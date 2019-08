ALDE și-n căruță și-n teleguță

Protocolul s-a semnat. Cel puțin așa pretinde domnul Călin Popescu Tăriceanu. Și alte surse avizate ALDE. A fost parafată o colaborare politică între ALDE și Pro România. Neoficial, se are în vedere susținerea unui candidat comun la prezidențiale. Cum s-a spus de multă vreme. Iar candidatul e Tăriceanu. Acum ALDE este și în barca puterii și în barca opoziției. Și-n cărță și-n teleguță.

Este o situație cel puțin bizară. Din mai multe puncte de vedere. Victor Ponta a afirmat de multe ori că premierul Dăncilă gestioneză prost Executivul României. Și că este dispus să dea cu ea de pământ. Dacă va avea ce să mai pună în loc. E drept, pentru moment, nu are. Dar Pro România se declară în continuare un partid de opoziție. În schimb ALDE e la putere.

De mult timp ALDE guvernează alături de PSD. Asumându-și atât lucrurile bune cât și lucrurile rele făcute sub cele câteva Guverne. Iar în Parlament cele două partide sunt aliate și au asigurat și asigură și în prezent majoritatea. E drept, acum e vacanță și nu se știe cum se va ieși din ea. Adică, dacă sub motivul unei rectificări bugetare pe care nu o poate accepta în formula prezentată și din alte cauze, ALDE nu se desparte cumva de PSD. Lăsând partidul cu spatele descoperit. Pradă primei moțiuni de cenzură. Totuși, până una alta, ALDE rămâne în tabăra puterii. Dar s-a aliat și cu o componentă a opoziției.

Putem intui cu un grad mare de probabilitate ce se întâmplă. În ciuda rezultatelor slabe de la europarlamentare, ALDE are o consistență semnificativă în cele două Camere ale Parlamentului României, iar liderul acestui partid, Călin Popescu Tăriceanu se plasează constant în cercetările de piață mult peste doamna Viorica Dăncilă, profilându-se ca un personaj politic care, cu o largă susținere, ar putea să intre în turul doi, înfruntându-se în finală cu Iohannis sau cu Barna. Și, din această perspectivă, Călin Popescu Tăriceanu, un om cu multă experiență politică, joacă la două capete. Fie campania prezidențială va despărți cele două partide, PSD și ALDE, oferindu-i lui Tăriceanu un plus de oxigen electoral, fie PSD va ceda, observând că doamna Dăncilă nu are șanse și riscă să-și piardă și poziția de premier și pe cea de președinte al celui mai mare partid, aruncând PSD-ul cu adevărat într-o criză fără precedent și, în acestă situație, socialiștii vor decide susținerea lui Tăriceanu.

În toată această operațiune, Pro România este utilizat pe post de levier. Victor Ponta, dintr-un raționament care pentru moment îmi scapă a decis și a făcut public faptul că nu va candida la prezidențialele din acest an și că va mai aștepta patru ani pentru a-și ascuți dinții. Nici nu a decis ca vreun alt personaj Pro România să-și asume rolul de candidat prezidențial. Așa că îl susține pe Călin Popescu Tăriceanu. Asta până la proba contrarie. Pentru că Ponta e croit din stofă de trădător. Dacă însă va fi consecvent, atunci electoratul celor două partide, plus ce ar mai putea aduna din publicul necaptiv, ar face ca această asociere să devină a patra forță politică suficient de consistentă, comparabilă cu PSD, cu PNL și cu USR.

Sub această presiune formidabilă, cum arătam, doamna Dăncilă ar putea ceda și, destul de repede, electoratul PSD, unde Tăriceanu se bucură de o mare favorabilitate, s-ar putea alinia în campania sa electorală. În această situație, greutatea specifică a electoratelor reunite, PSD, ALDE, Pro România, ar depăși sensibil greutatea specifică a PNL și USR, luați separat.

Un motiv serios de îngrijorare pentru Dan Barna. Nu întâmplător acesta iese la rampă, declarând rituos că, prin această alianță, Pro România își reduce șansele politice la zero și la fel se va întâmpla, spune el, și cu ALDE. De fapt, dacă PSD ar accepta susținerea lui Tăriceanu și s-ar crea triumviratul despre care vorbeam mai sus, USR ar fi împins inevitabil într-o alianță imposibilă cu PNL la prezidențiale. Și este cert că Iohannis nu va ceda. O mare problemă deci pentru USR.

Pe de altă parte, trebuie să ne fie clar: ALDE nu poate rămâne și în căruță și în teleguță. Și în parteneriat cu PSD și în opoziție cu PSD. Cumva, pisica se va rupe. Deci, dacă PSD nu cedează, ALDE trece în opoziție, iese de la guvernare și îi trage covorul de sub picioare doamnei Viorica Dăncilă. Și aleluia PSD!

Sorin Rosca Stanescu