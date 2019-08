Big Brother de România

O veche dorință a serviciilor secrete din România și în special a Serviciului Român de Informații s-a împlinit. Evident, pe fondul unei tragedii și a unei puternice emoții colective. Tragedia de la Caracal. Care riscă să se transforme într-o telenovelă. Ei bine, prezumtiva sau îndoielnica moarte a Alexandrei stă la temelia desăvârșirii legii Big Brother. De acum încolo, cartelele preplătite vor trebui declarate. Iar decizia a aparținut Guvernului. Și a fost luată prin ordonanță de urgență. Care sunt implicațiile?

Sunt ani de zile de când serviciile secrete și în special SRI fac presiuni pentru ca supravegherea în masă a populației României să devină completă. Există o lege Big Brother. Extrem de controversată și ea. Această lege permite stocarea pentru o perioadă îndelungată a contactelor telefonice. Se știe și se arhivează cine pe cine a contactat și cât timp a durat convorbirea. Se stochează inclusiv localizarea acestor conexiuni telefonice. Nu și conținutul. Această omisiune nu este datorată decenței serviciilor secrete, dorinței acestor de a nu invada până la capăt intimitatea vieții unor persoane. Motivul este imposibilitatea tehnică de a stoca sute de milioane de convorbiri telefonice pentru o perioadă relativ lungă. Când această posibilitate se va realiza, când serverele vor fi înlocuite de înregistrări pe ADN, așa cum se experimentează acum, atunci supravegherea în masă a populației va fi completă. Să ne întoarcem însă la cartelele preplătite.

Au existat solicitări repetate și presiuni infernale asupra Parlamentului României, pentru ca serviciile secrete să poată avea acces și la contactele și convorbirile efectuate cu ajutorul acestui tip de cartele, în cazul cărora posesorii aveau o identitate necunoscută. Societatea civilă și apoi Parlamentul s-au opus, astfel încât proiectele de acte normative au fost respinse. Serviciile secrete au rămas cu cea ce aveau deja. Și anume cu legea Big Brother, cu posibilitatea ca prin mandate, care în România s-au dat pe foc automat, să poată fi înregistrate integral sau parțial și stocate milioane de convorbiri telefonice ale unor persoane suspectate. Dar lipsea capitolul cartelelor prepay.

În mai multe state ale Uniunii Eurpene, în cele mai multe, conform legislației adoptate, posesorii de cartele preplătite au obligația de a-și declina identitatea. Rămăseseră doar patru state în care parlamentele au refuzat acest lucru, unul dintre acestea fiind România. Iată că și România a ieșit din schemă.

Motivele invocate de-a lungul anilor și invocate și în prezent pentru identificarea posesorilor de cartele prepay este protecția împotriva terorismului și a criminalității organizate, pe care o asigură serviciile secrete în combinație cu celelate instituții de forță ale statelor. Din perspectiva terorismului și chiar și din perspectiva amplorii crimei organizate, România, în ciuda insinuărilor promovate de serviciile secrete, nu se afă sub nicio formă în prima linie. În plus, în România, ca niciunde în altă parte a lumii cât de cât civilizate, de mai mulți ani - și acest lucru a fost pe deplin demonstrat - serviciile secrete au pus la cale și au realizat o supraveghere în masă a cetățenilor. Am adus probe concludente în demersuri editoriale anterioare că până și Armata a fost supravegheată în masă. Aceste operațiuni au fost posibile în condițiile în care nu a existat și nu exisă niciun scut adecvat pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Serviciile secrete, care au fost numite stat paralel, în combinație cu alte instituții de forță ale statului, au scăpat de sub orice control real și de câte ori au putut - și în general au putut - s-au substituit în mod agresiv instituțiilor alese ale statului sau a celor democratic numite. Iar calea cea mai sigură pentru menținerea acestui tip de putere discreționară a fost și rămâne supravegherea în masă a societății și reprimarea oricăror tentative de control asupra legalității activității instituțiilor de forță.

Din angrenajul de acte normative având rolul de a legaliza acest viol constant exercitat asupra societății civile, asupra lumii politice și de afaceri, asupra mass-mediei, lipsea însă această piesă a controlului asupra cartelelor preplătite în condițiile în care, cum arătam, în mod constant societatea civilă și Parlamentul au formulat obiecții extrem de ferme. Cu un cinism cu care eu unul m-am obișnuit de mult timp, serviciile secrete au profitat de drama de la Caracal și, sub pretextul că telefoanele prin care Alexandra solicita să fie salvată au fost date utilizându-se o cartelă preplătită al cărei posesor era prezumtivul crimimal Dincă, au exercitat presiuni asupra Guvernului Dăncilă. Guvernul Dăncilă a cedat și astfel, printr-o ordonanță de urgență, de acum înainte urmează să fie puse sub control și cartelele preplătite.

Dacă nu care cumva această ordonanță va fi atacată de Avocatul Poporului la Curtea Constituțională. Din două motive. 1). Dacă Parlamentul a respins o lege, este neconstituțional ca respectiva lege să fie totuși introdusă în circuit pe calea unei ordonanțe de urgență. 2) Confidențialitatea asupra cartelelor preplătite reprezită un drept fundamental al omului și nu este permisă nicio limitare sau diminuare asupra acestor drepturi pe calea unor ordonanțe de urgență.

Dar până una alta legea Big Brother a fost desăvârșită. Ce să înțelegem? Că, în viitor, serviciul 112, operat de un serviciu secret, de STS, va funcționa ireproșabil? Că oamenii aflați în situații disperate vor putea fi salvați? Ar fi bine să se întâmple așa. Numai că toate informațiile care ne parvin legate de modul defectuos, chiar jalnic în care funcționează acest sistem, ne demonstrează că iresponsabila ordonanța de urgență a Guvernului Dăncilă nu va reprezenta vreun pas înainte din perspectiva interesului cetățeanului. Să înțelegem că autoritățile vor pune astfel capăt sutelor de clanuri care acționeză pe teritoriul României și că traficul de ființe umane și prostituția din interiorul granițelor României, dar și transfrontalieră, vor fi eradicate sau măcar diminuate? Să înțelegem că, dacă vor fi supravegheate și cartelele preplătite, vor fi diminuate contrabanda, evaziunea fiscală și marea infracționalitate? Vom vedea că lucrurile nu stau deloc așa.

Singurul efect al completării legii Big Brother va fi o extindere a supravegherii în masă a populației și o întărire a puterii abuzive și necontrolate a serviciilor secrete din România, în frunte cu SRI. Și să nu uităm, asta s-a făcut de către Guvernul Dăncilă. Care prin reprezentanții săi de vârf, neagă orice apartenență la vreun serviciu secret al României.

Sorin Rosca Stanescu