralitate climatică?

Gheorghe Piperea