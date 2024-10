Candidații se bat pentru voturile suveraniștilor, dar acestora nu li se prezintă oferta dorită

Având în vedere faptul că marea majoritate a celor care ascultă Gold FM sunt viitori alegători suveraniști, trebuirile pe care o să le înșir rapid și într-un mod oarecum aleatoriu în continuare nu sunt noutăți.

Alegătorul suveranist este unul care gândește, și mai și militează din când în când, contra dictaturii Uniunii Europene, contra felului în care, de la nivelul Strasbourg-ului și Bruxelles-ului sunt batjocorite statele, națiunile și popoarele din componența UE. De acolo se emit decizii în mod samavolnic, care decizii avantajează întotdeauna niște interese obscure de tip multinațional. Alegătorul suveranist, pe de altă parte, este cel care militează pentru pace și s-a văzut acest lucru din poziționarea suveraniștilor români veritabili în ceea ce privește războiul din Ucraina, respectiv carnagiul din Gaza, epurarea etnică care se petrece acolo.

Deci, de aici rezultă că acest alegător suveranist și-ar dori în mod clar reformarea NATO și a strategiei prin care NATO se prezintă astăzi în lume. Tot legat de acest lucru, alegătorul suveranit ar dori să se reconfigureze statutul României în relația cu SUA, adică să nu mai fie un statut de vasalitate, să nu mai fim o colonie bună de prăduit, ci să avem un rol de partener, chiar mai mic, chiar minoritar, dar să fim partener. Alegătorul suveranist este limpede împotriva implementării agendei LGBT și, mai presus de asta, alegătorul suveranist este pentru impunere în Constituție a conceptului de familie tradițională, lucru care s-a ratat, din nefericire, la precedentul referendum.

Tot la fel, alegătorul suveranist este cel care militează, public sau în privat, pentru recuperarea resurselor României, de toate felurile, care au fost cedate unor corporații multinaționale, dar și pentru administrarea acestor resurse în interes național. Ați văzut campania, care a durat aproape un an și care a fost dedicată naționalizării Petrom OMV; s-a lăsat fără rezultat, am fost umiliți din nou, de către această Austria a OMV-ului (sau de acest OMV al Austriei) și chiar zilele trecute s-a mai consumat un episod. Alegătorul suveranist este pentru o justiție ce recuperează pagubele aduse statului român și nu lasă banii potentaților politici, care au furat aceste fonduri prin devalizarea bugetelor de stat, să dicteze și este pentru o justiție care condamnă la pușcărie politicienii dovediți ca fiind vinovați.

În fine, partea din diaspora a alegătorilor suveraniști militează într-un mod direct sau subînțeles pentru crearea condițiilor de întoarcere acasă, ceea ce înseamnă că acest sistem de dictatură politico-oligarhică ar trebui să dispară. Ei s-au obișnuit cu altfel de condiții în Occident și nu vor reveni acasă suveraniștii din diaspora decât dacă treburile se vor schimba pe modelul bun și în România. Alegătorul suveranist despre care vorbesc astăzi, în mod evident, este pentru afirmarea puternică a spiritului ortodox și pentru conservarea valorilor naționale. Ei bine, doar legat de acest ultim punct puteți vedea câte ceva în programele și acțiunile principalilor candidați, deși și acestea sunt doar vorbe goale și necredibile din partea lor. În rest, față de treburile de pe agenda alegătorului suveranist, parcă le-a mâncat pisica limba tuturor.

N-o să auziți nimic, nimic, nimic, pentru că nu vor să se pună rău cu cei de care le e frică, de la partenerul strategic în jos. Bătălia, însă, e mare pentru voturile suveraniste, prieteni goldiști, mai ales după eliminarea Dianei Șoșoacă din competiție. Ea era singura ce milita public pentru punctele de interes pentru alegătorul suveranist, căpătase un scor extrem de consistent, iar după eliminarea lui Șoșoacă se observă destul de lesne, cred că și în sondaje este evident, că acest alegător suveranist nu prea mai are pe cine vota pe 24 noiembrie. Poate unii dintre alegătorii suveraniști vor fi mai concesivi (mă îndoiesc, însă, că vor fi prea mulți cei concesivi) și se vor orienta către cei rămași în cursă, către Simion, Georgescu, Terheș sau alții, părându-li-se că aceștia ar îndeplini 2 sau 3 deziderate din lista lungă de așteptări.

În ceea ce mă privește pe mine și, probabil, pe mulți alții ca mine, suntem în postura de a nu avea ce vota la primul tur de prezidențiale. Deci, așa cum am zis și acum repet, nu mă voi prezenta la vot în primul tur de prezidențiale, mai ales că am zis că voi vota candidatul ce va promite public inclusiv că Iohannis va fi cercetat și pedepsit. E limpede că nici măcar atât, din lunga listă de așteptări pe care o am, nu și-a asumat, până în acest moment, niciun candidat rămas în cursă, din lipsă de curaj sau interes.

Deci, nevotând pe 24 noiembrie, eu voi merge la vot doar pe 1 decembrie, voi vota SOS, așa cum am promis, mai ales în semn de revoltă după eliminarea ilegală a Dianei Șoșoacă de către Curtea Constituțională. La turul 2 de pe 8 decembrie, alegătorul suveranist Cozmin Gușă, deoarece viața merge înainte, va alege fără entuziasm „răul cel mai mic" sau, cum spunea azi un reputat profesor universitar care mi-a scris un mesaj, va vota „contra răului cel mare". Asta este grila mea, o puteți urma sau nu. Eu vă sfătuiesc, de data asta, să o urmați, pentru că în acest fel putem da o lecție, nu mare, dar consistentă, celor care-și bat joc de democrația pe care noi o plătim cu bani grei și de mult timp.

Cozmin Gușă