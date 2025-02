Fără nicio referire la multmediatizatul CG, despre care nu am scris şi nici nu am de gând să o fac: convingerea mea este că ne aflăm în mijlocul unei psyop asemănătoare celei din jurul lui Trump în America ante-alegeri. Dar nu numai: ceva similar are loc în Germania în jurul AFDului şi vom afla de tot mai multe.

La rîndul lor, acestea sunt doar ochiuri dintr-o, vreţi nu vreţi, mare furtună de resetare, care nu înseamnă că suntem îndreptaţi spre un alt viitor, ci doar pe un alt drum. O etapă s-a încheiat, începe alta. Uitaţi-vă înapoi în istorie cu ochiul de acum, al experienţelor recente, şi o să le vedeţi şi pe cele de pînă acum, căci a fost nevoie ca periodic să trecem printr-o updatare urmată de o upgradare.

Chiar dacă pe termen scurt vor exista beneficii (dacă vor fi), cunoscând cine se află în spatele tuturor acestor valuri şi vălureţe, ştiind cît de uşor sunt sacrificate sute de milioane de oameni pe altarul aceluiaşi demon setos de răzbunare şi de sânge, dincolo de magia momentului nu ne putem aştepta, în această lume, la nimic mai bun.

Vor dispărea băncile, fondurile, oligarhii, elitele mafiote, marile capitaluri, setea de putere, ticăloşii, mercenarii, slugile crimiale? Nu, vor pune, cel mult o altă blană pe ei, aşa că să nu ne lăsăm cotropiţi afectiv de vraja duhurilor, care încearcă să ne ameţească raţiunea şi să ne fure inima. Dar nici să nu ne temem, pentru că teama e autostrada pe care ele intră în noi pentru a ne lua în stăpânire şi a ne distruge.

Să privim cu detaşare la ce se întâmplă căci noi, după cum ne-a spus şi ne spune mereu Mântuitorul, "nu suntem din această lume". Aşa că să nu ne lăsăm furaţi de fantomele, aburii, iluziile, vrăjile ei, acest întreg set de virtualităţi demonice, să nu ne lăsăm vrăjiţi de cântecul de sirenă al lumii, care încreacă să ne tragă în abis, ci să privim spre lumină şi să încercăm să răspundem, măcar odată cu lucrătorii de la ceasul al 11-lea, chemării neîncetate a lui Dumnezeu; căci din Neamul Lui ne tragem, nu din neamurile acestei lumi. Amin.

Paul Ghițiu