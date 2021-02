​Barna, sau disprețul si aroganța junilor căniți

În timp ce pe toate canalele mergeau în buclă imaginile surprinse de cameramanii televiziunilor prezente în sala de ședințe, cînd în timpul dezbaterilor de la „Ora prim-ministrului", Dan Barna se juca neatent cu propriii ochelari, întâmplarea a făcut să citesc undeva următorul pasaj: „Queen Mary, bunica actualei regine a Angliei, născută prințesă von Teck, avea un obicei curios. Cînd se interesa de soarta unei supuse sau a unui supus, întreba întotdeauna: «Ce mai face sărmana dumneavoastră mamă?» sau «Ce mai face sărmana dumneavoastră fiică?»"

Adjectivul „sărman" revenea atît de des în vocabularul ei, încît cu toții, la curte, se întrebau care ar putea fi sensul exact pe care i-l atribuia. De fapt, era cît se poate de simplu: sărmani, după Queen Mary, erau, pur și simplu toți cei lipsiți de obîrșie regală.

Așadar: liderul neomarxiștilor a scăpat ochelarii pe jos, însă nu s-a ridicat pentru a-i recupera. În schimb, asistenta domnului Cîțu, care stătea pe scaun lîngă acesta și care se numește Mihaela Paraschiv, (probabil vîzînd impasibilitatea "regală" afișată de dl Barna) a odonat unui angajat al Parlamentului României să ridice de pe jos ochelarii scăpați din mână de vicepremierul Dan Barna în plină ședință a Parlamentului.

Cum dl. Barna nu are sînge albastru, gestul d-sale trebuie că are alte explicații. Cum s-ar putea numi această atitudine a neomarxistului?

Dex-ul ne oferă cea mai bună interpretare: Ciocoism. Purtare, apucături de ciocoi; parvenitism. „Vor urca prin copii, nepoți și strănepoți toate treptele pricopselii și ale ciocoismului". G. M. ZAMFIRESCU. "Ciocoismul îndemna a fi mare cu cei mici și mic cu cei mari; el avea obraz de săftian, după vorba rcmînului; primea zîmbind insulte cît de grave! ALECSANDRI. „Plaga ciocoilor. [Fanarioți"i] ne lăsau, spre răsplata averilor ce au fost stors, ciocoismul, luxul și corupția". NEGRUZZI.

Domnul Barna nu este nici cap încoronat, nici prost. Este îndeajuns de deștept, (nu inteligent!!!), dovadă că a ajuns vicepremier, o funcție importantă în stat. Nu e prost, deși pare. Figura și întreaga sa ființă denumește cum nu se poate mai bine personalitatea prostului șmecher și solemn.

L-a dat de gol, în sensul acesta gestul voit „imperial" prin care a acceptat ca doamna de alături să cheme un „slujbaș", ca apoi să-i arate cu „augustul" său deget „trepădușului", locul în care-i căzuseră prețioșii ochelari. Este același gest cu care împărații romani acordau sau curmau viața unui gladiator.

„Ave Barna, morituri te salutant", mai urma să se audă în Parlamentul Romîniei, după scena aceasta... Dl Barna nu e altceva decît ceeace afirmă Rise Project: "Antreprenorul de succes, care duce în spate o serie lungă de eșecuri care au costat aproape șase milioane de euro.Vrea să-i întoarcă pe români în țară, dar și-a consolidat cariera pe seama unora nevoiți să plece.

Opozantul care și-a dirijat afacerile în algoritmul de încredere al pesedistului Dragnea: bani publici pentru prietenii de școală. Șeful USR, partidul care a inițiat campania #FărăPenali, este supervizorul senin al unor fraude și conflicte de interese cu fonduri UE. La bilanț, managementul care l-a consacrat pe Barna îi este profitabil sieși, în timp ce oameni aflați în cumpănă au beneficiat doar pe hârtie".

Domnul Barna reprezintă așa cum o fac mai toți capii neomarxismului romînesc, adunați sub sigla USR PLUS, dorința aprigă a acestui nou tip de politician, ca lumea sa nu-i perceapa ca pe niste politruci care dau din coate pentru a ajunge in varf, ci ca pe niste tinere somități în diverse domenii.

Și cum accederea în funcții de Stat trebuie sa fie insotita de prestigiu, se folosesc studiile - reale sau nu -, făcute -sau nu -, pe banii părinților securiști foști pe ștatele de plată ale Securității lui Ceaușescu. Studii, mai toate peste hotare, și care ar trebui să reprezinte un atu al acestor tineri in fata politicienilor mai in varsta.

Ca să nu fie nevoiți să recunoască lipsa oricărei realizări în scurtele lor vieți. O viață scurtă, închipuită din adeverințe de studii, activitate în ONG-uri de-ale lui Soros și de condus " troti", cu rucsăcelul în spate. Cam asta rămâne dacă scuturi cv urile majorității USR-PLUS, singurul lucru consistent rămânînd "oengismul" sorosist și filiația parentală securistă.

Nu știu cît de mult îi interesează pe acești Useriști-plusiști mersul țării. Cert este că au încălecat zdravăn PNL și acum conduc Romînia. Dacă aruncăm o privire spre cele mai recente "realizări" politice a acestei găști, pe care Eminescu o denumea cel mai bine, ca o adunătură de „Juni corupți", chitită să aneantizeze România. Nu e de mirare că Eminescu, în opinia neomarxiștilor, nu mai trebuiește studiat în școli...

Deci: ce face USR-PLUS? Vor să chimbe „dezinteresat", nume de locuri istorice din București. Vor modificarea numelui parcului Sfîntu Ștefan, de exemplu. Astfel de gesturi se înscriu, de fapt, într-un program concertat de atac la adresa Bisericii Ortodoxe Române.

Parcul Sfântul Ștefan nu este un nume întîmplător, ci el provine de la numele unei biserici în stil brancovenesc, emblematică pentru întreg spațiul urban al zonei și ctitorita între anii 1764-1768. Mai recent: Plenul Camerei Deputaților a aprobat, miercuri, în calitate de for decizional, acordarea unui sprijin financiar în valoare de 960.000 euro (echivalentul în lei) schitului românesc „Prodromu" de la muntele Athos.

Toate voturile contra au fost de la USR PLUS. Printre cei care au votat împotriva finanțării schitului românesc de la muntele Athos, firește, Dan Barna și ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă. Unul din deputații USR PLUS care au votat contra, Radu Molnar, spune că finanțarea schitului românesc este ‘o risipă populistă'.

„Am votat azi împotriva alocării de bani pentru schitul românesc de la muntele Athos. Nu mai aveam ce schimba, acum, la final, dar a fost un vot de conștiință. Mi se pare trist că într-un an atât de complicat financiar, aruncăm efectiv cu bani într-o instituție care oricum e foarte bine finanțată. În cazul de față este vorba despre 25 de călugări care primesc o mulțime de donații".

Mihai Eminescu este românul absolut. Aşa l-a caracterizat Petre Ţutea, asta înseamnă că e românul care întruneşte în sine toate trăsăturile fundamentale ale poporului român şi toate valorile româneşti, adică e mitul suprem al românilor.

Iar pînă neomarxiștii lui Barna, Cioloș & comp., cei care refuză să se închine în fața lui Dumnezeu nu reușesc să-l interzică pe marele nostru poet, poate n-ar strica să ne reamintim, măcar un fragment din poezia „Junii corupți":

„O, fiarbă-vă mânia în vinele stocite,

În ochii stinşi de moarte, pe frunţi învineţite

De sânge putrezit;

Că-n veci nu se va teme Profetul vreodată

De braţele slăbite, puterea leşinată

A junelui cănit.

Ce am de-alege oare în seaca-vă fiinţă?

Ce foc făr-a se stinge, ce drept fără să-mi minţă,

O, oameni morţi de vii!

Să vă admir curajul în vinure vărsate,

În sticle sfărâmate, hurii neruşinate

Ce chiuie-n orgii?

Vă văd lungiţi pe patul juneţii ce-aţi spurcat-o,

Suflând din gură boala vieţii ce-aţi urmat-o,

Şi arşi pân-în rărunchi;

Sau bestiilor care pe azi îl ţin în fiară,

Cum linguşiţi privirea cea stearpă şi amară,

Cum cădeţi în genunchi!"

Octavian Hoandră