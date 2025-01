"Am spionat în Cuba pentru CIA"

În iunie 2000 am fost arestat de Departamentul Securității de Stat al Cubei (DSE) sub motivul că sunt spion CIA, anchetat și expulzat în Mexic. Cu un an în urmă am cules date despre Facilitatea SIGINT (Signals Intelligence) din Lourdes, din apropiere de Havana a Federației Ruse, cel mai mare radar operat de spionajul rus, capabil să intercepteze convorbirile telefonice ale SUA pe o rază de 1.500 km, inclusiv cele ale NASA și NSA. O carte scoasă la scurtă vreme de Editura Politică din Havana, Los Disidentes, mă plasează printre personajele dirijate de CIA care au conspirat împotriva Cubei. (fragment din carte)

La sediul IDEE l-am cunoscut pe conaționalul Irenei, polonezul Bronislaw Misztal, profesor la departamentul de sociologie al Universității Catolice din America, un ins tipicar și obsedat de detalii, blond, cu părul transparent, mustăcioara zbârlită și ochii albaștri bulbucați, care a dirijat sensul discuției și al misiunii noastre spre fieful rezistenței catolice al Cubei, din dioceza Pinar del Río, în care gravita figura misterioasă a lui Dagoberto Valdés, directorul Centrului catolic de formațiune civică și religioasă.

Oferta celor doi polonezi, de a-l contacta pe Dagoberto, ni s-a părut pe moment interesantă și i-am acordat importanța cuvenită, însă la fața locului lucrurile nu s-au desfășurat ca de multe ori, așa cum le plănuisem la Washington. Mai târziu, când am reușit să-mi fac o imagine de ansamblu asupra situației din Cuba, am realizat că în Dagoberto Valdés, Polonia investise enorm de multe speranțe, fiind cultivat, cel puțin în perioada aceea, ca unul dintre posibilii viitori lideri ai Cubei postcomuniste.

Numele lui flutura ca un steag de luptă pe buzele tuturor polonezilor prezenți la întâlnirile la vârf dedicate drepturilor omului din Cuba și, nu puteai deschide sau închide un subiect, fără să nu-l pomenești de câteva ori și pe Dagoberto, cu senzația că numele lui e o formulă magică de îmblânzit labirinturile, precum cunoscuta "Sesam deschide-te!" a lui Ali Baba, din "O mie și una de nopți". Dagoberto se afla sub protecția Vaticanului și în timpul marii prigoane din 2003, n-a pățit din câte știu, absolut nimic, nici înainte și nici după represiune.

Profesorul Bronislaw Misztal se excita când vorbea și a pierdut un sfert de ceas bun, ca să ne explice cum o să găsim dioceza catolică din Pinar del Río, unde este escamotat în zidul de deasupra porții diocezei butonul soneriei, de câte ori va trebui să-l apăsăm și cum trebuie să-i comunicăm persoanei care ne va deschide, că am vrea să vorbim cu Dagoberto. Ne-am despărțit de profesorul Misztal cu o puternică strângere de mână și noaptea s-a grăbit să ne legene în paturile ei uriașe, pe apa unor visuri gâtuite și fragmentare, înainte de a ne arunca în mrejele celei mai insolite experiențe pe care o trăiserăm până atunci.

Cornel Ivanciuc