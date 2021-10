Afacerea "56 de milioane de doze de vaccin": cineva deconta marele tun al Pandemiei?

O declarație de marți a șefului campaniei de vaccinare din România, colonelul Valeriu Gheorghiță, coroborată cu unele mai vechi ale Laurei Kovesi relevă, clar, că în ce privește marele scandal al pandemiei, achiziția de vaccinuri, nu se mai pune problema dacă. Ci doar cînd și cine îl va deconta. Pentru că asistăm la finalul unei povești dubioase care, în mod normal, ar trebui să facă victime la nivelul cel mai înalt.

Să o luăm metodic. Aflăm marți de la colonelul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare împotriva COVID-19: "Dacă se păstrează ritmul actual de vaccinare, la sfârșitul acestui an România va depăși 70% din populație imunizată. Asta înseamnă că, în total, până la finalul acestui an am putea avea peste 11,8 milioane de persoane vaccinate cu cel puțin o doză. Acum avem aproximativ 6,5 milioane de persoane".

În 2016, la bilanțul DNA, șefa de atunci a instituției, Laura Kovesi, vorbea pe larg despre una dintre marile probleme ale României, și anume abuzurile grave în domeniul achizițiilor medicale, un focar imens de corupție de-a lungul anilor: "Există vulnerabilităţi care pun în pericol buna funcţionare a societăţii și o corupție generalizată în domeniul achiziţiilor publice. Cât timp planificarea unei achiziții publice nu va fi transparentă se va folosi bugetul pentru achiziții supraevaluate. În continuare se vor folosi banii cetăţenilor pentru achiziţii de aparatură medicală scumpă de la firme de apartament în timp ce spitalele nu pot asigura minime condiţii pentru pacienţi."

Pandemia actuală i-ar fi dat mult de lucru Laurei Kovesi. Dar poate se vor ocupa urmașii ei. Pentru că marea întrebare continuă să rămînă fără un răspuns clar: cine și de ce a dispus achiziționarea unor cantități iraționale de vaccinuri, complet inutile și care vor ajunge la incinerator. La finele verii, ministerul Sănătății recunoștea oficial, în răspunsul la o interpelare parlamentară, sub semnătura secretarului de stat Levente Vass, că România a contractat pentru anul 2021 o cantitate de 56 de milioane de doze de vaccin.

Pînă atunci, fusesem aburiți de premierul Cîțu că imensa cantitate de 120 de milioane de vaccinuri contractate de România reprezenta, de fapt, cota pe mai mulți ani de aici încolo. Doar că premierul nu a spus și cîți ani, ca să facem o medie. "Aceste doze sunt comandate, sunt pentru mai mulți ani. De la început s-a știut clar că poate pandemia nu trece în primul an și poate e nevoie de doze pe următorii ani" afirma el

Aflînd, însă, că 56 de milioane au fost destinate acestui an doar - vaccinarea debutînd pe 27 decembrie 2020 - încep marile, gravele, întrebări. Dacă luăm în calcul cele mai exagerate cifre, adică întreaga populație rezidențială a României din acte, adică cca. 19 milioane de locuitori, ar rezulta că s-ar putea vaccina fiecare cetățean, adult, copil, bătrîn, cu cîte trei doze. Pentru o vaccinare 100%, adică o utopie. La 70% populație vaccinată, cota care reprezintă ținta oficială, numărul de doze s-ar apropia de 4,5 de căciulă.

Doar că, aflăm de la Gheorghiță, dacă lucrurile merg la fel de exploziv ca în acest moment, abia ajungem la maxim 12 milioane de vaccinati, pînă la finele anului, cu cel puțin o doză. Să rotunjim generos cifrele și să dublăm cifra, considerînd că toți cei 12 milioane și-ar face și a doua doză: 24 de milioane de vaccinuri, deci. (Sigur, există și doza a treia la unii vaccinați, dar la fel de bine există și cca. 1,2 milioane de vaccinați complet cu o singură doză, în funcție de producător).

O cifră pur imaginară, dar o lăsăm de dragul argumentației. De la 24 de milioane de doze la 56 de milioane e o distanță imensă, ca de la cer la pămînt. Și asta miroase clar a corupție la nivel înalt. De aici, cîteva întrebări: Cine, cum și cu ce argumente a rezervat asemenea cantitate doar pentru anul 2021? Cine va plăti pentru dozele care se vor "reporta" anilor următori, în condițiile în care vaccinurile au, totuși, perioade relativ scurte de valabilitate, cu toate "prelungirile" operate de guvern? Cît de repede se va transforma dosarul in rem deschis de DNA în scandalul achizițiilor medicale din pandemie în dosar in personam?

Bogdan Tiberiu Iacob