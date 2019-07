Ar putea fi Viorica Dancila o victorie a feminismului in Romania?

Pariciparea femeilor la marile evenimente istorice care au dus la nașterea României moderne a atras după sine maturizarea relativ rapidă a organizațiilor de femei și integrarea lor în efortul general democratic pentru reformarea societății românești.

Reuniunea Femeilor Române din Brașov a fost înființată în 1850, Reuniunea Femeilor Române de la Iași a fost înființată în 1867, Societatea Doamnelor Române din Bucovina a fost constituită la Cernăuți în 1894, Asociația pentru emanciparea civilă și politică a femeilor române (A.E.C.P.F.R.) s-a constituit la Iași, pe 30 iulie 1918 iar Consiliul Național al Femeilor Române s-a constituit la București, în vara anului 1921.Cele mai cunoscute feministe activiste si personalitati influente ale vremii sunt Calypso C. Botez, Sofia Nădejde, Alexandrina Gr. Cantacuzino, Ella Negruzzi, Elena Odobescu, Ecaterina Cerchez ș.a.). Pregătirea fetelor pentru muncă socială și viață cetățenească, acordarea drepturilor integrale civile, cetățenești, și politice, reglementarea muncii feminine, combaterea analfabetismului, exercitarea de către femei a tuturor funcțiilor publice și a profesiunilor libere, îndrumarea femeilor către comerț și meserii sunt cele mai importante obiective din manifestele lansate de catre feministele romance.

Cu toate acestea, societatea politică a fost construită ca una predominant masculină. Astazi, reprezentarea politică a femeilor este un subiect complex care poate fi abordat de la reflecţii în termeni de filosofie şi de ştiinţă politică, la analize de sociologie politică şi ale profesionalizării spaţiului politic. Studiul literaturii de specialitate arata că mobilizarea femeilor are un rol esenţial în obţinerea egalităţii în reprezentarea politica şi susţinerea astfel, în mod efficient, a problemelor şi intereselor lor. Vocile critice care vorbesc despre problemele specifice ale femeilor, care sunt rezultatul relaţiilor inegale de putere sau al aranjamente patriarhale, se fac greu auzite.

In Romania s-a vorbit despre o participare şi reprezenare politica a femeilor de faţadă în socialism, continuata inclusiv dupa anii '90, astazi se vorbeşte despre „bariere" în calea reprezentării femeilor care ţin atât de practici şi proceduri formale, adică de sistemul politic cât şi de cultura politică, recunoscandu-se faptul ca acolo unde au existat femei in functii politice, multe dintre ele nu au adresat în mod substanţial problemele femeilor. Cercetarile arata ca egalitatea de gen este ceva care figurează în documentele oficiale dar care rareori ajunge să fie o realitate, acest domeniu politic e văzut mai degrabă ca o anexă a vieţii profesionale şi care, de multe ori ajunge să fie o povară pentru femei, politicienele sunt văzute ca actori de rangul doi, mai puţin competitive şi abile în ceea ce priveşte jocul politic.

Cred ca a venit momentul ca politicul sa poata fi instrumentalizat pentru a servi si interesele femeilor. De asemenea, sustin dezvoltarea activismului politic la nivel local, care mai apoi sa duca la formarea unor politiciene puternice politic, nu doar active. Este important ca si femeile sa fie în poziții politice de decizie. Sa fie promovate pentru profesionalism, activitate politică, să poata sa susțină o agendă și să promoveze inclusiv interesele și nevoile femeilor. Cel mai des, acestea fac parte din organizațiile de suport ale partidelor, fiind folosite pentru recrutare și militantism, dar mai puțin pentru reprezentare. Organizarea unor actiuni ori dezbateri pe teme conservatoare nu vor solution niciodata problemele reale ale femeilor din Romania. Din pacate, o femeie trebuie sa munceasca de doua ori mai mult fata de un barbat pentru a-si construi o cariera in politica.

Daca PNL a avut deja doua femei la carma partidului, PSD-ul a dat prima femeie Prim- Ministru a Romaniei de dupa 1990. Europarlamentara Viorica Danciala a fost omul potrivit, la momentul potrivit. Experienta europeana, vechimea si activitatea politica au fost atuuri dezbatute la momentul învestirii in functie. Anul acesta, Viorica Dancila intra in arena politica pentru alegerile prezidentiale din toamna, mai hotarata si mai sigura pe sine dupa preluarea conducerii PSD, partidul cu cei mai multi primari din Romania si beneficiarul celei mai mari subventii de la Stat, acordate partidelor parlamentare. Vor conta resursele umane si financiare in castigarea alegerilor prezidentiale de catre PSD?

Simona Man