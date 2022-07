Cartea îți salvează viața. Nu mâncarea și nici clubul. Nu șampania și nici drogul. Când ești la pământ, câteva rânduri scrise de un om mai bun și mai deștept decât tine, care a trecut prin ce treci tu, care înțelege ce simți tu, te salvează.

Poate de aceea cei ce conduc, vremelnic, lumea asta, urăsc cu atâta patos cartea. Pentru că doar ea ne poate deschide mintea și ne poate ajuta să vedem micimea acestei lumi. Micimea lor. Un om care citește nu mai poate fi mințit sau amăgit. Nu îi mai poți spune că este o calamitate că sunt 39 de grade vara sau că îngheți de frig în februarie.

Un om care citește va zâmbi condescendent când îi vei cere să creadă că mama poate fi un bărbat și te va pune la punct când îi vei spune că o adolescentă de 16 ani se crede băiat și tu trebuie să îi tai sânii. Nu am fi unde suntem dacă școala nu ar fi fost târâtă în cele mai mizerabile experimente, menite să o anihileze.

An după an, școala a fost trecută tot mai jos în clasamentul priorităților, fiind azi pe ultimul loc la rubrica "și altele". Școala este dușmanul nr. 1 al unei pseudo elite care își vrea poporul îndobitocit și murdar, prostit și manipulat. Pe măsură ce trece timpul va fi tot mai greu să îi recuperăm și să îi aducem înapoi pe cei ce azi își iau lumină de la cei mai proști dintre noi, căci prostia are darul de a se multiplica și a deveni infinită.

Așa că, voi, cei ce citiți, voi sunteți speranța! Cei care buchisiți, voi puteți salva lumea! Cei care stați ascunși prin biblioteci umbroase, scoțând la iveală comorile lumii, doar voi o puteți apăra! Da, sunt mulți și agresivi cei ce urăsc cartea, dar voi, cei ce citiți, sunteți mult mai puternici. Doar cartea ne mai poate salva. Și cartea...

Adriana Stoicescu