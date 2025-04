Vice Cameră Raluca Turcan născută Tătăran în Botoșan dat ultimat Mihail Neamțu. Că până miercuri AUR are termen schimbat Mihail Neamţu șefie comisie cultură Cameră. Caz contrar posibil AUR rămas fără poziţie preş comisie.

Grup deputat USR denunțat apariţie spaţiu public dovezi limbaj trivial Mihail Neamțu inadecvat funcţie șef cultură. Zis Neamțu inamic politic că dacă io putinist mă-ta-i curvă. Birou Permanent cere sancţionare mă-ta-i curvă conform statut şi cod conduită parlamentar, precum şi demitere urgenţă şefie comisie cultură Cameră.

Nici mie drag Neamț dar Turcan născută Tătăran este mai Rusia decât Neamț. Scrie cv Turcan născută Tătăran: schola finita apud Academiam Studiorum Oeconomicorum Bucarestae ad annum 1996 oeconomiae studebat. Eodem tempore apud Institutum Alexander Puskin Moscoviae lingua Russica studebat.

Aha, lingua Russica studebat Moscoviae. Dar Neamț, ce scrie cv? In 2002, Neamțu completed his Master of Arts research at Durham University and in the same year, he embarked on doctoral research at King's College London. Deși Turcan studiat economie Russica, deși ratat doctorat marketing politic, deși absolvit curs securitate și bună guvernare Universitate Națională Apărare, doar pentru că fost șef comisie cultură ea este perceput ca om cultură.

Deși Neamțu ca orice neamț studiat teologie Universitate Ludwig Maximilian München, epocă patristică, deși finalizat master arte Universitate Durham, disertație "Teologie și limbaj în Sfântul Grigore de Nyssa", deși doctorat King's College London, Crez Niceea, totuși mă-ta-i curvă surclasează patristică, crez, München, Durham, King's College.

Concluzie: ești mult mai cultură cu studiu economie lingua Russica Moscoviae caz Turcan, decât studiu patristică Londinii lingua Anglica precum Neamțu.

Cornel Ivanciuc