Care este miza reală a convorbirii de astăzi dintre preşedinţii SUA şi Chinei?

Vom vedea sau, mai corect spus, vom interpeta comunicatele de presă. Altceva nu putem pretinde. Neimportanţi sau, mai degrabă, inexistenţi în raţionamentele, negocierile şi ofertele care se discută la nivel stratosferic. Ne depăşesc cu mult, sunt la mii şi mii de ani lumină de noi.

Asta este şi cred că, foarte de demult, politicienii noştri sunt nu numai resemnaţi cu această stare de l ucruri, dar încep să o accepte din ce în ce mai uşor, folosind argumentaţia celebră "sâ ie la ei, pe noi ce ne priveşte?"

Sigur că ne priveşte sau, mai bine spus, ar trebui să ne privească din prisma unei perspective anume: poate, cine ştie, printr-un miracol, când ar deveni realitate, sintagma „politicieni responsabili puşi să gândească şi să ordoneze bunurile publice în funcţie de ceea ce s-ar numi interes naţional". Din punctul meu de vedere - şi asta încerc să argumentez azi - guvernarea responsabilă înseamă să ai la dispoziţie un grup de analişti de risc care să-l identifice în deciziile luate la nivelul de care nu ni se permite să ne apropiem.

În acest context, am urmărit cu deosebit interes dacă politicienii din zona de vârf (se numeşte "elita politică", nu înjuarţi printre dinţi că nu eu am poreclit-o asttfel) au ieşit să comenteze întâlnirea de azi şi, în principal, efectele sale pentru Europa. Acolo unde, la Marea Neagră, suntem şi noi.

Ce-ar fi putut spune?

1. Dacă acceptă ideea că, în contextul actual, întreaga conversaţie de azi între cei doi preşedinţi va fi centrată avertismentului americanillor că ruşii ar fi solicitat deja Chinei să le livreze arme şi echipamente. Nu ar fi fost un efort intelectual teribil, măcar să zică ceva despre poziţia exprimată ieri de Anthony Blinken, Secretarul de Stat a SUA:

"President Biden will be speaking to President Xi tomorrow and will make clear that China will bear responsibility for any actions it takes to support Russia's aggression, and we will not hesitate to impose costs... We're concerned that they're considering directly assisting Russia with military equipment to use in Ukraine".

2. Mai există o temă poate infinit mai urgentă decât prima: în conextul actualelor tensiuni fără precedent, inclusiv, in extremis, prerspective anunţate la pct.1, săptămâna trecută, vineri, a avut loc o reuniune între reprezentanţii spaţiului rus şi chinez Aveţi aici o prezentare amplă a perspectivelor de cooperare.

A fost marcat astfel primul demers important în ceea ce înseamnă "noul parteneriat fără limite" între Rusia şi China. Dacă se vor realiza obiectivele enunţate acolo, atunci sunt foarte aproape de crearea unui sistem internaţioanal independent, monetar şi financiar. Lovitura uriaşă ar fi construcţia şi operaţionalizarea unui sistem de tranzacţii bazat pe yuan şi rublă.

Dar pe fond, ai noştri au dreptate: de ce să ne intereseze? Românii au bani să plătească şi ştiu că vine vara şi facturile vor fi mai blânde. Cât timp? Asta-i altă problemă şi ţine, cred eu, de managementul riscurilor imediate.

Cristian Unteanu