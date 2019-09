ALDE e bine merci la guvernare

Aceasta informatie, recunosc, contine un grad ridicat de senzational. Este chiar socanta. Dar oricat ar fi de ciudat, ALDE, desi formal a anuntat retragerea de a guvenare si trecerea in opozitie, chiar prin declaratiile presedintelui acestui partid, se afla totusi la putere. In alianta cu PSD. Si nu se stie daca va mai pleca de acolo.

Tarziu, miercuri noapte, un membru marcant ALDE, Andrei Gerea, fost ministru in doua randuri, chestor al Camerei Deputatilor, a facut o constatare stupefianta. Si anume ca ALDE se afla in continuare la guvernare. Guvernul Dancila nu si-a schimbat compozitia politica. Si asta in ciuda afirmatiilor atat de transante facute luni, deci cu doar doua zile inainte de presedintele partidului, Calin Popescu Tariceanu. Iar culmea este ca cel care mentine aceasta stare de lucruri este nimeni altul decat presedintele Klaus Iohannis. Cum asa? Presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa omologheze in vreun fel, fie si partial, decizia politica luata de ALDE, in sensul retragerii acestui partid de la guvernare. El pur si simplu nu i-a dat premierului Dancila un raspuns, cu exceptia condamnarii in bloc a PSD si a Executivului de la Palatul Victoria. In consecinta, pana cand Klaus Iohannis gandeste si se hotaraste, la Palatul Victoria situatia ramane neschimbata. Faptul ca Guvernul dn acest motiv nu-si poate schimba compozitia politica, nu o mai obliga sub nicio forma pe Viorica Dancila sa merga in Parlament, pentru a solicita vreun acord al Legislativului. In acelasi timp si in paralel cu aceasta situatie, Guvernul este paralizat. Pana cand nu se iese din cercul vicios, Executivul nu se mai poate intruni legal. Situatia se complica si mai mult in urma evolutiilor interne din ALDE, unde exista presiuni din ce in ce mai consistente in sensul ruperii aliantei cu Pro Romania, a ruperii cordonului ombilical dintre Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta si a reintoarcerii oficiale in alianta cu PSD. De altfel, acest proces este in plina desfasurare. Ramona Manescu nu a plecat de la conducerea Ministerului de Externe, Secretariatul General al Guvernului a ramas intact, in sensul ca reprezentantii ALDE isi pastreaza pozitiile si isi exercita in continuare functiile, iar puzderia de membri ai acestui partid plasati in administratia locala, in deconcertate si in consiliile de administratie ale societatilor cu capital de stat se afla in continuare la butoane, prefacandu-se ca nu au auzit declaratiile socante pe care Calin Popescu Tariceanu le-a facut luni.

In acelasi timp, tot Andrei Gerea a mai facut o declaratie cel putin la fel de socanta. Si anume ca parlamentarii ALDE nu pot semna sau credita o operatiune care ar urma sa fie declansata de catre PNL privind motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila. „Noi nu vom vota niciodata o motiune de cenzura in continutul careia sa se aprecieze ca aceasta guvernare, din care am facut pana in prezent parte, este o guvernare rea", a spus apasat reprezentantul ALDE.

Cele doua declaratii, pana la urma cele doua realitati, dau peste cap decizile anuntate de Calin Popescu Tariceanu si sugereaza ideea ca ALDE va continua, chiar si in conditii mai rele, sa guverneze alaturi de PSD. Ceea ce inseamna ca s-a rupt sau urmeaza sa se rupa cordonul ombilical care ii leaga pe Tariceanu si pe Victor Ponta. Iar desemnarea lui Melescanu, acceptata de acesta, de succesor al lui Tariceanu la conducerea Senatului, este unul dintre cele mai concludente semnale in acest sens. Inseamna ca fereastra de oportunitate a PNL s-a inchis, pentru ca Ludivic Orban a ratat ocazia ca in momentul de maxima degringolada a coalitiei aflata la guvernare, respectiv luni, sa puna pe pupitrele parlamentarilor textul nici pana azi definitivat al motiunii de cenzura.

Acum, fiindca se pare ca exista un moment de acalmie, voi pune in oglinda doua momente istorice daca nu identice, oricum extrem de asemanatoare. Tot cu putin timp inantea unor alegeri prezidentiale, acum cinci ani, atotputernicul lider PNL Crin Antonescu a anuntat pe nepusa masa ca abandoneaza competitia politica. Fara sa se fi consultat cu absolut nimeni din stafful partidului, el a demisionat din pozitia de presedinte al partidului politic, din functia de presedinte al Senatului Romaniei, a anuntat ca nu va mai candida la prezidentiale si a sugerat ca se va retrage din politica. Si dus a fost. Persoana cea mai apropiata de Crin Antonescu la acea data era Daniel Chitoiu, aceeasi eminenta cenusie care si astazi este cea mai apropiata persoana din anturajul politic al lui Calin Popescu Tariceanu. Nici pana acum nu stim ce placi tectonice s-au miscat sub picioarele lui Crin Antonescu si cum anume a fost el determinat, lasandu-si intreg partidul cu ochii in soare, sa abandoneze competitia politica. Exact asa se intampla si acum cand, din nou, ne aflam in fata unei competitii prezidentiale. Si culmea este ca luni, in timp ce Tariceanu anunta ca se retrage din toate cele, in organizatiile ALDE din tara erau distribuiti baloti cu tricouri si sepci inscriptionate „Tariceanu presedinte". Cred ca e in afara oricarei indoieli ca acesta a luat o decizie intempestiva si sub o asemenea presiune, incat nu a mai avut timp sa se consulte cu nimeni si nici timp sa-si retraga materialele promotionale destinate campaniei abandonate.

Mai exista un personaj, de asta data din afara PNL sau ALDE, care si el este numitor comun al celor doua decizii de abandon, in felul lor identice. Se numeste Victor Ponta. Victor Ponta s-a aflat la originea abandonului lui Crin Antonescu. Acelati Victor Ponta se afla la originea abandonului lui Calin Popescu Tariceanu. Si culmea este ca tot Victor Ponta s-a aflat si la originea propriului abandon, atunci cand, la fel, neconsultand pe nimeni din partid, si-a parasit pe rand in nu mai stiu ce ordine pozitia de presedinte PSD, precum si pe cea de premier al Romaniei, pentru a le facilita adversarilor politici accesul la guvernare. Voi mai adauga doar ca in toate cele trei situatii castigatorul acestor acte de sinucidere politica a fost nimeni altul decat Klaus Iohannis. De aceea, intrebarea cheie este cine a stat si cine sta in spatele sau.

Sorin Rosca Stanescu