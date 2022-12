"Cazul Tate'' - Operațiune comandată DIICOT?!

Televiziunile de știri din România, precum și o mulțime de site-uri, au sunt invadate, de două zile, de o informație bombă: DIICOT ar fi făcut o captură de zile mari. Anihilând un grup criminal organizat, alcătuit din persoane care ar fi vinovate de trafic de ființe umane, sechestrări, practicare de prostituție și viol. Așa numitul ,,caz Tate''. Doi frați britanici, Tristan si Andrew, împreună cu prezumtivii lui complici, între care și un fost ofițer de poliție, au fost ridicați cu mascați, percheziționați și arestați. O captură de zile mari? Oare?

Am postat o ,,Ia pastila SRS!'', pe care o distribui miilor de persoane care mă accesează în aceeași zi, o pastilă mai detaliată, care va fi redată și în limba engleză și preluată, ceva mai târziu, pe Corect News. De ce am intervenit cu atâta promptitudine?

Nu-i cunosc pe acești frați Tate. Mai mult decât atât, nici măcar nu am auzit de ei până ieri. Nu am, sub nicio formă, preocupări similare sau cât de cât tangente. M-au surprins, însă, primele informații explozive, transmise opiniei publice de către DIICOT, și m-a luat prin surprindere uriașul val de acuzații aduse celor doi frați britanici. Iar curiozitatea m-a obligat să inițiez o documentare asupra acestui caz.

Din capul locului le reamintesc celor care citesc acest editorial că, practic, întreaga mea carieră de jurnalist, inclusiv atunci când am deținut poziții de conducere, a fost consacrată anchetelor de investigație. Fac investigații ca jurnalist încă din 1970. Inevitabil, mi-am dezvoltat astfel un fler, care îmi permite să sesizez atunci când o istorie este cusută cu ață albă. Iar acest caz, declanșat și instrumentat de DIICOT, miroase de la o poștă a făcătură.

Din ceea ce ni se spune, cei doi frați britanici, săltați de DIICOT cu mult tamtam, ar fi ademenit și sechestrat în vila lor din Pipera, mai multe tinere, dintre care unele au fost brutalizate și violate de aceștia, iar altele obligate să accepte să fie folosite în filmulețe porno. Dacă așa stau lucrurile, este vorba, desigur, de o infracțiune gravă. Un tip de infracțiune care, din nefericire, este destul de des practicat în România. De regulă, când poliția descoperă asemenea lucruri, îi informează pe procurori, iar aceștia pot decide luarea cu asalt de către mascați a unor locații, percheziții și reținerea preventivă a celor implicați. Regula este că se organizează, cu acest prilej, și un flagrant, procedură care ușurează mult atât mersul anchetei, cât și desfășurarea procesului consecutiv rechizitoriului. În acest caz, nu a avut loc un flagrant, în ciuda faptului că tot DIICOT ne informează că acest grup infracțional este de mai multă vreme monitorizat. De luni de zile. Aici survine primul meu semn de întrebare. Cum adică? Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism au căzut pe un asemenea caz extrem de grav și au lăsat ca lucrurile să se desfășoare luni de zile? Timp în care, dacă așa stăteau lucrurile, fete nevinovate au continuat să fie sechestrate, violate, maltratate și exploatate? Cum este posibil așa ceva? Și iată că, de aici încolo, apar alte și alte semne de întrebare.

De ce cei doi frați și prezumtivii lor complici sunt umflați sub ochii camerelor de televiziune și duși pentru a fi anchetați, nu într-o secție obișnuită DIICOT, ci taman la sediul central. Nu cumva, asta miroase a comandă? O comandă specială, care trebuie executată întocmai și la timp?

Cine sunt cei doi frați britanici, care, de mai mult timp, dețin o vilă luxoasă în Pipera? Sunt ei niște simpli răufăcători care au ales să se îmbogățească din exploatarea unor fete dintr-un stat vulnerabil UE? Internetul ne stă la dispoziție. Și ne furnizează toate datele necesare pentru a răspunde la această întrebare. Și, surpriză. O surpriză de mari proporții. Cei doi frați multimilionari nu s-au îmbogățit în România. Când au venit în România, erau bine mersi putred de bogați. Multimilionari. Iar milioanele nu le-au făcut nicidecum din exploatarea unor fete nevinovate. Ci din sport. Adică cât se poate de onorabil. Amândoi, din punct de vedere fizic arată bine. În mod normal, au succes la femei fără să fie nevoiți să forțeze acest succes. Unul dintre ei este un influencer extrem de puternic. Face milioane de accesări pe Twitter. Ce sens ar fi avut ca două asemenea personaje, care dispun de o asemenea avere și de un asemenea statut, să încerce să-și completeze uriașele venituri pe care le au și le obțin în continuare pe alte căi cu câștigurile mult mai modeste pe care le-ar putea obține prin exploatarea sexuală a unor amărâte. Mai devreme sau mai târziu, vașnicii procurori DIICOT vor trebui să răspundă la aceste întrebări.

Dar, mai ales, vor trebui să răspundă la o întrebare și mai provocatoare. Cum se face că intervenția lor furtunoasă s-a produs după ce un înalt funcționar al ambasadei Statelor Unite la București, probabil însărcinatul cu afaceri, a făcut o solicitare în acest sens, sub pretextul că o tânără cu cetățenie SUA ar fi fost sechestrată în casa din Pipera, cu mult timp în urmă. De ce a intrat în luptă la vedere ambasada Statelor Unite și a împins la o asemenea acțiune DIICOT? Să mai cercetăm puțin pe internet. Pentru a răspunde și la această întrebare. Cei doi frați britanici, ale căror opinii, eu unul, nu le împărtășesc în niciun fel, se manifestă public ca niște misogini fanatici, fapt care ar fi de natură să dovedească că departe de a fi atrași de femei, ei mai degrabă le disprețuiesc. Și, în același timp, postările care sunt accesibile pe Twitter, repet, vizionate zilnic de milioane de persoane, ne arată că frații Tate protestează energic împotriva unor tabuuri pe care, generic, le-aș cataloga drept ,,tip Soroș''. Se declară împotriva globalismului, a unor măsuri cu caracter climatic pe care, la fel ca și Donald Trump, le taxează drept fiind total exagerate, nu susțin, ci dimpotrivă, cauza LGBT și, nu de puține ori, au condamnat ceea ce ei denumesc, imperialismul de tip american. Deci, vrem nu vrem, suntem siliți să constatăm că frații Tate au deranjat politic. Pe cine nu trebuia. Iar cine nu trebuia să fie deranjat politic și-a utilizat din plin uriașa autoritate pe lângă o importantă instituție a statului român. Care, instituție, s-a executat. Sunt extrem de curios cum se va sfârși acest dosar, ce va cuprinde rechizitoriul și ce se va întâmpla în instanță. Și mai ales dacă instanța va aparține sau nu statului român.

Sorin Rosca Stanescu