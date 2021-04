Când Dumnezeu vrea să piardă pe cineva îi ia mințile (Euripide)

La nivelul companiilor controlate de stat este în plină desfășurare campionatul național al penibilului. După directorul general al Aeroportului Otopeni care și-a pus posterul cu figura-i anostă la intrarea în aeroport, a venit directoarea generală Electrica cu o emisiune în care și-a dedicat o ODĂ. Cine plătește?

Eu vreu, eu fac, eu schimb, eu dau afară, etc..., de parcă Electrica e compania familiei, nu e o companie a acționarilor, listata la bursele din București și Londra, condusă de un consiliu de administrație. Puneți-o în comparație cu orice șef de companie multinațională și remarcați diferențele. Înțelegeți de ce compania bâjbâie? Mă așteptam ca doamna să remarce stalpii de lemn care susțin cablurile electrice din perimetrul școlii sau de pe straduțele din Ianca și să promită că aceștia vor fi schimbați în toate cele 18 județe până la finalul anului. Da de unde! Doamna vrea "digitizare" (de la degețelul cu care apasă stângaci pe tastatură?), corect digitalizare. Doamna e interesata să știe mai repede când apare o avarie, nu să schimbe stâlpii de lemn îmbatrâniți, cauză a multor întreruperi.

Doamna pregătea în vară momentul liberalizării pieței de energie electrică. Toată țara a văzut în iarnă cât de bine și ce brambureală a ieșit cu liberalizare.

PRO TV are meritul că a programat (nimerit) emisiunea "Șefi sub acoperire" tocmai în ziua în care "Libertatea" dezvăluie numele mai multor ofițeri din servicii speciale angajați în structurile de conducere Electrica în mandatul doamnei director general. Eu mai știu câțiva, neveste și amante, rude și priteni de securiști care se ocupă cu "ochiul și timpanul" sau "zvonul și bârfa". Sunt mai mulți decât într-o unitate specială. Când ai atâția ofițeri(generali și colonei) descoperiți și acoperiți în subordine, mă întreb justificat, oare aceștia primesc ordine și de la un civil? Sau, "Șefi sub acoperire" a făcut o deconspirare! În lumea celor cu onoare, când un ofițer de informații este desconspirat, acesta este retras din misiune sau pensionat.

Gabriel Dumitrascu