Asaltul asupra Mănăstirii Bănceni și sondajele mincinoase despre Geoană!

Ieri dimineață Mănăstirea Bănceni a fost asaltată de către forțe înarmate ale ucrainenilor, iar un amic din București, prieten cu călugării români ce servesc alături de Mitropolitul Longhin, român și el, mi-a trimis filmarea cu imaginile ororii.

Am semnalat public cazul printr-o postare în care ceream intervenția urgentă a Patriarhului Daniel și a premierului Ciolacu, n-a existat nici o reacție publică a celor doi, dar ceva s-o fi întâmplat, deoarece după prânz militarii înarmați au fost retrași. Presa românească, avidă de subiecte cu potențial de mare audiență (și ăsta era!), a ocolit cu multă precizie subiectul, doar către miezul nopții l-am văzut tratat la o singură televiziune de știri (bravo Anca Alexandrescu!).

Oamenii din conducerea BOR mi-au tot dat mesaje în care-și justificau tăcerea prin faptul că mănăstirea Bănceni n-ar fi în jurisdicția ortodoxiei românești, ci în cea a rușilor, până când m-am enervat și le-am reproșat lipsa de solidaritate umană / românească / ortodoxă, iar atitudinea lor îi descalifică în toate cele trei planuri. Muțenia Patriarhului și premierului, ce n-ar fi scăpat un asemenea prilej prin care să se afirme, laolaltă cu tăcerea impusă despre subiect a presei, ne indică simplu și clar că o autoritate superioară lor a dictat în această direcție, și că nu poate fi alta decât a americanilor ce ne au în coordonare.

Într-un registru mai puțin grav, dar la fel de nociv, INSCOP a publicat ieri un al doilea sondaj mincinos prin care insistă cu faptul că Mircea Geoană ar fi pe primul loc în opțiunile pentru prezidențiale. Am explicat cu ocazia primului sondaj, de-acum o lună, că cei de la INSCOP își justifică minciuna prin adiționarea scorului real al lui Geoană, de cca 5-7%, cu cel al unui independent fără nume

și chip, de cca 18-20%, și-așa reiese scorul raportat în jur de 28%. În 2009 când Geoană a candidat la prezidențiale, era susținut de un PSD mai puternic decât cel de azi, și nici nu avea agățată de picior piatra de moară numită NATO, soțul Mihaelei a reușit în primul tur un scor apropiat de cel raportat ieri de către INSCOP, dar pornind înainte cu un an de la 11-13%. Deci Geoană nu e și n-a fost un candidat popular printre români, s-a văzut și-n 2004, când candidând la primăria București din partea unui PSD ce avea scoruri electorale de peste 40%, a fost spulberat de către Băsescu din primul tur.

De ce INSCOP-ul, alături de șeful său, sociologul Remus Ștefureac (și împreună cu NEWS.RO, care cică ar fi comandat sondajele), acceptă să se decredibilizeze publicând cifre aberante, acțiune ce nu poate fi justificată nici prin primirea oricăror sume de bani? Pentru că li s-a impus, și e limpede că tot de către americani. Popularitatea inventată a lui Geoană se consideră c-ar fi utilă nu doar pentru impunerea lui cu forța printre protagoniștii electorali de anul viitor, dar ar sugera, vezi doamne, și faptul că un om al NATO la conducerea țării este dorit de către electorat. În cazul sondajului despre Geoană presa românească n-a mai tăcut, ci în frunte cu ''DIGI24 by Cileacu'', a mediatizat pe larg aberația. Treburile sunt forțate într-atât încât cei de la INSCOP au plasat-o în topul prezidențiabililor chiar și pe Elena Lasconi cu 12%, sugerându-ne că orașul Câmpulung are valoare de Maglavit. Aici minciuna are dublă valoare de întrebuințare, pe de o parte ca să se obțină mai rapid dărâmarea USR-ului și a lui Drulă, dar s-o și pregătească pe Lasconi pentru o viitoare înrolare în ''armata amazoanelor'' lui Geoană, după care vom afla de la sociologii lui Ștefureac că scorul în sondaje al soțului Mihaelei va trece de 40%... Râsu-plânsu!

Concluzia de bază în urma analizei celor două evenimente ar fi deci că americanii puși să ne coordoneze sunt slabi rău la strategii, dar și că nu se dau în lături de la nimic, oricât de aberant ar fi. Consecințele sunt că, prin aceste impuneri și forțări flagrante ale

realității, americanii vor ajunge în an electoral să enerveze cam pe toată lumea ce contează prin România, dar și că se vor face de râs ''big time''!

Cozmin Gușă